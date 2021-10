Apple Event: Nieuwe MacBook, Mac Mini en AirPods 3 Het Apple Unleased Event is vanavond vanaf 19:00 via een live stream te volgen. Nieuwe MacBook Pro, Mac Mini en AirPods 3 oordopjes verwacht.

Later vandaag zal Apple een Unleashed launch event organiseren om verschillende nieuwe producten aan te kondigen. Er worden nieuwe Apple MacBook Pro modellen verwacht. Voor het eerst sinds 5 jaar zal de MacBook Pro een nieuw design krijgen, met platte randen en meer verbindingsmogelijkheden. Daarnaast lijkt Apple een nieuwe Mac Mini op het programma te hebben staan. Waarschijnlijk worden er ook nieuwe AirPods 3 draadloze oordopjes geïntroduceerd, als opvolger van de AirPods 2 – die sinds 2019 verkrijgbaar is.

Van de MacBook Pro worden twee nieuwe modellen verwacht: 14-inch en 16-inch. Verwacht wordt dat beide modellen worden uitgerust met een miniLED display, met een sterk verbeterd contrast. De schermranden zullen worden verkleind, waardoor de nieuwe laptops een extra modern uiterlijk krijgen.

Waarschijnlijk wordt het nieuwe duo voorzien van een nieuwe Apple M1X-chip. Standaard wordt er naar verwachting 16GB RAM en 512GB ROM ingebouwd. Verder wordt de nieuwe MacBook uitgerust met een SD-slot, een HDMI-poort en ook MagSafe ondersteuning zal niet ontbreken. De prijzen zullen vergelijkbaar zijn met de huidige modellen.

De Mac Mini wordt eveneens voorzien van de nieuwe M1X chip, aldus Twitteraar Dylan. De mini PC krijgt eveneens een nieuw en kleiner ontwerp, met een plexiglas bovenzijde.

De AidPods 3 krijgen naar verluidt een soortgelijk ontwerp als de duurdere AirPods Pro. Volgens Bloomberg worden de nieuwe oortjes voor het eerst voorzien van bewegingssensoren, voor fitness-tracking en integratie met Apple Fitness Plus. Daarnaast zal Actieve Noise Cancelling (ANC) technologie worden toegevoegd – zoals veel merken inmiddels toepassen, denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Buds 2 en de OnePlus Buds Pro.

Initiatiefnemer #AppleToo beweging ontslagen

Genoeg nieuwe Apple producten om naar uit te kijken. Het event wordt echter overschaduwt door de #AppleToo beweging. Deze zomer bracht een Apple medewerkster naar buiten dat er op de werkvloer bij Apple sprake zou zijn van pesterijen, discriminatie en ongelijke behandeling tussen man en vrouw.

Deze medewerkster, Janneke Parrish, een programmamanager bij Apple, werd afgelopen week ontslagen. Als reden heeft Apple aangevoerd dat Parrish gegevens van bedrijfsapparatuur heeft gewist, terwijl er een onderzoek tegen haar loopt vanwege het lekken van informatie naar de media.

Parrish ontkent dit tegenover Reuters en is ervan overtuigd dat Apple haar heeft ontslagen omdat ze als klokkenluider is opgestaan om de rechten van haar en die van haar collega’s te verdedigen. Ongeacht wie er gelijk heeft, dit doet Apple als bedrijf natuurlijk geen goed. Temeer omdat het niet voor het eerst is dat de barre werkomstandigheden bij Apple en haar toeleveranciers onder de loep worden gelegd.

Apple Event 2021

Het Apple Event zal plaatsvinden vanuit het Apple Park en via een live stream te volgen zijn. Om 10:00 PM PDT, oftewel 19:00 Nederlandse tijd zal het evenement van start gaan.

Afgelopen maand heeft Apple ook al een launch evenement georganiseerd om de nieuwe iPhone 13 en iPhone 13 Pro modellen aan te kondigen. Gelijktijdig werden ook de Apple Watch Series 7 en een nieuwe iPad en iPad mini geïntroduceerd.

Apple is deze week niet het enige merk dat een persconferentie organiseert. Morgen zal Google de Pixel 6 serie officieel aankondigen en mogelijk ook de Pixel Fold, de Pixel Watch en de Pixel Tab. Een dag later volgt het Samsung Galaxy Unpacked Part 2 evenement. Vervolgens zal Huawei op 21 oktober een reeks nieuwe producten aankondigen. De oktober evenementen worden afgesloten door Sony, die op 26 oktober een Xperia launch event heeft gepland.