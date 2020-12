Samsung S Pen support voor topmodel Galaxy S21 reeks Amerikaanse FCC keuring biedt laatste stukje bewijs dat de Samsung Galaxy S21 Ultra inderdaad compatibel zal zijn met de befaamde S Pen stylus.

Zoals reeds eerder deze maand aangekondigd in onze Galaxy S21 preview is Samsung voornemens om het nieuwe topmodel, de Galaxy S21 Ultra, compatibel te maken met de iconische Samsung S Pen. Deze styluspen vormt al jaren het belangrijkste kenmerk van de Galaxy Note serie en zal nu voor het eerst compatibel worden gemaakt met een S-serie smartphone. De Samsung S21 Ultra zal, samen met z’n twee kleinere broers, geïntroduceerd worden op 14 januari 2021.

Het verwachte vlaggenschip van Samsung heeft inmiddels de Amerikaanse FCC keuring doorstaan, waaruit blijkt dat de Galaxy S21 Ultra (SM-G998) inderdaad over S-Pen support zal beschikken, zo meldde Android Authority eerder vandaag. De documentatie onthult tevens dat de smartphone ‘Hover functionaliteit’ ondersteunt, wat inhoudt dat je de S Pen boven het scherm kunt houden -zonder het display aan te raken- om verschillende functies te activeren.

Verder wordt via de FCC keuring bevestigt dat de Samsung S21 Ultra over diverse wireless functies beschikt, waaronder UWB (Ultra-wideband) technologie, NFC, draadloos opladen, omgekeerd draadloos opladen en WIFi 6. Vanzelfsprekend zal het toestel ook 5G ondersteuning bieden.

Eerste Samsung S-serie smartphone met S Pen ondersteuning

Voor de S-serie zal Samsung wel een andere strategie hanteren dan bij de Note serie. Zo zal de Galaxy S21 Ultra niet over een stylus compartiment beschikken, ook zal de Samsung S Pen niet standaard worden meegeleverd. Om het pennetje toch veilig op te kunnen bergen worden er optionele telefoonhoesjes uitgebracht, met een pen-vakje. Het zou gaan om een Silicone Cover en een Clear View Cover.

Het ligt in de lijn der verwachting dat Samsung verschillende promotie aanbiedingen zal opzetten, om de S Pen gratis mee te leveren. Denk bijvoorbeeld aan een preorder actie, waarbij consumenten kunnen kiezen voor een gratis setje Galaxy Buds Pro of de S Pen.

De bevestiging van de FCC keuring komt niet als een verrassing. TM Roh, de CEO van Samsung’s mobiele divisie, gaf eerder deze maand in een statement te kennen dat het bedrijf in 2021 verschillende Galaxy producten zal uitbrengen met S Pen support. Hoogstwaarschijnlijk wordt ook de Samsung Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone compatibel gemaakt met de befaamde styluspen. Deze vouwtelefoon wordt in de tweede helft van 2021 verwacht.

Samsung Note-fans kunnen vooralsnog opgelucht ademhalen, want de S Pen support voor de Galaxy S21 Ultra en de Z Fold 3 betekenen nog niet direct dat de Note reeks wordt opgeheven. Hoewel hier al langere tijd geruchten over de ronde gaan, heeft LetsGoDigital uit betrouwbare bron vernomen dat er in 2021 ook nog gewoon een Galaxy Note 21 smartphone zal worden uitgebracht. Het lijkt erop dat dit het laatste Note toestel wordt, hoewel dit nog niet met zekerheid te stellen is.

Samsung Galaxy S21 Ultra specs

Wat betreft de specificaties van de komende maand verwachte Galaxy S21 reeks is inmiddels alles wel zo’n beetje bekend. Opmerkelijk genoeg lijkt de Ultra ditmaal het enige S-serie model te zijn dat er qua specs op vooruit gaat – afgezien van de processor en software, die voor alle drie de modellen geüpgradede zal worden en gelijk aan elkaar zal zijn.

De Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt een iets kleiner display dan afgelopen jaar; 6,8-inch. Hierdoor zal het toestel vermoedelijk iets beter met één hand te bedienen zijn – dat is met het 6,9” scherm van de S20 Ultra namelijk nagenoeg niet mogelijk. De QHD+ resolutie blijft gehandhaafd, daarnaast zal de mobiele telefoon een adaptieve 120Hz refresh-rate bieden.

Wat betreft de camera’s, de 40MP selfiecamera wordt in stand gehouden. Op de achterzijde zal een vernieuwde quad-camera geïntegreerd worden, bestaande uit een 108MP hoofdcamera, een 12MP ultragroothoekcamera, een 10MP telefoto camera 10x zoom en een 10MP telefoto camera met 3x zoom. De accucapaciteit van 5.000 mAh blijft gelijk.

De Europese S-serie modellen zullen worden aangedreven door de Exynos 2100 van Samsung-makelij. In Amerika zal de Qualcomm Snapdragon 888 worden ingezet. De S21 line-up zal draaien op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de One UI 3.1 schil.

Prijs, verkrijgbaarheid en kleuren

Tijdens de product lancering zal Samsung de S21 Ultra beschikbaar stellen in twee kleurvarianten: Phantom Black en Phantom Silver. Daarnaast wordt verwacht dat Samsung Korea nog voor de zomer een bruin en donkerblauw model zal uitbrengen.

Van de Galaxy S21 Ultra worden drie geheugenvarianten verwacht: 128GB, 256GB en 512GB. Een microSD geheugenkaart zal niet langer ondersteunt worden, waardoor het extra belangrijk is een weloverwogen beslissing te maken alvorens je besluit dit model te kopen. De vanaf prijs voor het 128GB model ligt naar verluidt op €1.400. Dat is €50 duurder dan vorig jaar en dat terwijl Samsung ditmaal geen oplader of oordopjes zal meeleveren in de verkoopverpakking.

De nieuwe S-serie line-up zal worden aangekondigd tijdens een virtueel Samsung Galaxy Unpacked 2021 event, dat plaatsvindt op 14 januari – de sluitingsdag van CES 2021. De preorder periode gaat direct na de officiële aankondiging van start. Op vrijdag 29 januari worden de nieuwe modellen uitgebracht.