Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) De Samsung S21 FE (Fan Edition) wordt het goedkoopste model binnen de 2021 S-serie. Hoe komt deze telefoon eruit te zien en wat zijn de verwachte specs?

Vorig jaar september lanceerde Samsung de Galaxy S20 Fan Edition, als instapmodel binnen de high-end S20 serie. Het toestel werd voorzien van een relatief groot display, een grote accu, krachtige hardware en de nieuwste software, bovendien werd de S20 FE beduidend goedkoper in de markt gezet dan de andere S-serie modellen. Niet zo vreemd dus dat dit telefoonmodel erg populair werd. Nu de Galaxy S21 serie officieel is aangekondigd rijst de vraag; zal Samsung dit jaar ook een Fan Edition uitbrengen van de S21?

Hoewel de S20 FE de eerste Fan Edition was binnen de S-serie is het aannemelijk dat Samsung in 2021 opnieuw een FE editie zal uitbrengen, in de vorm van een Samsung Galaxy S21 FE. Tenslotte werd het voorgaande model een regelrechte hit, bovendien was het een goede vervanger van de beduidend minder populaire S10 Lite.

Wanneer wordt de Samsung S21 FE verwacht?

De timing van de release was ook beter. De S10 Lite werd namelijk in januari aangekondigd. Terwijl de S20 FE in september het levenslicht zag, waardoor het nog een half jaar wachten was op de nieuwe S-serie modellen die jaarlijks in februari worden aangekondigd.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung dit release schema aanhoudt, oftewel in de tweede helft van 2021 zal er vermoedelijk een S21 FE worden uitgebracht. Net zoals er in de tweede helft van het jaar ook nog een Samsung Galaxy Note 21 FE in de planning lijkt te staan.

Dit roept de vraag op; Wat mogen we dit jaar van de S21 Fan Edition verwachten? Samsung heeft dit jaar een aantal onverwachte stappen genomen binnen de S-serie. Hoewel vlaggenschip smartphones normaliter uitsluitend verbeterd worden, is de Samsung S21 er qua specs zeker niet alleen maar op vooruit gegaan.

De S21 heeft namelijk ook verschillende kenmerken van de goedkopere S20 FE overgenomen, denk aan het platte display met Full HD resolutie en de kunststof achterzijde. Het gevolg is dat de S21 ook goedkoper in de markt is gezet dan de S20 een jaar eerder. Uit de eerste verkoopresultaten blijkt dat Samsung hier een juiste beslissing in heeft genomen. De preorder verkopen van de S21 serie verliepen namelijk beduidend beter dan het jaar ervoor.

Nu de Galaxy S21 goedkoper is uitgevoerd dan de S20, is het de vraag welke kenmerken de S21 FE krijgt. Welke features zal Samsung nog achterwege kunnen laten om toch dezelfde high-end ervaring te leveren, tegen een lagere prijs?

Design van de Galaxy S21 Fan Edition

Vooralsnog blijft het onbekend welke specificaties dit nieuwe model zal krijgen. Maar nu de Samsung S21, S21 Plus en S21 Ultra officieel zijn aangekondigd kijken we vast voorzichtig vooruit naar het vierde model.

Om alvast een eerste impressie te geven van het mogelijke ontwerp van de Samsung Galaxy S21 FE heeft in-house grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een serie product renders gemaakt. De 3D beelden zijn ontworpen op basis van de reeds beschikbare S21 en S20 FE en zijn in een bijpassende Samsung-stijl gegoten.

Met de Galaxy S21 FE zal Samsung succesvolle jongeren willen aanspreken. Daarom hebben we gekozen voor vier stijlvolle kleuren met een licht kleurenpalet; grijs, blauw, paars en groen. Het voorgaande model verscheen in maar liefst 6 sprankelende kleuren, je mag er dus vanuit gaan dat er in ieder geval meerdere kleurenopties worden aangeboden.

Uiteraard wordt de nieuwe Fan Edition ook stof- en waterdicht (IP68) gemaakt, zoals je van een high-end telefoon mag verwachten. Verder zal het sim-compartiment hoogstwaarschijnlijk naar de onderzijde van het toestel verplaatst worden, zoals ook bij de andere S21 modellen het geval is. Audioliefhebbers zullen het helaas moeten stellen zonder 3.5mm koptelefoon aansluiting.

Wat direct opvalt aan de door Giuseppe ontworpen Samsung S21 FE is het camerasysteem. De drietal beschikbare S21 modellen worden gekenmerkt door een bijzonder vormgegeven camera, waarbij het cameraeiland is samengesmolten met het frame aan de zijkant en bovenkant van het toestel. Om de Fan Edition goedkoper te maken hebben we besloten om deze designtwist niet door te voeren in de S21 FE.

De vormgeving van de triple-camera is vergelijkbaar met die van de S20 FE. We hebben ervoor gekozen om de kleur van de cameramodule gelijk te houden aan die van de behuizing. Afgelopen jaar kreeg het cameraeiland een donkere kleurstelling met een harder contrast, ongeacht welke kleurvariant je koos.

Qua camera specificaties verwachten we geen grote verschillen ten opzichte van vorig jaar. Ten slotte is de camera van de S21 en S20 ook in grote mate identiek aan elkaar. Het FE model werd afgelopen jaar uitgerust met een 32MP selfiecamera. De triple camera aan de achterzijde bestaat uit een 12 megapixel groothoek en ultragroothoekcamera en een 8 megapixel telecamera met 3x Hybrid zoom en 30X Space Zoom. Video’s kun je met de S20 FE opnemen in 4K en afspelen in 8K.

Vermoedelijk zal de S21 FE over dezelfde cameraconfiguratie beschikken als de S20 FE. Extra functies worden mogelijk gemaakt door het vernieuwde Android 11 OS, in combinatie met de One UI 3.1 interface. Denk aan de nieuwe features zoals Object Eraser en Multi Mic recording, evenals een verbeterde Single Take functie en touch autofocus.

Verwachte technische specificaties

De schermgroottes van de S21 modellen zijn gelijk gebleven aan vorig jaar. De S21 is met z’n 6,2” display het kleinst, gevolgd door de S21 Plus met z’n 6,7” display. Waarschijnlijk zal de S21 FE opnieuw over een 6,5” Full HD+ display beschikken, waarmee deze qua grootte tussen het basis en Plus model wordt gepositioneerd.

Het scherm zal hoogstwaarschijnlijk ondersteuning bieden voor de hoge 120 Hertz refresh-rate, maar HDR ondersteuning zal waarschijnlijk ontbreken. Logischerwijs zal er opnieuw worden gekozen voor een punch-hole camerasysteem om de selfiecamera te herbergen.

Vermoedelijk zal dezelfde Exynos 2100 zal worden toegepast als bij de andere S21 modellen. Wel zal er waarschijnlijk minder werkgeheugen worden ingebouwd, mogelijkerwijs worden er opnieuw twee keuzes geboden: 6GB en 8GB RAM. De opslagcapaciteit van 128GB / 256GB blijft waarschijnlijk gehandhaafd.

Wel wordt het interessant om te zien of de Samsung Galaxy S21 FE over een geheugenkaartslot zal beschikken. Bij de andere S21 modellen heeft Samsung ervoor gekozen om het microSD compartiment achterwege te laten, waardoor de mogelijkheden om het geheugen uit te breiden beperkt zijn tot cloudopslag. Wellicht dat Samsung het microSD geheugencompartiment wel behoudt bij de Fan Edition, hoewel het net zo waarschijnlijk is dat deze uit kostenoverwegingen achterwege gelaten wordt.

Verder ligt het in de lijn der verwachtingen dat de S21 Fan Edition ook weer over een extra grote accu zal beschikken. Ten slotte was dit ook één van de sterke eigenschappen van het voorgaande FE model. De S20 FE werd voorzien van een net zo’n grote batterij als de S20 Plus; 4500 mAh.

Als Samsung deze lijn dit jaar doorzet, dan zou dat betekenen dat de S21 FE wordt uitgerust met een 4.800 mAh batterij, met ondersteuning voor 25W bedraad / 15W draadloos opladen. Aangezien de FE over een iets kleiner scherm beschikt dan de Plus variant, is het aannemelijk dat dit model ook een iets betere accuduur levert. De 4.800 mAh batterij van de S21 Plus staat garant voor een batterijduur van ruim 12 uur.

Waarschijnlijk zal de oplader niet niet worden meegeleverd, hetzelfde geldt voor de oordopjes. Deze trend is Samsung reeds ingezet met de overige S21 modellen. De officiële reden hiervoor is dat Samsung eWaste wil tegengaan, door geen oplader / oordopjes mee te leveren kan er op het milieu bespaard worden.

Echter, jammer genoeg laat Samsung deze beslissing niet over aan de consument. Als het milieu de belangrijkste drijfveer is, waarom wordt er dan niet zowel een variant met als zonder oplader aangeboden voor hetzelfde geld – zoals Xiaomi doet met de Xiaomi Mi 11. Ten slotte zullen velen een snellader willen aanschaffen, die ook separaat verpakt is, separaat verscheept is etc. De milieuvoordelen zullen dan ook zeer beperkt zijn.

Wat gaat de Samsung Galaxy S21 FE kosten?

De Samsung S20 FE 5G (128GB) kreeg afgelopen jaar een adviesprijs van €750, daarnaast werd er een 4G model uitgebracht voor €650. De S21 modellen zijn dit jaar goedkoper in de markt gezet dan vorig jaar en bovendien uitsluitend verkrijgbaar met 5G. Hoogstwaarschijnlijk zal er van de S21 FE ook uitsluitend een 5G model worden uitgebracht, ten slotte heeft 5G de toekomst en zal het 4G de komende jaren gaan vervangen.

Het basismodel binnen de 2021 S-serie is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van € 850 (128GB). Over een half jaar zal de S21 ongetwijfeld in prijs gezakt zijn, waardoor het aannemelijk is dat ook de Galaxy S21 FE goedkoper in de markt wordt gezet dan vorig jaar. Zo kan Samsung voorkomen dat de Fan Edition bij de lancering nog duurder is dan het basismodel. Mogelijk dat je het nieuwe model kunt kopen voor zo’n €650. Door de instapprijs gelijk te houden aan vorig jaar, maar ditmaal met 5G, blijft de S-serie voor een breed publiek toegankelijk.

Bij de reeds beschikbare S21 modellen heeft Samsung ervoor gekozen om geen oplader en ook geen oordopjes mee te leveren in de verkoopverpakking. Deze nieuwe trend, die vorig jaar werd ingezet door Apple, lijkt geen negatief effect gehad te hebben op de verkoopaantallen. Zodoende is het zeker niet ondenkbaar dat ook de nieuwe Galaxy S21 FE zonder oplader en oordopjes geleverd wordt.

Vermoedelijk zal Samsung de Fan Edition aanbieden in een reeks standaard kleuren. De S21 Plus en Ultra kun je ook kopen in een custom kleur, die uitsluitend op aanvraag via de website van Samsung te bestellen zijn. Voor het basismodel is deze optie echter niet beschikbaar, zodoende is het ook niet waarschijnlijk dat er custom kleuren voor de S21 FE worden ontworpen.

Desalniettemin zullen er ongetwijfeld verschillende kleurvarianten beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zal Samsung ongetwijfeld een reeks bijpassende accessoires aankondigen, waaronder telefoonhoesjes die gemaakt zijn van uiteenlopende materialen zoals siliconen, stof en leer.

Waarschijnlijk zal het vierde model binnen de S-serie rond september worden aangekondigd, voor die tijd verwachten we eerst nog een nieuwe Galaxy Note smartphone. De komende maanden zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de technische specificaties en het design van de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE.

