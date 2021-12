Samsung Galaxy S22 kun je straks in deze groene kleur kopen Naast zwart, wit en pink gold zal Samsung de Galaxy S22 en Galaxy S22+ ook in een prachtige groene kleur uitbrengen. Zo komt het toestel eruit te zien!

Toon pagina inhoud

Vorige week wist LetsGoDigital een officiële persafbeelding van Samsung te bemachtigen, waarop de Samsung Galaxy S22 Ultra en de Galaxy S22+ afgebeeld worden. Niet lang daarna werd er via Twitter een copyright claim ingediend door Samsung Electronics, waarna de bijbehorende tweet werd verwijderd en het LetsGoDigital Twitter account tijdelijk werd geblokkeerd. Feitelijk bevestigde Samsung hiermee de herkomst van de afbeelding.

Ondertussen zijn er dankzij 91Mobiles een reeks nieuwe productbeelden online verschenen, waardoor we nu ook weten hoe de groene Galaxy S22 / S22+ eruit komt te zien. Het is al langer bekend dat je deze twee modellen straks in vier standaard kleuren kunt kopen: zwart, wit, groen en pink gold. Daarnaast wordt er een blauwe Galaxy S22 verwacht, mogelijk zitten er nog meer exclusieve kleuren in de pijplijn.

Op basis van de nieuwe beelden heeft grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een aantal nieuwe product afbeeldingen gemaakt waarin de Galaxy S22 in deze nieuwe groene kleurtint getoond wordt.

Samsung Galaxy S22 groen

De kleur groen is momenteel erg populair voor mobieltjes. Zo is de onlangs uitgebrachte Xiaomi 12 Pro ook verkrijgbaar in het groen. Ook de in januari 2022 verwachte OnePlus 10 Pro zal in het groen verschijnen.

Voor Samsung wordt het ook niet de eerste keer dat het bedrijf een groene Galaxy S-serie smartphone zal introduceren. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Prism Green’ Galaxy S10 en de ‘Cloud Mint’ Galaxy S20 FE. De halverwege 2021 geïntroduceerde Galaxy Z Fold 3 is eveneens verkrijgbaar in het groen; ‘Phantom Green’ om precies te zijn. Ook de komende maand verwachte Galaxy S21 FE zal in een olijfgroene kleur gepresenteerd worden.

Toch wordt de kleurtint ditmaal anders dan ooit tevoren. Op social media zijn velen te spreken over deze nieuwe kleurvariant. De kleur van de Samsung S22 / S22+ wijkt iets af van het Ultra model, laatstgenoemde wordt iets donkerder waardoor deze meer naar grijs neigt.

De Galaxy S22 wordt een uiterst handzame smartphone. De telefoon krijgt een 6,1” display, z’n grotere broer wordt voorzien van een 6,6” scherm. Beide worden iets kleiner dan hun voorganger. Dit moet bijdragen aan een extra comfortabele bediening met één hand. Het nieuwe duo krijgt een glazen achterpaneel met een matte afwerking, waarbij het glanzende camera systeem voor een mooi contrast zorgt.

Specificaties en kenmeken

De nieuwe S-serie zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200. Laatstgenoemde chip wordt naar verwachting op 11 januari 2022 officieel geïntroduceerd door Samsung. Op dezelfde dag zal ook de OnePlus 10 Pro worden aangekondigd in China. Uiteraard zal de telefoon ook ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk.

Aangaande de camera, de 10MP selfiecamera blijft hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd. Het camerasysteem aan de achterzijde zal bestaande uit een drievoudige camera. Naast een 50MP hoofdcamera, wordt de Galaxy S22 / S22+ voorzien van een 12MP ultra-groothoekcamera en een 10MP telefoto camera met 3x optische zoom.

Het basismodel krijgt een 3.700 mAh batterij, met ondersteuning voor 25W snelladen. De Samsung Galaxy S22 Plus krijgt een aanzienlijk grotere 4.500 mAh batterij. Ook opladen gaat met deze telefoon sneller, het Plus model zal ondersteuning bieden voor 45W snelladen. De oplader dien je wel als losse accessoire te kopen, want deze zal net als bij de Galaxy S21 serie niet worden meegeleverd.

Samsung S22 kopen

Waarschijnlijk zal de officiële introductie op vrijdag 11 februari 2022 plaatsvinden. Op dat moment wordt het ook mogelijk om een pre-order te plaatsen voor één van de nieuwe modellen. Samsung zal ook een reeks nieuwe officiële accessoires uitbrengen, denk aan hoesjes en cases om je telefoon optimaal te kunnen beschermen.

Op vrijdag 25 februari zal de wereldwijde release plaatsvinden, vanaf dat moment kun je de telefoons ook in de winkel kopen. Uiteraard wordt het ook mogelijk om de Samsung S22 met abonnenement te kopen. Alle Nederlandse retailers waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Telfort, en Ben zullen de nieuwe S-serie smartphones aanbieden.

Het lijkt erop dat de verkoopprijs van het basis- en Plus model gelijk blijft aan dit jaar. Dat zou betekenen dat de vanaf prijs wordt vastgesteld op €850 voor de Galaxy S22 en € 1.050 voor de Galaxy S22 Plus. In het nieuwe jaar zullen ongetwijfeld alle missende puzzelstukjes op z’n plaats vallen. Voor nu wensen we iedereen een fijn uiteinde en een Gelukkig Nieuwjaar !

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung Galaxy S22 Green are created by in-house designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn. The images are based on the latest rumors. This product is not yet for sale, Samsung is expected to release the S22 series in February 2022. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.