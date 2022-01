Release Galaxy S22 noodgedwongen uitgesteld door Samsung De datum voor Galaxy Unpacked staat inmiddels vast, maar Samsung lijkt de release van de Galaxy S22 en S22+ noodgedwongen uit te moeten stellen.

Toon pagina inhoud

Samsung lijkt echter te kampen met problemen binnen de toeleveringsketen. Zodoende zullen niet alle drie de S22 modellen op 25 februari worden uitgebracht, zo meldt Jon Prosser vandaag via Twitter. Alleen het topmodel wordt op de 25ste verwacht. Het basismodel en het Plus model zouden pas op vrijdag 11 maart verschijnen. Ondanks deze vertraging zullen alle nieuwe modellen vanaf 9 februari 2022 te bestellen zijn als pre-order.

Verkrijgbaarheid Galaxy S22 smartphones

Het is een opmerkelijk bericht. Afgelopen week meldde de Zuid-Koreaan Dohyun Kim op Twitter dat Samsung verwacht veel meer Galaxy S22 Ultra smartphones te verkopen dan tot op heden geproduceerd zijn. Zodoende zou de levertijd kunnen oplopen tot 3 maanden. Op basis van deze informatie zou je eerder verwachten dat het Ultra model later wordt uitgebracht dan het basis- en Plus model.

Dohyun Kim is overigens ook degene die vorige week een groot aantal officiële presentatiesheets van de Galaxy S22 online zette op Twitter. Op deze afbeeldingen staan de producten, inclusief alle specs en nieuwe functies van de zestal verwachte devices vermeld.

Ook over de prijs en kleuren van de nieuwe Samsung Galaxy S22 modellen is inmiddels de nodige informatie bekend. Het basismodel krijgt hoogstwaarschijnlijk een vanaf prijs van €850 – gelijk aan vorig jaar. De Samsung S22 Plus zal voor €1.050 verkocht worden en de S22 Ultra voor €1.300. Verwacht wordt dat alle modellen standaard over 8GB / 128GB geheugen zullen beschikken. Uiteraard zullen er ook varianten worden uitgebracht met meer geheugen.

De Galaxy S22 en S22+ zullen in de kleuren Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold verschijnen. Het topmodel wordt uitgebracht in de kleuren Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy.