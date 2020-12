Samsung lekt officiële afbeeldingen van Galaxy S21 telefoons De drietal verwachte Samsung Galaxy S21 modellen verschijnen online, in alle mogelijke kleuren. Dit worden de nieuwe S-serie 2021 smartphones.

Over minder dan één maand zal Samsung de Galaxy S21 serie officieel aankondigen. Inmiddels zijn nagenoeg alle details omtrent de drietal verwachte modellen bekend. Het gaat om de Samsung S21, de S21 Plus en de S21 Ultra. Kenmerkend voor de nieuwe S-serie telefoons is het camerasysteem, die nóg meer opvalt dan voorheen, doordat het cameraeiland doorloopt tot in de bovenhoek van het toestel. De voorzijde ziet er in grote lijnen gelijk uit aan die van de S20 serie.

Ook dit jaar heeft Roland Quandt de officiële persafbeeldingen weten te bemachtigen van alle drie de modellen, waarna de beelden op de Duitse WinFuture website zijn gepubliceerd. De drietal telefoonmodellen worden in alle beschikbare kleuren getoond.

Samsung Galaxy S21

De Samsung S21 wordt het basismodel, dit wordt zowel de kleinste als goedkoopste toevoeging binnen de nieuwe S-serie line-up. Het instapmodel krijgt een 6,2-inch Full HD+ scherm, het betreft een plat display. Er zal een gaatje in het scherm worden gemaakt voor de selfiecamera.

Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst, deze biedt een vergelijkbare resolutie als die van de S20. Het betreft een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 64 megapixel telefoto camera.

De Europese modellen zullen worden aangedreven door de Exynos 2100. In Amerika zal de Qualcomm Snapdragon 888 worden ingezet voor de S21 modellen. De Samsung Galaxy S21 draait tijdens de lancering op Android 11, waar de One UI 3 interface van Samsung overheen geplaatst wordt. Ten slotte zal Samsung een 4.000 mAh batterij inbouwen, die ondersteuning biedt voor snelladen, evenals draadloos laden en omgekeerd draadloos opladen.

Het basismodel verschijnt in vier kleuren: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet en ten slotte Phantom Pink. Alle modellen zijn overigens 5G telefoons.

Samsung Galaxy S21 Plus

Het Plus model is in grote lijnen gelijk aan het basismodel. Het belangrijkste verschil tussen deze twee smartphones is de displaygrootte. De Samsung S21 Plus wordt voorzien van een 6,7-inch scherm, ook dit betreft een plat display met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate.

Het drievoudige camerasysteem is identiek aan het basismodel. Doordat er een groter display wordt toegepast zal er ook een grotere accu worden toegepast. De Samsung Galaxy S21 Plus krijgt hoogstwaarschijnlijk een 4.800 mAh batterij.

Het blijft overigens nog onbekend welk materiaal Samsung wil gaan toepassen voor het achterpaneel. Het basismodel zal voorzien worden van 3D Glasstic materiaal, zoals we ook hebben gezien bij de Galaxy Note 20, de Galaxy S20 FE en verschillende A-serie modellen. Dit is kunststof materiaal, dat eruit ziet als glas. Volgens sommige zal de gehele S21 line-up over zo’n relatief goedkoop achterpaneel beschikken, anderen geloven dat het Plus en Ultra model nog wel voorzien worden van een glazen achterzijde.

Het Plus model uit de Galaxy S-serie zal ten tijde van de lancering verschijnen in drie kleuren: Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet. Over de prijs komen we later in deze publicatie nog terug.

Samsung Galaxy S21 Ultra

De S21 Ultra wordt het nieuwe topmodel. Deze Samsung telefoon zal er qua functies ook het meest op vooruitgaan. Dit wordt de enige smartphone binnen de 2021 S-serie met een curved display. Het betreft een 6,8-inch QHD+ display met een adaptieve 120Hz refresh-rate.

Ook krijgt de Samsung S21 Ultra het beste camerasysteem. Het gaat om een viervoudige camera, waarbij de hoofdcamera over een vernieuwde 108 megapixel beeldsensor beschikt. Daarnaast wordt er een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 10 megapixel telefoto camera met 10x Hybrid zoom en een 10 megapixel telefoto camera met 3x Hybrid zoom toegepast.

De belangrijkste vernieuwing voor de Galaxy S21 Ultra wordt S Pen support. Deze stylus wordt al jaren meegeleverd bij de high-end Galaxy Note serie. Komend jaar zal Samsung voor het eerst een S-serie smartphone compatibel maken met de iconische S Pen. Met dat verschil dat het Ultra model niet over een S Pen compartiment zal beschikken en ook niet standaard met een stylus geleverd zal worden. De S Pen dien je als optionele accessoire te kopen, daarnaast zullen er hoesjes worden aangeboden met een stylusvakje, waar je de pen in op kunt bergen.

Er gingen overigens geruchten de ronde dat de Note serie komend jaar komt te vervallen, dit werd onlangs echter onkent door een Samsung official. Er lijkt dus ook nog gewoon een Galaxy Note 21 op komst te zijn, deze wordt in de tweede helft van 2021 verwacht.

De Samsung Galaxy S21 Ultra wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij, die vermoedelijk ondersteuning zal bieden voor 30 Watt snelladen. Over het opladen gesproken, het lijkt er sterk op dat Samsung de nieuwe S-serie modellen zonder oplader en zonder oordopjes zal leveren – drie maanden geleden maakt Samsung concurrent Apple nog belachelijk, toen het bedrijf besloot om de iPhone 12 serie zonder oplader / oordopjes te leveren. Nu lijkt Samsung exact hetzelfde pad te belopen.

De Galaxy S21 Ultra wordt verwacht in twee kleurstellingen: Phantom Black en Phantom Silver. Voor de zomer zal Samsung hoogstwaarschijnlijk één of twee extra kleurvarianten uitbrengen, mogelijk in de vorm van een ‘Phantom Brown’ en ‘Phantom Blue’ variant.

Samsung S21 prijzen en preorder opties

Over de prijzen van de nieuwe S-serie smartphones is al veel te doen geweest op internet. Met name het basismodel, en in iets minder mate ook het Plus model, zal er op verschillende punten op achteruit gaan ten opzichte van vorig jaar.

Denk aan de Full HD+ resolutie, in plaats van QHD. Het platte display, in plaats van 2.5D curved, een kunststof behuizing in plaats van premium glas en ten slotte een ongewijzigd camerasysteem – het is een gedurfde stap van Samsung, voor een telefoon die in het high-end segment geplaatst wordt. Nog maar niet gesproken over het weglaten van de oplader en oordopjes.

Volgens de nieuwste informatie zal de Galaxy S21 5G (128GB) een adviesprijs krijgen van € 880. Dat betekent dat het nieuwe model er zo’n € 120 goedkoper op wordt, dan vorig jaar. Voor de Galaxy S21+ 5G (128GB) beginnen de prijzen vermoedelijk bij € 1.080, dat is € 20 goedkoper dan de S20+ ten tijde van de lancering koste.

Het topmodel zal er qua specs het meest op vooruit gaan, zowel qua camera als de compatibiliteit met de S Pen. Dit lijkt ook de enige nieuwe S-serie telefoon te worden dat in prijs verhoogd wordt. De Galaxy S21 Ultra 5G (128GB) krijgt vermoedelijk een vanaf prijs van € 1.400 – wat €50 duurder is dan vorig jaar.

Op 14 januari 2021 zal Samsung de nieuwe Galaxy S21 serie onthullen, dan worden alle details duidelijk. Het Galaxy Unpacked 2021 evenement zal ongetwijfeld via een live stream te volgen zijn. Vermoedelijk worden begin 2021 de persuitnodigingen verstuurd, vanaf dat moment zal ook het tijdstip duidelijk worden. Direct na de officiële introductie gaat de preorder periode van start. Op vrijdag 29 januari zal de officiële release plaatsvinden.