Galaxy S21 video review met test foto’s Eerste YouTube video review over de Galaxy S21 Plus verschijnt online, inclusief test opnames. Conclusie: 'Dit is waarschijnlijk de beste smartphone van 2021’.

De afgelopen weken zijn nagenoeg alle details rondom de Samsung Galaxy S21 serie bekend geworden. Op 14 januari 2021 zal Samsung drie nieuwe modellen in de high-end S-serie officieel aankondigen; de Galaxy S21, de S21+ en de S21 Ultra. Ondertussen zijn zowel alle specs als tal van product afbeeldingen online verschenen. Ook is de officiële video trailer al gelekt, evenals een hands-on preview.

De hands-on video werd gepubliceerd op het YouTube kanaal Random Stuff 2. Een dag na de publicatie werd het beeldmateriaal echter alweer offline gehaald, vermoedelijk op aangeven van Samsung en/of een Amerikaanse telecomprovider – die het test toestel geleverd heeft. Dat weerhoudt Random Stuff 2 er echter niet van om nu opnieuw een video online te zetten van de Galaxy S21 Plus. Ditmaal gaat het om een video review, waarbij dieper wordt ingegaan op de beeldkwaliteit van de triple-camera, de prestaties omtrent mobiel gamen en de ontgrendelmethodes.

Samsung Galaxy S21 Plus review conclusie

Het is geen officiële review, aangezien er nog verschillende updates uitgevoerd zullen worden alvorens het toestel in de winkelschappen komt te liggen, zo meldt de YouTuber. Toch wordt er in de video review gemeld dat “de Samsung S21 Plus waarschijnlijk de beste telefoon van 2021 wordt, hoewel het nog geen definitief product is geeft het toestel je een premium gevoel.“

Hierbij dien ik wel op te merken dat het enigszins merkwaardig is dan zijn vorige video’s omtrent de S21 zo kort na publicatie alweer offline zijn gehaald. Ditmaal praat de YouTuber ineens vol lof over het toestel, wat toch enkele vragen doet rijzen. Hoe kun je bijvoorbeeld stellen dat de S21 Plus de beste smartphone van 2021 wordt, terwijl er gelijktijdig ook een nog geavanceerder Galaxy S21 Ultra model zal worden uitgebracht. Daar komt bij dat de eerste 2021 smartphone nog geïntroduceerd moet worden, wat de conclusie van ‘beste smartphone’ nogal voorbarig maakt.

De gezichtsherkenningsmodule zou erg goed en snel functioneren, van de vingerafdruksensor onder het display is de YouTuber minder gecharmeerd, hoewel ook deze naar behoren zou werken. De camera aan de achterzijde is her-ontworpen en zou extra robuust zijn uitgevoerd. De cameraconfiguratie van de S21 Plus camera is gelijk aan die van de één jaar oudere Galaxy S20.

In de video presentatie worden ook verschillende test foto’s getoond die met deze nieuwe Samsung smartphone genomen zijn. Deze foto’s worden vergeleken met de beeldkwaliteit van de iPhone 12 Pro Max. Ten slotte wordt er ook nog kort ingegaan op mobiel gamen met de Galaxy S21 Plus. De telefoon biedt hoogstaande prestaties, mede dankzij de integratie van een nieuwe SoC. In Amerika gaat het om de Qualcomm Snapdragon 888, in Europa zal de Exynos 2100 chipset worden toegepast.

Over de accuprestaties wordt niet gesproken in de review. Verwacht wordt dat de Plus over een 4.800 mAh batterij zal beschikken. Inmiddels is overigens duidelijk geworden dat ook de Europese S21 zonder oplader en zonder oordopjes geleverd zullen worden – dit geldt voor alle drie de modellen.

Hoewel de presentatie enigszins amateuristisch overkomt, heeft deze YouTuber wel degelijk nu al de beschikking over de Samsung Galaxy S21 Plus. Aan het eind van de video wordt zelfs vermeld dat hij ook de Galaxy Z Fold 3 al in bezit heeft. Deze smartphone wordt pas in de tweede helft van 2021 verwacht, als we de geruchten mogen geloven wordt dit de eerste Samsung opvouwbare telefoon met S Pen support. Hieronder kun je de gehele test video bekijken.