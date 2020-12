Samsung confirmeert Galaxy Note 21 release in 2021 Eerdere geruchten dat de Note-serie wordt stopgezet worden ontkent door Samsung. In 2021 mag je nog wel gewoon een Galaxy Note 21 verwachten!

Er gaan al langere tijd geruchten dat Samsung de high-end Galaxy Note-serie wil laten vervallen, nu dat het bedrijf ook opvouwbare smartphones uitbrengt en in 2021 zelfs de eerste Galaxy S-serie smartphone zal uitbrengen met S Pen; de Galaxy S21 Ultra. Aangezien deze styluspen al jaren hét belangrijkste kenmerk is van de Note line-up ontstonden hierdoor opnieuw geruchten dat de Note 20 geen opvolger zal kennen.

Afgelopen week wist LetsGoDigital al exclusief te melden dat de Samsung Galaxy Note 20 komend jaar nog WEL gewoon zal worden opgevolgd, zo hadden we reeds vernomen van een niet nader te noemen bron uit Korea, die dicht betrokken is bij Samsung Electronics.

Slechts twee dagen na onze publicatie wist de Koreaanse News Agency YonHap ons verhaal te bevestigen. ‘We bereiden ons voor op een Galaxy Note serie release voor komend jaar’, zo zou een Samsung official anoniem verklaard hebben.

Samsung Galaxy smartphones met S-Pen

In de tussentijd is er ook een eindejaar verklaring gepubliceerd waarin Roh Tae-moon, de president van Samsung’s mobiele divisie, te kennen geeft dat ‘het belangrijkste kenmerk van de Note smartphones binnenkort ook in andere Galaxy apparaten terug te vinden zal zijn’. Hiermee lijkt de president te refereren aan de komende maand verwachte Samsung Galaxy S21 Ultra, evenals de in de tweede helft van 2021 verwachte Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone.

Beide toestellen zullen hoogstwaarschijnlijk S Pen support bieden, de Z Fold 3 zal vermoedelijk ook over een S Pen compartiment beschikken, dat zal bij de S21 Ultra niet het geval zijn. Daarvoor in de plaats zal Samsung optionele accessoires ontwikkelen, waar de stylus in opgeborgen kan worden, denk aan een case met S Pen vakje.

Over de specificaties van de Galaxy Note 21 is vooralsnog weinig bekend. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat de innovaties die worden doorgevoerd bij de S21 ook in de Note 21 terug te vinden zullen zijn. Op 14 januari 2021 zal Samsung de nieuwe S-serie smartphones onthullen tijdens het Galaxy Unpacked 2021 evenement, dat via een live stream te volgen zal zijn. Voor die tijd worden er ook nog verschillende Galaxy A-serie modellen verwacht; de Galaxy A32 5G, de Galaxy A52 5G en de Galaxy A72 5G.

Rond augustus 2021 wordt de nieuwe Samsung Note 21 verwacht. Het is nog onbekend of Samsung opnieuw twee modellen zal aankondigen, in de vorm van een extra Note 21 Ultra model, of dat er slechts één model geïntroduceerd zal worden.