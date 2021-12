Samsung Galaxy S22 Ultra Burgundy Red De Galaxy S22 Ultra wordt onder andere in het donkerrood uitgebracht. Deze beelden geven een goede eerste impressie van het verwachte Burgundy model.

Het kan je bijna niet zijn ontgaan, in februari 2022 wordt de Galaxy S22 serie van Samsung verwacht. De Galaxy S22 Ultra wordt het nieuwe topmodel. Deze high-end smartphone krijgt een geheel nieuw design dat duidelijk is geïnspireerd op de Galaxy Note serie. Even werd er gedacht dat het vlaggenschip ditmaal onder de naam Galaxy S22 Note wordt uitgebracht. Dit gerucht kon LetsGoDigital eerder deze week ontkrachten, nadat we de eerste persafbeelding van de Samsung Galaxy S22 serie in handen wisten te krijgen.

Lange tijd werd aangenomen dat de Samsung S22 Ultra in vier kleuren zal arriveren: zwart, wit, groen en rood. Op de officiële persafbeelding is echter een rose/paarse kleurvariant te zien. Daarmee komt het totaal aantal kleurenvarianten op 5 te staan. Het is goed mogelijk dat er nog enkele (exclusieve) kleuren in het verschiet liggen.

Dankzij Ice Universe werd afgelopen week de kleurschakering van het groene model bekend. Op basis hiervan heeft LetsGoDigital een serie productbeelden gemaakt van de groene Samsung Galaxy S22 Ultra.

Niet lang daarna meldde Yogesh Brar te weten wat de exacte kleurstelling van het rode model wordt. Zodoende heeft LetsGoDigital ook de rode Galaxy S22 Ultra in beeld gebracht in een reeks stijlvolle 3D renders. In de tussentijd is er echter nieuws online verschenen waaruit blijkt dat deze rode kleur er in het echt een stuk donkerder uit zal zien.

Daarom brengen we speciaal op eerste Kerstdag de Galaxy S22 Ultra Burgundy uitvoering. De product renders zijn gemaakt door de getalenteerde grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept. Ter verduidelijking, het helderrode model komt hiermee te vervallen – Samsung zal uitsluitend een donkerrode variant uitbrengen.

Samsung Galaxy S22 Ultra Burgundy

Er gaan al langer geruchten de ronde dat Samsung opnieuw voor Burgundy zal kiezen. Het was niemand anders dan Ice Universe die deze info halverwege november al de wereld in schoot middels een Tweet.

Deze informatie werd deze week bevestigd door Ahmed Qwaider, die tevens aan LetsGoDigital wist te melden dat er een Pink Gold Galaxy S22 in de pijplijn zit – in plaats van Rose Gold, zoals lange tijd werd aangenomen.

Burgundy is een donkerrode / bordeaux rode kleur, zoals Samsung reeds eerder heeft toegepast bij de Galaxy S8 en S9 smartphone serie. De donkere kleur past perfect in het donkere kleurenpallet waarin het Ultra model traditioneel wordt uitgebracht.

Verwacht wordt dat de Galaxy S22 Ultra eind februari op de markt komt. Inmiddels zijn veruit de meeste specs bekend. Desondanks duiken er telkens nieuwe details op. Zo is inmiddels duidelijk dat de nieuwe S-serie modellen een matte finish krijgen, ook zal Samsung ditmaal alle drie de modellen voorzien van een glazen achterpaneel. Alleen het Ultra model zal compatibel zijn met de S Pen van Samsung. Het wordt de eerste S-serie smartphone met een ingebouwd styluspen compartiment.

Het camerasysteem wordt eveneens vernieuwd. In tegenstelling tot de andere twee S-serie modellen wordt het Ultra model voorzien van een water drop camera design, zoals LetsGoDigital reeds in oktober wist te onthullen. Naast een vernieuwde 108 megapixel camera wordt er een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 10MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom ingebouwd. De 100x digitale zoom functie – ook wel Space Zoom genoemd – blijft bestaan.

Verder wordt de Samsung S22 Ultra uitgerust met een 5.000 mAh batterij met ondersteuning voor 45W snelladen – net zoals het geval was bij de in 2020 uitgebrachte Galaxy S20 Ultra en de Galaxy Note 20 Ultra. Het huidige vlaggenschip, de S21 Ultra ondersteunt slechts 25W snelladen. Een oplader wordt niet meer meegeleverd, deze dien je los te kopen. Er zullen ook tal van nieuwe hoesjes worden uitgebracht als optionele accessoire.

Aangaande de prijs, vermoedelijk zal de adviesprijs om en nabij gelijk blijven. De Galaxy S21 Ultra werd begin dit jaar voor € 1.250 (12GB/128GB) in de markt gezet. Over minder dan twee maanden zal Samsung alle details uit de doeken doen. Voor nu wensen we iedereen een Prettig Kerstfeest toe!