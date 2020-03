Oppo Watch: Eerste model in premium smartwatch segment Oppo heeft haar eerste smartwatch officieel aangekondigd. De Oppo Watch ziet er bijzonder elegant uit en is aanzienlijk goedkoper dan de Apple Watch.

Eind vorig jaar kondigde smartphonefabrikant Oppo aan een ‘ecosysteem aan devices’ in ontwikkeling te hebben. Dat moet in 2020 onder andere resulteren in een AR-bril en een smartwatch. Laatstgenoemde is inmiddels officieel geïntroduceerd, want gelijktijdig met de Oppo Find X2 serie werd afgelopen week ook de langverwachte Oppo Watch onthuld. Over het ontwerp is de afgelopen periode al veel geschreven, het slimme horloge toont veel gelijkenissen met de Apple Watch. Ook qua functies komen de twee horloges in grote lijnen overeen.

Op één punt is er echter wel een heel duidelijk verschil merkbaar, namelijk de prijs. Want de Oppo Watch zal vanaf 24 maart 2020 in China verkocht worden voor omgerekend zo’n €190 (42mm) en €255 (46mm). Daarmee is het horloge van Oppo de helft zo goedkoop als die van Apple! Zo kreeg de Apple Watch 5 in september 2019 een adviesprijs van €450 (40mm) en €480 (46mm).

Het is nu afwachten hoe de Oppo Watch in China wordt ontvangen, de eerste reacties van de Chinese media zijn bijzonder positief. Bij verkoopsucces zal de Chinese fabrikant ongetwijfeld besluiten om het volgende model in meer markten uit te brengen. We hopen dan ook dat je de Oppo Watch 2 straks ook gewoon in Nederland kunt kopen. In het meest gunstige geval zal Oppo later dit jaar alsnog besluiten om de Watch in Europa uit te brengen, vooralsnog lijkt hier echter geen sprake van te zijn.

Stijlvolle Oppo smartwatch

De vergelijking met de Apple Watch is snel gemaakt, doordat Oppo ook voor een rechthoekig gevormde behuizing heeft gekozen. Net als Xiaomi overigens, die eind 2019 de Xiaomi Mi smartwatch lanceerde. Fabrikanten als Samsung en Huawei kiezen al jaren voor een ronde vormgeving, waardoor je in verhouding minder kunt weergeven op het scherm. Al met al zal Apple rekening moeten houden met stevige concurrentie, niet alleen op het vlak van de iPhone, maar ook op het gebied van smartwatches. Een markt die al jaren wordt gedomineerd door het Amerikaanse Apple.

De Oppo Watch ziet er bijzonder stijlvol uit, mede dankzij het afgeronde display. Het betreft een zogenaamd ‘Hyperboloid flexibel scherm’, waarbij zowel de voor- als achterzijde over een 3D gebogen ontwerp beschikt. Ook het rubberen horlogebandje (fluorrubber) is op een prachtige wijze geïntegreerd en kan middels een kliksysteem aan de behuizing bevestigd worden.

Er is geen kroon zichtbaar, in plaats daarvan zijn er twee bedieningsknoppen aan de zijkant aangebracht. Dankzij de strakke vormgeving zal je met dit horloge niet snel ergens achter blijven haken. Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van het design van deze smartwatch. Dankzij AI functionaliteit kun je ook de wijzerplaat eenvoudig aanpassen aan je eigen stijl. Door een foto te maken van je kleding, kiest het horloge zelf een bijpassende wijzerplaat – ideaal voor stijlbewuste vrouwen.

Twee premium modellen met geavanceerde functies

Het 42mm model beschikt over een 1,6-inch Amoled Retina scherm, de 46mm variant heeft een schermgrootte van 1,91-inch. Beide beschikken over een aluminiumlegering behuizing, met keuze uit een zwarte of gouden kleurstelling. De 42mm Oppo Watch is spatwaterdicht (3 ATM), terwijl het 46mm model is volledig waterdicht (5 ATM).

Ongeacht het formaat, wordt de nieuwe smartwatch van Oppo voorzien van een eSim, GPS en NFC connectiviteit. Dankzij de integratie van een eSim kun je met dit slimme horloge ook bellen zonder tussenkomst van een mobiele telefoon. Mag het nog luxer? Er is nog een derde variant uitgebracht, deze is uitsluitend verkrijgbaar als 46mm model en beschikt over een roestvrijstalen behuizing, een saffieren oppervlak en een donkerblauwe kalfslederen horlogebandje.

Vanzelfsprekend kun je met de Oppo smartwatch ook je gezondheid in de gaten houden, zo is er een hartslagsensor ingebouwd, ook is er een ademhalingsapp en een slaapbeheer modus beschikbaar. Voor vrouwen is er ook een menstruatiecyclus voorspelling voorhanden, evenals een zwangerschapsmonitoring functie. Uiteraard leent dit horloge zich ook uitstekend voor het luisteren naar muziek. In de Chinese variant is ook ‘Breeno’ voor-geïnstalleerd, de spraak assistent van Oppo, evenals Alipay om mobiele betalingen te kunnen verrichten.

Het slimme horloge draait op het nieuwe ColorOS Watch systeem van Oppo, met ondersteuning voor Android apparaten. Vooralsnog wordt het iOS systeem niet ondersteunt, deze software is nog in ontwikkeling, aldus de fabrikant. De wearable wordt aangedreven door de Snapdragon Wear 2500 chipset in combinatie met de Apollo 3. De dual-engine processor moet zorgdragen voor uitstekende prestaties, terwijl tegelijkertijd het stroomverbruik geminimaliseerd wordt.

Wat betreft de batterij, het kleine model heeft een accuduur van zo’n 24 uur (300 mAh), het grote model houdt het 40 uur vol (430 mAh). Daarnaast is er een modus genaamd ‘Lange levensduur’, waarmee het mogelijk wordt om de accuduur te verlengen tot maar liefst 14 dagen / 21 dagen, afhankelijk van het model. Deze modus is bijvoorbeeld handig als je op reis gaat naar een gebied waar de oplaadmogelijkheden beperkt zijn. Verder ondersteunt de Oppo Watch snelladen. Middels de VOOC snellaad-technologie kun je het slimme horloge in 75 minuten weer volledig opladen. Een kwartiertje opladen zou al voldoende zijn om een hele dag gebruik te kunnen maken van de Watch.

Qua design en specificaties weet Oppo een zeer interessante smartwatch in de markt te zetten. Net als de nieuwe smartphones overigens, want de Oppo Find X2 serie is een zeer gedegen concurrent voor de onlangs aangekondigde Samsung Galaxy S20 serie. De tweetal modellen, de Find X2 en Find X2 Pro, zijn beide per direct verkrijgbaar in Nederland en lijken een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding te bieden. Binnenkort zullen we dit zelf testen, door een Find X2 review te publiceren. Duidelijk is wel dat we de komende jaren nog veel Oppo te horen gaan krijgen.