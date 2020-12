Samsung telefoonhoesjes voor de Galaxy S21 De officiële cases en covers voor de Samsung S21 line-up verschijnen online. Deze accessoires kun je samen met de Galaxy S21 vanaf januari 2021 kopen.

Op 14 januari zal Samsung de nieuwe Galaxy S-serie line-up voor 2021 onthullen tijdens het virtuele Galaxy Unpacked 2021 event. De nieuwe modellenreeks zal bestaan uit drie modellen: de Samsung Galaxy S21, de S21 Plus en S21 Ultra. Inmiddels zijn alle details omtrent deze toestellen bekend, van het design tot aan de specs en zelfs de officiële trailers en eerste video review is al online te vinden. Nu zijn ook de bijbehorende accessoires gelekt, het gaat om een reeks telefoonhoesjes die Samsung voor de Galaxy S21 serie zal uitbrengen.

Samsung staat erom bekend een breed portfolio aan hoesjes en covers te introduceren voor haar high-end devices. Net als voor de Galaxy S20 serie zal Samsung ook voor de S21 weer een reeks bijpassende telefoonhoesjes introduceren, denk aan een handige flipcase, een kleurrijke backcover of een portemonee hoesje, waar je niet alleen je smartphone, maar ook je bankpas of OV-chipkaart in kunt opbergen. Wil je jouw smartphone optimaal beschermen, dan zijn er ook nog extra robuuste hoesjes verkrijgbaar.

Telefoonhoesjes Samsung S21

Het volledige product assortiment van Samsung zal bestaan uit een LED Cover, een LED View Cover, een Clear View Cover, een Silicone Case, een Leather Cover, een Protective Cover, een Protective Standing Cover, een Clear Standing Cover en ten slotte een Clear Cover. Alle cases en covers worden in verschillende kleuren beschikbaar gesteld, ieder type hoesje is ook gemaakt van ander materiaal. Van zacht siliconen tot leer of een stoffen hoesje – er is voor ieder wat wils. Afgezien van de genoemde accessoires zal Samsung ook een Smart Kvadrat Case aanbieden voor de Galaxy S21 Plus en het Ultra model, deze zijn in de kleuren mint-groen en violet gespot.

De Indiase website MySmartPrice heeft in samenwerking met Ishan Agarwal een reeks afbeeldingen online gezet waarop alle nieuwe Samsung S21 telefoonhoesjes te zien zijn. In India is deze consumenten elektronica site welbekend. De site rapporteert niet alleen over het laatste nieuws, het is ook een online retailer waar je onder andere de nieuwste telefoonmodellen kunt kopen en vergelijken. Ook kun je bij het bedrijf terecht voor tal van accessoires, zo kunnen consumenten telefoonhoesjes kopen, maar bijvoorbeeld ook opladers en oordopjes.

Het is inmiddels al geruime tijd bekend dat Samsung’s nieuwe topmodel, de Galaxy S21 Ultra ook ondersteuning zal bieden voor de befaamde Samsung S Pen. Deze zal echter niet standaard worden meegeleverd, ook zal het toestel niet over een stylus-compartiment beschikken. In plaats daarvan zal Samsung telefoonhoesjes introduceren met een opbergvakje voor de S Pen. Helaas zijn deze cases nog niet online verschenen.

Wil je jouw smartphone beschermen of simpelweg verrijken met een mooi design, dan biedt zo’n hoesje uitkomst. Toch heeft Samsung dit jaar een vreemde afweging gemaakt, dat ten koste gaat van de duurzaamheid van het toestel. De Galaxy S21 serie wordt namelijk voorzien van een vernieuwd camerasysteem, dat doorloopt tot aan de frameranden van het toestel. Hierdoor zal de camera er nóg meer uitspringen.

Het nadeel is echter dat Samsung er bij een deel van de hoesjes voor heeft gekozen om een grote inkeping te maken voor het camerasysteem. Zodoende bieden deze telefoonhoesjes geen bescherming in de rechterbovenhoek. Als je je bedenkt dat een telefoon eigenlijk altijd op één van de hoeken valt, dan is het nog maar de vraag hoeveel bescherming zo’n hoesje kan bieden tegen ongelukkige valpartijen. Ons advies is dan ook; koop een hoesje dat de hele achterzijde bedekt.

Wat betreft de prijzen, Samsung rekent behoorlijk forse prijzen voor de accessoires. Tijdens de introductie zullen de prijzen uiteenlopen van €30 voor de eenvoudige Silicone-cover tot wel €70 voor de Smart LED View Cover. Als alternatief kun je natuurlijk ook nog kiezen voor een imitatie hoesje, tal van fabrikanten van smartphonehoesjes zullen namelijk hun eigen ontwerp introduceren, die veelal goedkoper worden aangeboden. De duurzaamheid varieert, sommige hoesjes dien je na een jaar al te vervangen, andere houden het wel 3 jaar vol.

Heb je wat meer geduld? Net als de telefoonmodellen zelf, worden ook de hoesjes na verloop van tijd tegen een hoge korting aangeboden. Zo kost de Smart Clear View Cover voor de S20 serie inmiddels geen €60 meer, maar slechts €15. Dat is een korting van maar liefst 75%.

Prijs vergelijken Galaxy S21 Plus vs S20 Plus

In de tussentijd heeft Samsung ook een promotie actie opgezet voor de bestaande Galaxy S20 modellen. Zo kun je de S20, S20+ en S20 Ultra momenteel met een leuke korting kopen. Als voorbeeld nemen we de Galaxy S20 Plus 5G, dit toestel kreeg in februari dit jaar een adviesprijs van €1.100 (128GB). Inmiddels is de prijs gezakt naar €890, daarnaast ontvang je momenteel €100 extra kassakorting wanneer je dit model via de website van Samsung aanschaft. Voor € 790 haal je deze smartphone nu in huis als los toestel, zonder abonnement. Voor €15 extra heb je ook meteen de beschikking over een bijpassend hoesje – zo ben je voor iets meer dan € 800 helemaal klaar.

Wil je nog goedkoper uit zijn? Online zijn er verschillende retailers die dit smartphone model nóg goedkoper aanbieden. Zo kun je de S20 Plus kopen bij BelSimpel voor minder dan €600. BelSimpel maakt veel gebruik van parallel import, door de toestellen in het buitenland op te kopen kunnen ze deze modellen goedkoper aanbieden op de Nederlandse markt.

Vergelijken we de prijs van de Samsung S21 Plus met de één jaar oudere S20 Plus, dan moeten we constateren dat het oude model de beste koop biedt. Het nieuwe model zal qua specs namelijk op zo’n beetje alle punten gelijk zijn, of zelfs onder doen aan het 2020-model. Ja inderdaad, vreemd, maar waar.. Zo beschikt de S21+ over een lager resolutie display, ook zal het scherm niet langer afgerond zijn. Toch wordt dit toestel naar verwachting voor €1.050 in de markt gezet (128GB). Je hebt dan nog geen telefoonhoesje, maar helaas ook geen oplader of oordopjes.

Net als Apple zal ook Samsung er ditmaal voor kiezen om geen oordopjes of oplader mee te leveren in de verkoopverpakking. Het blijft dus niet bij die €1.050, er komt al snel €100 – €150 aan optionele accessoires bij, wil je het toestel net zo compleet in huis halen als de voorgestelde S20+. Voor pak en beetje €1.200 koop je een complete S21+ – dat is maar liefst €400 duurder dan de S20+ momenteel kost, uitgaande van de prijs die Samsung Nederland hanteert. Aangezien het toestel online ook wel voor €600 wordt aangeboden, betekent dit al snel een prijsverschil van maar liefst 100%.

Biedt de Samsung Galaxy S21 Plus dan helemaal geen voordelen ten opzichte van de S20 Plus? Jawel, het toestel wordt aangedreven door een snellere chipset en voorzien van de nieuwste Android 11 OS, in combinatie met One UI 3.1. Ook zal er een iets grotere batterij worden ingebouwd. Het camerasysteem is echter identiek aan het S20+ model. Al met al zal een verstandige koopman de S21+ voorlopig links laten liggen. Over een maand of vier zullen de nieuwe modellen alweer aanzienlijk in prijs gezakt zijn.

Heb je dit geduld niet? Dan kun je even wachten totdat Samsung een leuke actie opzet, zo ligt het in de lijn der verwachtingen dat er tijdens de preorder periode een aanbieding wordt opgezet waarbij je bijvoorbeeld de nieuwe Galaxy Buds Pro oordopjes gratis krijgt meegeleverd. Mogelijk zal Samsung ook een kortingscoupon leveren voor de accessoires, zodat je relatief goedkoop aan een oplader of oordopjes kunt komen. Daarnaast kun je gebruik maken van het inruilprogramma, door je oude telefoon te verkopen aan Samsung kun je korting krijgen op je nieuwe toestel.

Een andere mogelijkheid om je nieuwe smartphone goedkoper in huis te halen is door de telefoon met abonnement te kopen. Telecomproviders hanteren doorgaans een lagere toestelprijs, terwijl dezelfde bundel tarieven gelden voor een sim-only abonnement als een telefoonabonnement. Zodoende ben je simpelweg minder kwijt voor je nieuwe smartphone.

Op 14 januari 2021 worden de nieuwe Samsung S21 modellen officieel aangekondigd. Direct na de introductie wordt het al mogelijk om een preorder te plaatsen voor één van de drie nieuwe modellen. Twee weken later, op vrijdag 29 januari 2021 gaan de toestellen officieel in de verkoop. Vanaf dat moment liggen de smartphones ook in de winkelschappen.