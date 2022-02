Samsung 15W Duo Wireless Charger voor Galaxy S22 Samsung zal twee draadloze opladers uitbrengen voor de Galaxy S22 serie. Het gaat om een enkele en een duo lader, voor het opladen van twee apparaten.

Morgen zal Samsung de nieuwe Galaxy S22 smartphone line-up aankondigen, tezamen met een drietal Galaxy Tab S8 tablets. Gelijktijdig zal Samsung ook een serie nieuwe accessoires aankondigen. Denk aan tal van smartphone hoesjes en verschillende Book Cover Keyboard modellen om de nieuwe devices optimaal te beschermen. Daarnaast worden er meerdere nieuwe opladers verwacht.

Afgelopen maand meldde LetsGoDigital al dat er een nieuwe 45 Watt USB-C adapter op de website van Samsung Nederland staat vermeld. Vandaag heeft Roland Quandt via WinFuture nog twee nieuwe opladers gedeeld. Het gaat om een 15W Samsung Wireless Charger EP-P2400 en een Samsung Duo Wireless Charger EP-P5400.

15W Samsung Wireless Charger

Beide draadloze opladers zijn compatibel met de Galaxy S22 smartphones. Waarschijnlijk zullen de adapters enkele weken na de introductie verkrijgbaar zijn. Over de prijs is nog geen informatie bekend. Er zal een variant met en zonder adapter worden geleverd.

De tweetal draadloze opladers hebben een platte basis. Met de mogelijkheid om een deel uit te klappen, waardoor je de smartphone er desgewenst ook verticaal op kunt plaatsen. Met behulp van deze 15W draadloze oplader is de accu van de S22 binnen twee uur volledig op te laden – dat geldt tevens voor de smartphones uit de Galaxy S21 en Note 20 serie, aldus WinFuture.

De nieuwe docks zijn tevens inzetbaar om accessoires mee op te laden, zoals je Galaxy Watch 4 smartwatch of je Galaxy Buds oordopjes. In het geval van smartwatches is de compatibiliteit beperkt tot de modellen van Samsung. Slimme horloges van andere merken kunnen niet worden opgeladen met deze laders.

Samsung zal de nieuwe draadloze oplader in twee kleurvarianten aanbieden: wit en zwart. De docking stations zijn compatibel met een 25W adapter.

Snellaadtechnologie in smartphones

Samsung staat niet direct bekend als fabrikant met de snelste snellaadtechnologie. Met name Chinese merken voorzien hun smartphones van beduidend snellere oplaadtechnologie. Denk bijvoorbeeld aan de Xiaomi 12 Pro die standaard wordt geleverd met een 120W oplader en de OnePlus 10 Pro die wordt geleverd met een 80W oplader. Beide toestellen zijn overigens recent in China aangekondigd en zullen pas later dit kwartaal in Europa arriveren. Toch zijn ook de huidige modellen beduidend sneller op te laden dan Samsung telefoons, zowel bedraad als draadloos.

Samsung heeft destijds enorme schade geleden door het omvangrijke batterij probleem bij de Note 7. Het lijkt er sterk op dat het bedrijf sindsdien liever niet te hard van stapel loopt als het gaat om het maximale laadvermogen. Dat geldt overigens ook voor bedrijven zoals Apple en Google.

Het snel opladen van de batterij brengt ook risico’s met zich mee – zo zijn er in India veel schadegevallen bekend van explosieve batterijen bij de OnePlus Nord 2. Een ander nadeel, batterijen die snel worden opgeladen houden hun capaciteit minder lang vast – die verschillen zijn soms al merkbaar na een jaar. Dan loopt de batterij van je telefoon ineens veel sneller leeg. Al met al valt er voor beide strategiëen wat te zeggen.