Oppo Watch nu verkrijgbaar in Nederland als pre-order Vanaf vandaag kun je in Nederland de Oppo Watch kopen, in twee formaten: 41mm en 46mm. Wat kost deze smartwatch en wat heeft dit horloge te bieden?

Eindelijk is het zover, Oppo’s allereerste smartwatch is vanaf vandaag te bestellen als pre-order. Het slimme horloge, met de bijpassende naam Oppo Watch, draait op het Wear OS van Google, beschikt over geavanceerde functionaliteit en is verkrijgbaar in twee formaten; een 41mm model, die vooral dames zal bekoren, en een 46mm model, die veel heren goed zal passen. Ook heeft Oppo aangekondigd de Enco X True Wireless Noise Cancelling Earphones naar de Nederlandse markt te brengen.

Heb je interesse in de nieuwe Oppo Watch? Een pre-order plaatsen is per direct mogelijk via de Nederlandse eStore van Oppo. Het 41mm horloge kost €250, voor de 46mm variant betaal je €350. Op maandag 16 november wordt de Watch uitgebracht. Vanaf dat moment zal het horloge ook verkrijgbaar zijn via MediaMarkt en CoolBlue.

In verschillende andere landen, waaronder buurland Duitsland, is Oppo’s smartwatch inmiddels alweer enige tijd verkrijgbaar. De eerste expert reviews aldaar wijzen uit dat dit slimme horloge eigenlijk alles goed doet, wat het zou moeten doen. Dat is toch een opmerkelijk goede prestatie voor een fabrikant die voor het eerst in de markt van wearables stapt.

Gerenommeerde websites zoals Android Authority en Android Central hebben het horloge inmiddels uitvoerig kunnen testen, zij concluderen dat de Oppo Watch bijzonder gebruiksvriendelijk is, een goede batterijduur levert en een prachtig, duurzaam design heeft. Als nadeel wordt er genoemd dat de 46mm variant aan de zware kant is.

Binnenkort mag je ook van LetsGoDigital een uitgebreide Oppo Watch review verwachten. We zijn erg benieuwd naar de slimme gezondheidsfuncties, zoals de hartslag- en slaapregistratie en de ‘5 min’ workouts. Het WiFi horloge komt tevens met eSIM support, je hoeft dus geen fysieke sim te plaatsen, je kunt gebruik maken van een elektronische sim. De digitale eSIM wordt al ondersteunt door T-Mobile en Vodafone. Telecomprovider KPN zal binnenkort volgen.

Design van de Oppo smartwatch

De Oppo Watch heeft een modern design met een rechthoekige horlogekast. Het 46mm model is overigens niet alleen groter, maar heeft ook een luxer design. Zo is de grotere variant voorzien van een dual curved display, wat deze smartwatch een bijzonder luxueuze uitstraling geeft. Het 3D glas loopt prachtig over in het duurzame aluminium frame. Het afgeronde display zorgt tevens voor meer gebruikerscomfort en een extra grote screen-to-body ratio van 72,8%.

De 41mm variant heeft een plat display en een kunststof achterzijde. Bij de 46mm Oppo Watch is de achterzijde gemaakt van kunststof en keramiek. Ook is deze smartwatch volledig waterdicht, volgens 5 ATM rating. Het kleinere model is waterbestendig tot 3 ATM, wat inhoudt dat je dit horloge beter niet kunt meenemen tijdens het zwemmen of onder de douche – regen en spatwater zal geen probleem vormen.

De 46mm Oppo Watch beschikt over 1,91-inch AMOLED display met een pixeldichtheid van 326 ppi (402×476 pixels). Het kleinere 41mm model is voorzien van een 1,61-inch display met een pixelsdichtheid van 301 ppi (320×360 pixels). Beide Oppo smartwatches worden uitgebracht in de kleur zwart, met een fluororubber zwarte horlogeband.

Ben je stijlbewust? Dan zal jij de volgende functie zeker kunnen waarderen. Met behulp van de HeyTap Health app -die op elke Android smartphone en/of tablet te installeren is via de Google Play Store-, kun je met de camera van je smart apparaat een foto maken van je outfit – waarna de smartwatch automatisch een wijzerplaat genereert die qua kleuren en stijl helemaal aansluit bij jouw outfit. Zodoende kun je niet alleen elke dag een geheel nieuw horloge design creëren, je weet ook zeker dat jouw slimme horloge altijd goed matcht met je kleding. Ideaal!

Oppo Watch gezondheidsfuncties

De smartwatch van Oppo biedt 5 transingsmodi met spraak-coaching: Fitness Run, Fat Burn Run, Outdoor Walk, Outdoor Cycling en Swimming. Middels een 5-tal trainingssensoren en GPS ondersteuning worden je activiteiten nauwkeurig gemeten. Omdat we in ons drukke leven nog wel eens tijd tekort komen, heeft Oppo ook handige 5 minuten work-out opties toegevoegd, zo kun je zelfs tijdens een drukke werkweek toch nog voldoende aandacht besteden aan een beetje beweging.

De always-on hartslagmeter biedt continue-tracking, ook als je niet aan het sporten bent. Daarnaast is er een Sleep Tracking functie ingebouwd, die de gebruiker extra inzicht geeft omtrent z’n slaapritme. Met behulp van Google Fit kunnen ook andere sportieve activiteiten eenvoudig gedetecteerd en vastgelegd worden, denk bijvoorbeeld aan kitesurfen of indoor roeien

De Oppo Watch 46mm wordt uitgerust met een 430 mAh batterij, die een batterijduur biedt van 36 uur. Het kleinere horloge heeft een batterij van 300 mAh met een accuduur van zo’n 24 uur. Er is ook een energiebesparende modus beschikbaar, wanneer deze staat ingeschakeld wordt de accuduur verlengt tot maar liefst 21 dagen. In deze modus schakelt het slimme horloge automatisch over van de standaard Snapdragon chip, naar de energiezuinige Apollo 3 chip.

Net als de Oppo smartphones biedt ook de Watch ondersteuning voor Oppo’s gerenommeerde snellaadtechnologie genaamd VOOC. Na het horloge slechts 15 minuten aan de oplader gelegd te hebben kun je alweer 16 uur vooruit. Om de Watch volledig op te laten van 0-100% moet je rekening houden met een laadtijd van zo’n 75 minuten.

Ben je geïnteresseerd in deze nieuwe smartwatch? Vanaf vandaag kun je in Nederland een Oppo Watch preorder plaatsen via de webshop van de fabrikant. De bestellingen worden komende maandag, 16 november 2020, uitgeleverd. Wil je het horloge eerst eens van dichterbij bekijken? Vanaf de 16ste is de Watch ook verkrijgbaar in de winkelfilialen van MediaMarkt en CoolBlue. Medewerkers aldaar zijn vast bereid om je een uitleg te geven. Vanzelfsprekend kun je ook online terecht, zo kun je de Oppo Watch kopen via de site van MediaMarkt en CoolBlue.

Oppo Enco X True Wireless Noise Cancelling oordopjes

Oppo Nederland heeft ook de Enco X True Wireless Noise Cancelling oordopjes aangekondigd. Deze premium draadloze oordopjes zijn ontwikkelt in samenwerking met de Scandinavische speakerfabrikant Dynaudio. Er is een nieuw DBEE (Dynamic Bass Enhanced Engine) 3.0 Acoustic System ontwikkeld, die in combinatie met de dubbele luidsprekers een voortreffelijke geluidservaring moeten bieden.

De OPPO Enco X TWS is uitgerust met dual-core digitale Bluetooth-ruisonderdrukking en ondersteunt Hybrid Active Noise Cancelling (ANC). Er zijn vier vormen van ruisonderdrukking beschikbaar, wat handig is voor verschillende momenten in het dagelijkse leven. De maximale ruisonderdrukking bedraagt 35 decibel.

Met behulp van de draadloze oplaadcase gaan de oortjes tot 25 uur mee op één laadbeurt. De draadloze oordopjes kunnen ook opgeladen worden via een smartphone met ‘reverse charging’.

De Oppo Enco X True Wireless Noise Cancelling oordopjes kun je vanaf heden kopen voor een adviesprijs van €180. De oordopjes zijn verkrijgbar in de kleuren wit en zwart.