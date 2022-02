Samsung Galaxy S22 Ultra accessoires Samsung zal een reeks optionele accessoires uitbrengen voor de S22 serie, waaronder tal van hoesjes en covers om je telefoon optimaal te beschermen.

Volgende week woensdag zal Samsung een Galaxy Unpacked evenement organiseren waar de nieuwe Galaxy S22 en Galaxy Tab S8 serie geïntroduceerd wordt. Het gaat om drie smartphone modellen en drie tablets. Van alle zes de devices zijn alle details al bekend. Van het design tot aan de specs, zelfs alle kleuren, geheugenvarianten, prijzen en de release datums zijn al online verschenen. Afgelopen maand rapporteerde we ook al over een reeks officiële Galaxy S22 hoesjes.

Ditmaal zijn er tal van optionele accessoires voor de Galaxy S22 Ultra online verschijnen, dankzij Evan Blass die ons via zijn nieuwe Substack email service een reeks hoge resolutie marketing afbeeldingen heeft opgestuurd van alle officiële hoesjes en cases die Samsung zal uitbrengen voor het nieuwe topmodel.

De officiële persafbeeldingen tonen acht verschillende hoesjes voor het nieuwe Ultra model. Het gaat om vier silicone covers, twee strap cases en twee kickstand cases.

Samsung Galaxy S22 Ultra Protective Standing Cover

De kickstand case, ook wel de Protective Standing Cover genoemd, wordt in twee kleuren getoond: donkerblauw en wit. Het is een robuust hoesje met bescherming van militaire kwaliteit – getest volgens de militaire MIL-STD-810G Transit Drop-standaard. Dat betekent dat jouw telefoon geen schade zal ondervinden als je deze een keer laat vallen van een hoogte tot 1,5 meter op een stalen oppervlak (bij temperaturen tussen de 15-35˚C).

Dit robuuste telefoonhoesje beschikt over een kickstand (een clipje), die ervoor zorgt dat je de telefoon kunt neerzetten. Er zijn twee standen: 45˚ en 60˚ – zo kun je zelf de ideale kijkhoek bepalen. Handig tijdens het bekijken van een video of als je aan het koken bent en je handen vrij wilt houden terwijl je een recept bekijkt.

Het clipje is tevens verwisselbaar. Samsung levert standaard twee kickstands mee per case, in verschillende kleuren. Eén krijgt dezelfde kleur als de behuizing, de ander heeft een contrasterende kleur. Zo wordt er bij het blauwe model ook een grijze kickstand geleverd. Kies je voor het witte model, dan wordt er een extra lichtgroene kickstand meegeleverd.

Met de Samsung S22 Ultra Protective Standing Cover kun je de telefoon in landschapsmodus neerzetten. Dit smartphone hoesje is overigens ook al beschikbaar voor de Galaxy S21 serie.

Samsung zal ook nog een andere kickstand case uitbrengen, dit wordt de Clear Standing Cover genoemd. Het gaat om een transparant telefoonhoesje. Een ander opmerkelijk verschil, bij dit model is de kickstand horizontaal geplaatst – in plaats van verticaal.

Zodoende kun je het clipje zowel gebruiken om de telefoon in landschap- als portret modus te plaatsen. Dat maakt deze case extra veelzijdig. Nadeel is wel, het transparante model zal niet over dezelfde militaire eigenschappen beschikken van eerstgenoemde model.

Over de prijs van deze losse accessoire is nog geen informatie bekend. Vermoedelijk zal de Protective Standing Cover voor een prijs van zo’n €40 in de markt worden gezet. De Clear Standing Cover wordt iets goedkoper, waarschijnlijk zo’n €30.

Silicone Strap Cover

Samsung zal ook twee Silicone strap covers uitbrengen voor het nieuwe topmodel. Deze type hoesjes werden voor het eerst gelanceerd ten tijde van de Galaxy Z Flip 3 opvouwbare telefoon, die halverwege 2021 werd aangekondigd. Afgelopen maand introduceerde Samsung zo’n zelfde type strap cover voor de Galaxy S21 FE.

Uit de gelekte marketing beelden blijkt dat deze siliconen strap cover ook zal worden uitgebracht voor het nieuwe topmodel binnen de S-serie. Vermoedelijk zal Samsung daarnaast ook een Slim Strap Cover uitbrengen – die ook voor de S21 Ultra beschikbaar is.

De siliconen strap cover is gemaakt van zijdezacht materiaal. De flexibele band zorgt ervoor dat je een comfortabele grip behoudt op je telefoon. Bovendien werkt deze als preventieve bescherming tegen het laten vallen van het toestel. Een leuk hoesje voor sportieve vrouwen.

Het elastische bandje krijgt een contrasterende kleur ten opzichte van het hoesje. Ook dit telefoonhoesje zal in twee kleuren worden uitgebracht. Een donkerblauwe cover met een oranje strap en een witte cover met een felgroene strap. Op de strap zijn de cijfers ‘22’ te lezen – waarmee wordt gerefereerd aan de S22-serie.

Via het metalen greepje kun je de strap uit de behuizing trekken. Vervolgens kun je deze vastzetten achter de uitsparing, waarna je er meerdere vingers in kunt steken voor een optimale grip.

Waarschijnlijk krijgt de Silicone Cover met strap een adviesprijs van zo’n €40. De slim strap cover is de goedkopere variant. Deze wordt geleverd met twee verschillende straps en zal een adviesprijs krijgen van zo’n €30.

Samsung Galaxy S22 Ultra hoesje

Zijn al die toeters en bellen niets voor jou, zoek je gewoon een eenvoudig, comfortabel telefoonhoesje die je telefoon beschermt dan is de Silicone Cover een geschikte kandidaat. Deze S22 Ultra accessoire zal in ten minste vier kleuren verschijnen: lichtpaars, lichtgroen, donker paars (Burgundy) en zwart.

Uiteraard zullen de kleuren goed matchen met het device zelf. De Galaxy S22 Ultra zal ten tijde van de lancering in vier kleuren beschikbaar komen: Phantom Black (zwart), Phantom White (wit), Burgundy (donker paars/roze) en Green (donkergroen).

Het siliconen hoesje voelt lekker zacht aan en ziet er elegant uit. Net als de telefoon zelf heeft het materiaal een matte afwerking, die tevens een goede grip biedt. Bovendien blijft het slanke ontwerp behouden.

De Silicone Cover behoort tot de meest standaard hoesjes, die in een reeks verschillende kleuren wordt uitgebracht. Vermoedelijk zal Samsung deze accessoire ter beschikking stellen voor zo’n €30.

Alle getoonde hoesjes voor de Samsung S22 Ultra zijn covers die je op de achterzijde van de telefoon dient te bevestigen. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat Samsung ook enkele flip covers zal uitbrengen, die ook het beeldscherm beschermt tegen krassen en stoten.

Denk bijvoorbeeld aan de Smart Clear View Cover en de Smart LED View Cover. Deze slimme hoesjes zijn in staat om algemene informatie weer te geven, zoals de tijd – zonder dat je hiervoor het hoesje hoeft te openen.

Tot slot ligt het in de lijn der verwachtingen dat Samsung ook een leren hoesje en een stoffen Kvadrat hoesje zal uitbrengen voor het nieuwe topmodel. De Leather Cover voelt heerlijk zacht aan en geeft de telefoon een zakelijke uitstraling. De Kvadrat Cover valt bij veel dames in de smaak, deze wordt aangeboden in relatief lichte kleurtinten.

Optionele accessoires

Samsung zal niet alleen smartphone hoesjes uitbrengen voor de nieuwe S-serie modellen. Vorige maand ontdekte LetsGoDigital dat Samsung Nederland inmiddels ook een nieuwe oplader op z’n website vermeld. Het betreft een 45 Watt USB-C oplader, bedoelt voor de Galaxy S22 Plus en S22 Ultra. Deze oplader is 30% compacter dan z’n voorganger en zorgt ervoor dat je de batterij van je telefoon in een hoog tempo kunt bijladen.

De oplader zal als losse accessoire worden aangeboden. Samsung levert sinds de S21 serie geen oplader meer mee in de verkoopverpakking. De nieuwe 45W lader kost €50.

Uiteraard zal de telefoon ook draadloos opgeladen kunnen worden. Hiervoor heeft Samsung de Wireless Charger Duo en Wireless Charging Pad in het assortiment. Mocht je de voorkeur geven aan wireless charging, houdt hier dan ook rekening mee bij het kopen van een hoesje.

Niet alle hoesjes zijn te gebruiken tijdens het draadloos opladen. Zo dien je de robuuste Protective Standing Cover te verwijderen alvorens je de telefoon draadloos kunt opladen, dat geldt bijvoorbeeld niet voor de Silicone Cover.

Uiteraard zal de Samsung Galaxy S22 Ultra ook compatibel zijn met de vorig jaar uitgebrachte Galaxy Buds 2 en Galaxy Buds Pro Bluetooth oordopjes. Het gaat om draadloze oortjes, die je via Bluetooth verbindt. Beide beiden een uitstekende geluidservaring, mede dankzij ANC (Active Noise Cancelling) technologie die ervoor zorgt dat storende achtergrondgeluiden worden gedempt.

De smartphone zal tevens te verbinden zijn met de smartwatches van het merk. Denk aan de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Dit zijn de eerste Wear OS horloges van het merk. Expert reviews wijzen uit dat het de beste slimme horloges zijn die Samsung ooit heeft uitgebracht.

Tot slot heeft Samsung afgelopen jaar ook de SmartTag en SmartTag Plus aangekondigd. Een handige Bluetooth tracker die je aan objecten kunt bevestigen, om ze vervolgens altijd weer terug te kunnen vinden. Zoals je sleutelbos of de halsband van je hond. Het Plus model beschikt tevens over UWB (Ultrawideband) technologie, waardoor items met uiterste precisie gelokaliseerd kunnen worden.

Op woensdag 9 februari 2022 zal de Samsung Galaxy S22 serie officieel worden aangekondigd. Vanaf dat moment wordt het ook mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe modellen. Gelijktijdig wordt het ook mogelijk om de optionele accessoires te kopen.

Heb je interesse in de nieuwe mobiele devices van Samsung? Vergeet je dan niet aan te melden via het pre-registratie formulier. Je ontvangt dan van Samsung een kortingsvoucher tijdens de product lancering.