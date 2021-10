Galaxy Unpacked 2: Samsung The Freestyle Samsung introduceert komende woensdag tijdens Galaxy Unpacked Part 2 hoogstwaarschijnlijk een nieuwe projector genaamd ‘Samsung The Freestyle’.

Als tipje van de sluier vermeld de fabrikant dat er tijdens het event aandacht zal worden besteed aan “hoe Samsung de mogelijkheden voor zelfexpressie met behulp van technologie uitbreidt.” De uitnodiging ging gepaard met een 13 seconde durende teaser video, die onderstaand te zien is. De beelden tonen vierkante panelen die in elkaar schuiven. Ook komen er icoontjes in voor.

Mogelijk duidt deze teaser op een software gerelateerde aankondiging. Nu Android 12 officieel is gelanceerd en Samsung reeds een preview en beta versie van One UI 4 heeft gegeven is het wachten tot we meer te horen krijgen over de vernieuwde gebruikersinterface van Samsung – die hoogstwaarschijnlijk nog voor eind 2021 zal worden uitgerold naar de Galaxy S21 serie.

Samsung The Freestyle projector

Daarnaast lijkt het erop dat Samsung tijdens Galaxy Unpacked Part 2 een nieuwe projector zal aankondigen genaamd ‘The Freestyle’. Voor deze benaming heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant op 14 oktober 2021 een trademark aanvraag ingediend in Europa bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Op dezelfde datum is de benaming ‘The Freestyle’ ook gedeponeerd in het Verenigd Koninkrijk, Turkije en in Australië.

Het handelsmerk van Samsung Electronics is gecategoriseerd als Class 9, de omschrijving duidt op een projector met ingebouwde TV-tuner.

Samsung The Freestyle trademark description: “Projectors incorporating TV tuners; image projectors; movie projectors; multimedia projectors; cinematographic projectors; digital projectors.”

De trademark aanvraag is ingediend één dag nadat de uitnodiging voor Galaxy Unpacked Part 2 is verstuurd. Dat maakt het des te aannemelijker dat deze projector tijdens het evenement geïntroduceerd zal worden. In maart dit jaar werd Samsung The Premiere geïntroduceerd, een 4K ultra-short-throw laserprojector. Vermoedelijk zal The Freestyle binnenkort aan het projector-assortiment van Samsung worden toegevoegd – wellicht als goedkoop alternatief op The Premiere.

De benaming ‘The Freestyle’ zou erop kunnen duiden dat je vrij bent om het apparaat neer te zetten waar je maar wilt. Mogelijk betekent dit dat het opnieuw om een Ultra Short Throw projector gaat – ideaal voor kleinere ruimtes, waar de projector relatief dicht tegen de projectiemuur staat.

Samsung zal uiteraard geen speciaal event organiseren om alleen een nieuwe projector aan te kondigen. Sommige geloven dat er tijdens Samsung Galaxy Unpacked Part 2 ook nieuwe kleuropties geïntroduceerd zullen worden voor de Galaxy Z Flip 3. De clamshell verbreekt alle verkoopverwachtingen, mede dankzij de gunstige prijs. Door nieuwe kleuren uit te brengen kan Samsung de positieve verkoopresultaten een extra boost geven.

Ook van de Galaxy Buds 2 worden er nieuwe kleuren verwacht, via Twitter meldde Tron gisteren dat er een Absolute Black en een Vivid Lemon model op komst is. De draadloze oortjes van Samsung zijn al verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, wit, olijfgroen en lavendelpaars.

Geen Samsung Galaxy S21 FE tijdens Unpacked Part 2

Volgens sommige zal Samsung tijdens Unpacked Part 2 ook de Galaxy S21 FE aankondigen. Een logische aanname doordat Samsung er ‘Part 2’ van heeft gemaakt. De Fan Edition stond initieel gepland om in augustus gelanceerd te worden, tijdens Part 1 van Galaxy Unpacked.

Door aanhoudende chiptekorten heeft dit toestel echter behoorlijke vertraging opgelopen. De kans is dan ook zeer klein dat de Samsung S21 FE deze maand alsnog wordt aangekondigd. De goedkope variant van de S21 is hoogstwaarschijnlijk uitgesteld tot januari 2022. In februari wordt overigens alweer de Galaxy S22 serie verwacht – dat naast een basismodel uit de Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra zal bestaan.

Zover is het echter nog niet. Het is nu afwachten wat Samsung aankomende woensdag 20 oktober op de planning heeft staan. Om 16:00 gaat de persconferentie van start, dat via een live stream te volgen zal zijn.

Download official documentation: Samsung The Freestyle EUIPO – UK – Turkey