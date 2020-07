Deze smartwatch van Oppo kun je kopen in Duitsland De Oppo Watch is een stijlvol en slim horloge met geavanceerde functies voor een betaalbare prijs. Europese verkoop start komende week in Duitsland.

Toon pagina inhoud

Eind vorig jaar kondigde smartphonefabrikant Oppo aan haar eerste smartwatch in ontwikkeling te hebben. In maart 2020 werd de Oppo Watch officieel geïntroduceerd in thuisland China. De positieve verkoopresultaten aldaar hebben ertoe geleid dat Oppo haar nieuwe Google Wear smartwatch nu ook in Europa wil uitbrengen. Vanaf maandag 20 juli kun je het premium horloge kopen in buurland Duitsland. Mogelijk dat de Oppo smartwatch later dit jaar ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

De zwarte Watch wordt geleverd met een zwarte fluorrubber band en een magnetische oplaadhouder. Voor een verkoop adviesprijs van €250 beschik je over een geavanceerd sporthorloge dat zowel geschikt is voor dames als heren en voorzien is van tal van slimme functies, GPS- en NFC-connectiviteit. Standaard wordt de wearable van Oppo voorzien van 8GB geheugen.

Waterdichte smartwatch met bel-functie

Het stijlvolle Oppo horloge is uitgerust met een prachtig afgerond 1,6-inch AMOLED scherm met een 320×360 pixel resolutie. Dankzij de toepassing van Corning Gorilla Glass is het display extra krasbestendig. Bovendien zorgt de AMOLED technologie ervoor dat het scherm goed afleesbaar is, zelfs in zonnige omstandigheden.

De vochtbestendige fluorrubber band draagt bij aan extra gebruikscomfort, ook tijdens sportactiviteiten. De wijzerplaat kan naar wens worden aangepast. Dankzij kunstmatige intelligentie is het zelfs mogelijk om deze volledig af te stemmen op je outfit. Je hoeft alleen maar een foto van je kleding te maken, waarna het horloge automatisch een bijpassend wijzerplaatontwerp creëert. Een functie die veel vrouwen zullen waarderen en ook mannen kunnen hier natuurlijk hun voordeel mee doen.

De Oppo Watch is waterdicht tot 3 meter diepte en wordt aangedreven door twee energiebesparende processors, de Qualcomm Snapdragon Wear 3100 en Apollo 3. Deze hardware stelt gebruikers in staat om berichtjes te beantwoorden, maar bijvoorbeeld ook om de gezondheidsfuncties in de energiebesparende modus te kunnen gebruiken.

Dankzij de integratie van een microfoon en luidspreker kun je eenvoudig oproepen ontvangen en beantwoorden. Zelfs het reageren op WhatsApp berichten is mogelijk, zonder dat je de mobiele telefoon uit je zak hoeft te halen. Het Oppo horloge draait op het Google Wear OS in combinatie met de nieuwe ColorOS Watch gebruikersinterface. Via WiFi 2.4G of Bluetooth 4.2 BLE kun je de wearable verbinden met je smartphone.

Sporten met een slim horloge

Ook bevat het slimme horloge tal van sportmodi en trackingopties die je kunnen helpen met trainingen om optimaal in conditie te blijven. Zo kun je verschillende 5 minuten durende trainingssessies volgen. Dankzij de integratie van GPS kunnen sportliefhebbers ook hun route in de buitenlucht vastleggen.

Verder is de smartwatch in staat om nauwkeurige lichaamsanalyses te verrichten, denk aan een polsmeting, slaap- en stress monitoren of een fietslog bijhouden. Ook wordt de smartwatch voorzien van een ECG sensor (electrocardiogram), deze kan de bloeddruk en de hartslag meten. Ten slotte zijn er verschillende praktische functies voorhanden, waaronder een barometer, lichtsensor, gyroscoop en een magnetometer.

De 300 mAh batterij draagt zorg voor een accuduur van zo’n 24 uur in de slimme modus en tot 14 dagen in de energiebesparende modus. Dankzij Oppo’s bekende VOOC technologie kun je de Watch in een record tempo opladen. Na een half uurtje is een lege batterij alweer voor meer dan 50% gevuld.

Wat is de prijs van de Oppo smartwatch en waar kan je hem kopen?

Vanaf aankomende maandag ligt de Oppo Watch in Duitsland in de winkels voor een adviesprijs van €250. Als je deze smartwatch wilt kopen kun je onder andere terecht bij het Duitse MediaMarkt Saturn. Het unisex sporthorloge voor dames en heren wordt voor een competitieve prijs in de markt gezet. Zeker als je je beseft dat dit slimme horloge veel gelijkenissen heeft met de Apple Watch 5 – momenteel de best verkochte smartwatch wereldwijd. Voor deze wearable dien je echter een prijs van €550 te betalen (GPS + Cellular). Voor hetzelfde geld kun je maar liefst twee Oppo horloges kopen.