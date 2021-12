Samsung Galaxy S22 Ultra kopen in deze 5 kleuren Aanschouw hier beelden van de Galaxy S22 Ultra in alle vijf de verwachte kleuren. Het nieuwe topmodel van Samsung zal in februari 2022 arriveren.

Toon pagina inhoud

Velen kijken uit naar de introductie van de Samsung Galaxy S22 serie, die in februari 2022 verwacht wordt. Naast een basis- en Plus model zal Samsung ook een extra geavanceerde Galaxy S22 Ultra uitbrengen. Afgelopen week wist LetsGoDigital de eerste officiële persafbeelding van de nieuwe S-serie smartphones te bemachtigen, waardoor het design inmiddels vast staat. Ook over de specs is al veel gezegd en geschreven.

De nieuwe Galaxy telefoons zullen in een reeks stijlvolle kleuren verschijnen. De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt uitgebracht in de klassieke kleuren zwart en wit. Daarnaast wordt er een stijlvolle groene en Burgundy rode uitvoering verwacht. Uit de officiële persafbeelding is tevens gebleken dat er nog een vijfde variant op komst is, met een rosé / paarse kleurstelling.

De afgelopen periode heeft LetsGoDigital deze kleurvarianten één voor één in beeld gebracht. Het begon met de groene Galaxy S22 Ultra, gevolgd door een Turkish Rose variant, waarna we tijdens Kerst ook de Burgundy Red uitvoering in beeld hebben gebracht. Hoog tijd om al deze modellen samen te voegen, om een compleet beeld te krijgen van de nieuwe kleurenreeks waarin het Ultra model zal verschijnen.

De getalenteerde grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, heeft voor LetsGoDigital een serie product afbeeldingen en een animatie video gemaakt waarin het hele kleurengamma van de S22 Ultra aan bod komt.

Samsung Galaxy S22 Ultra kleurvarianten

Het getoonde model is geüpdatet aan de hand van de laatste informatie. De onderste schermrand is iets breder gemaakt, in lijn met de gelekte afbeeldingen en vergelijkbaar met de Galaxy Note 20 Ultra. Ook het camerasysteem is herzien. De lensringen krijgen dezelfde kleur als de behuizing, wat zorgt voor een extra stijlvolle uitstraling.

De periscopische zoomcamera is eveneens opnieuw vormgegeven. Net als de flitser, die iets kleiner is gemaakt. Ten slotte zijn ook de antennebanden verplaatst, om een extra realistisch beeld te bieden. Dit is hoe de Samsung S22 Ultra eruit komt te zien.

De toestellen krijgen een glazen achterpaneel met een stijlvolle matte afwerking. Niet alles hoeft te glanzen om op te vallen, een matte look is een echte design-trend geworden die we ook terug zien bij onze mobieltjes. Een voordeel van zo’n glansloze achterzijde is dat het oppervlak minder gevoelig is voor vingerafdrukken, ook voelt het minder glad aan waardoor de telefoon niet zo makkelijk uit je handen kan glippen – als je geen hoesje gebruikt.

Het is zeker niet uit te sluiten dat er nog meer kleurvarianten in de pijplijn zitten, die al dan niet als exclusieve varianten zullen worden aangeboden. Meerdere bronnen spreken over een zwart, wit, groen en rood model. Vermoedelijk worden dit de standaard kleuren.

Op de officiële persafbeelding is echter een rose / paarse variant te zien – waar nog totaal geen informatie over bekend was totdat de afbeelding online verscheen. Waarschijnlijk wordt dit één van de exclusieve custom kleuren. Deze gedachtegang wordt versterkt door de kleur waarin de S Pen wordt getoond. Het gaat om een zwarte S Pen die aan het uiteinde een rose / paarse kleur heeft – deze kleur is vergelijkbaar met de telefoonbehuizing. Zodoende matcht de styluspen perfect wanneer je deze opbergt in het bijbehorende compartiment.

Inmiddels is echter bekend dat er ook een volledig witte, een groene en een rode S Pen in de maak is. Oftewel, het lijkt erop dat Samsung voor de standaard uitvoeringen een styluspen heeft ontworpen die dezelfde kleur heeft als de telefoon zelf. Daarnaast zullen er exclusieve kleuren worden uitgebracht, met een zwarte S Pen die alleen aan het uiteinde dezelfde kleur krijgt als de telefoon.

Vermoedelijk zijn er nog enkele kleurvarianten in de maak, die als exclusieve kleuren worden uitgebracht. Van de S21 Ultra heeft Samsung eveneens verschillende custom kleuren uitgebracht, die je uitsluitend via de website van de fabrikant kunt kopen. Het gaat om een Phantom Titanium, een Phantom Navy (donkerblauw) en een Phantom Brown (donkerbruin) variant.

Deze exclusieve kleurvarianten worden voor dezelfde prijs aangeboden als de standaard Phantom Black en Phantom Silver uitvoering. Wel is de levertijd beduidend langer; 4 weken, doordat de toestellen op aanvraag worden geproduceerd – maar dan heb je ook wat unieks uiteraard.

Het kleurenpallet zal met name uit donkere tinten bestaan, om ook de zakelijke gebruiker te bekoren. Het topmodel van Samsung wordt doorgaans veelvuldig afgenomen door zakenlieden. Daar zal de S22 Ultra geen uitzondering op vormen. Ten slotte wordt het een zeer veelzijdige smartphone met geavanceerde features en goede beveiligingsfuncties.

Vernieuwd design met S Pen compartiment

Een belangrijke verbetering ten opzichte van de S21 Ultra wordt de toevoeging van een S Pen compartiment. Hoewel het huidige topmodel ook compatibel is met de styluspen van Samsung, is het niet mogelijk om de stylus in het toestel zelf op te bergen.

In plaats daarvan heeft Samsung verschillende hoesjes met S Pen vakje uitgebracht. Dat gaat bij het nieuwe model veranderen. De S Pen zal standaard worden meegeleverd en kan aan de linker onderzijde van de behuizing worden opgeborgen. Ideaal.

Om het compartiment te kunnen integreren heeft Samsung ook de vormgeving van de telefoon moeten aanpassen. In tegenstelling tot de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus krijgt het Ultra model minder afgeronde hoeken. Dit geeft de telefoon een zakelijke, premium uitstraling die veel Note gebruikers zullen waarderen.

Ook het camerasysteem is herontworpen. Door het grote metalen camera eiland achterwege te laten en te kiezen voor een water drop camera design kan er op het gewicht bespaard worden. Zodoende zal de telefoon om en nabij hetzelfde wegen als z’n voorganger, ondanks de toevoeging van een S Pen compartiment.

Krachtige Android 12 smartphone

Qua grootte zal de S22 Ultra niet veel afwijken ten opzichte van z’n voorganger. Hoewel de Galaxy S22 en S22 Plus beide kleiner worden dan voorheen zal het Ultra model opnieuw worden voorzien van een 6,8” WQHD+ curved AMOLED display. Het wordt de enige nieuwe S-serie smartphone met een afgerond display. Uiteraard wordt de 120Hz adaptieve refresh-rate ook weer ondersteunt.

De nieuwe S-serie smartphones draaien op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de One UI 4 gebruikersinterface. Het lijken overigens niet de eerste Samsung telefoons te worden die uit de doos op Android 12 draaien. Begin januari zal Samsung de langverwachte Galaxy S21 FE aankondigen tijdens CES 2022, dit wordt waarschijnlijk het eerste toestel met Android 12 voorgeïnstalleerd.

Het nieuwe OS biedt verschillende nieuwe functies en mogelijkheden om je eigen voorkeuren in te stellen, waardoor de interface aansluit bij jouw persoonlijke behoeftes. Er zijn ook extra privacy en veiligheidsfuncties toegevoegd, zo is het onder andere makkelijker om app-machtigingen te wijzigen. Het algehele ontwerp is vereenvoudigd, wat bijdraagt aan een betere gebruikerservaring.

Samsung past traditiegetrouw twee verschillende chips toe voor haar premium devices. In sommige landen wordt een Qualcomm processor toegepast, in andere werelddelen – zoals Europa – wordt doorgaans de Exynos tegenhanger ingezet. In 2022 wordt de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 toegepast. Dit is een uiterst krachtige SoC, zo is ook uit de eerste benchmark test resultaten gebleken. Daarnaast zal Samsung binnenkort de Exynos 2200 met AMD GPU aankondigen.

Aangaande het geheugen, bij de S21 Ultra koos Samsung ervoor om standaard 12GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen in te bouwen. Waarschijnlijk blijft het basismodel gelijk. Daarnaast zal er een 256GB en een 512GB model worden uitgebracht. Mogelijkerwijs kiest Samsung er ditmaal voor om ook een 1TB model uit te brengen, zoals Apple ook heeft gedaan bij de tweetal iPhone 13 Pro modellen. Ook Samsung heeft in het verleden al eens een telefoon uitgebracht met 1TB geheugen, de Galaxy S10+.

Mocht je overwegen om de Galaxy S22 Ultra te kopen realiseer je dan dat een microSD geheugenkaart niet wordt ondersteunt. Deze functionaliteit heeft Samsung bij de S21 modellen geschrapt en lijkt helaas ook niet terug te komen.

Samsung S22 Ultra krijgt beste camera

Uiteraard zal Samsung haar topmodel ook voorzien van een goede camera. De 40MP front-camera blijft gehandhaafd. Er wordt een punch-hole selfiecamera geïntegreerd, die gecentreerd geplaatst wordt. Uiteraard is deze camera ook uitstekend te gebruiken voor het voeren van videogesprekken. Video’s kunnen met de front-camera in 4K resolutie worden vastgelegd.

Op de achterzijde wordt een quad-camera systeem geplaatst. Naast een vernieuwde 108 megapixel camera wordt er een 12MP ultra-groothoekcamera, een 10MP periscopische zoomcamera met 10x optische zoom en een 10MP zoomcamera met 3x optische zoom geïmplementeerd.

Hoewel z’n voorganger ook over een 108MP hoofdcamera beschikt, zal de vernieuwde beeldsensor een betere beeldkwaliteit bieden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door software updates, waarbij gebruik wordt gemaakt van AI (Artifical Intelligence).

Ook de macro modus en de nachtmodus worden verbeterd, met als resultaat extra gedetailleerde foto’s met natuurlijke kleuren en een verbeterde helderheid. De bekende leaker Ice Universe heeft reeds een test foto gezien waarin de beeldkwaliteit van het nieuwe en bestaande model met elkaar worden vergeleken. De details zijn fenomenaal, aldus Ice.

Ook de video kwaliteit en de video bewerkingsmogelijkheden zullen worden verbeterd. Uiteraard zal het toestel opnieuw ondersteuning bieden voor 8K video opnames.

Het lijkt overigens het laatste Ultra model van Samsung te worden met een 108MP hoofdcamera. Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy S23 Ultra komend jaar wordt uitgerust met een 200 megapixel beeldsensor. In september dit jaar heeft Samsung reeds de ISOCell HP1 aangekondigd, een 1/1,22-inch sensor met 0,64 µm pixels en een 200 megapixel beeldresolutie. Dankzij de hoge resolutie en dynamische pixel-binning technologie zullen de beelden uiterst detailrijk ogen.

Batterij & Snelladen

De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt voorzien van een 5.000 mAh batterij. Deze zal ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen. Dat is een welkome verbetering ten opzichte van de S21 Ultra, die slechts 25W Fast Charge ondersteunt. Desondanks hoopten velen op 65W support. Ten slotte bieden de S20 Ultra en Note 20 Ultra ook al ondersteuning voor 45W bedraad opladen. Van een echte verbetering is dan ook geen sprake. Uiteraard zal draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen ook tot de mogelijkheden behoren.

Er wordt geen oplader inbegrepen in de verkoopverpakking, deze dien je als losse accessoire te kopen. ‘Want de meeste mensen hebben al een oplader in huis, om eWaste tegen te gaan is het dus beter om geen oplader mee te leveren’, zo luidt de officiële verklaring van Samsung.

Pure onzin natuurlijk. De meeste mensen hebben geen 45W oplader, waardoor ze toch een nieuwe moeten kopen om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het toestel biedt. Bovendien moet je je oude oplader inleveren, als je gebruik wilt maken van de inruilservice van Samsung – door je oude telefoon met oplader in te leveren kun je korting krijgen bij het kopen van een nieuwe smartphone.

Bij de goedkopere A-serie modellen wordt nog wel een oplader meegeleverd. Echter, het gaat hierbij standaard om een langzamere oplader dan de toestellen ondersteunen. Eveneens een merkwaardige beslissing van Samsung, die niet strookt met de filosofie om op het milieu te willen besparen. Het is duidelijk dat het Samsung en Apple maar om één ding te doen is; extra inkomsten genereren in de toch al verzadigde smartphonemarkt.

Wanneer kun je de Samsung Galaxy S22 Ultra kopen?

Aangaande de prijs en verkrijgbaarheid bestaat er nog enige onduidelijkheid. Waarschijnlijk zal de Galaxy S22 Ultra zo’n €50 duurder worden dan z’n voorganger. Het goede nieuws is dat je daarvoor wel de S Pen krijgt meegeleverd. De Galaxy S21 Ultra ging begin dit jaar voor een vanaf prijs van € 1.250 in de verkoop (12GB / 128GB).

Samsung zal een Galaxy Unpacked evenement opzetten om de nieuwe S-serie smartphones officieel aan te kondigen. Het launch evenement zal waarschijnlijk op vrijdag 11 februari 2022 plaatsvinden. Na de officiële introductie wordt het direct mogelijk om een pre-order te plaatsen. De release zal twee weken later plaatsvinden, op vrijdag 25 februari 2022.

Het is vooralsnog onduidelijk wat voor een pre-order actie Samsung zal opzetten. Vorig jaar werden de Galaxy Buds Pro gratis meegeleverd. Ditmaal worden er echter geen nieuwe oordopjes verwacht. De Buds Pro 2 zullen namelijk pas in het tweede kwartaal worden aangekondigd. Uiteraard zal Samsung wel verschillende andere accessoires uitbrengen, denk aan een reeks nieuwe telefoonhoesjes.

Zodra de smartphone officieel is uitgebracht kun je het toestel ook met abonnement kopen – in plaats van een los toestel. Alle gerenommeerde telecomproviders zullen de nieuwe Samsung S-serie modellen aanbieden. Denk aan KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2, Telfort, Ben en HollandsNieuwe. Doorgaans ontvang je korting op de toestelprijs wanneer je een abonnement aanschaft. De bel- en data bundeltarieven zijn gelijk aan die van een sim-only abonnement, waaronder je onder aan de streep simpelweg goedkoper uit bent.

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung Galaxy S22 Ultra in official colors are created by graphic designer Parvez Khan, aka Technizo Concept. The images are based on the latest rumors. This product is not yet for sale, Samsung is expected to release the S22 series in February 2022. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.