Samsung Galaxy S22 Ultra komt in deze kleur rood op de markt Na het groene model is nu ook bekend hoe de rode Samsung Galaxy S22 Ultra eruit komt te zien. Deze afbeeldingen geven een uitstekende eerste impressie.

Toon pagina inhoud

Naarmate de tijd verstrijkt worden er steeds meer details bekend aangaande de Galaxy S22 serie die in februari 2022 verwacht wordt. Inmiddels is al geruime tijd bekend dat het nieuwe topmodel, de Galaxy S22 Ultra / S22 Note in ten minste vier kleuren zal worden uitgebracht: zwart, wit, groen en rood. Gisteren werd bekend wat de exacte kleurcode is van het groene model. Op basis hiervan heeft LetsGoDigital in sneltreinvaart een serie 3D product renders gemaakt van de Galaxy S22 Ultra groen.

Het duurde niet lang voordat online ook de hexadecimale kleurcode voor het rode model opdook. Dankzij Twitteraar Yogesh Brar hebben we nu ook een idee hoe de Galaxy S22 Ultra rood eruit komt te zien. Volgens Yogesh gaat het om kleurcode #B61919.

Aan de hand van deze nieuwe informatie heeft in-house grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie 3D product beelden gemaakt, om ook deze kleur zo nauwkeurig mogelijk te visualiseren. LetsGoDigital heeft tevens contact gehad met Yogesh, die confirmeert dat de door ons geproduceerde beelden overeenkomen met wat hij heeft gezien.

Samsung Galaxy S22 Ultra Rood

Lange tijd werd er vanuit gegaan dat het nieuwe topmodel in het donkerrood zou verschijnen – waarbij al snel werd gedacht aan de stijlvolle en populaire Burgundy Red uitvoering van de Galaxy S8 en S9. De kleurcode #B61919 is echter een vrij heldere rode kleur, lichter dan de Burgundy Red uitvoering die Samsung in het verleden heeft toegepast.

Samsung Electronics heeft vaker een rode Galaxy S-serie smartphone gepresenteerd. Van de Galaxy S10 is een Cardinal Red model uitgebracht. De later verschenen Galaxy S20 FE is in een Cloud Red uitvoering beschikbaar en de Galaxy S21 is verkrijgbaar in Phantom Red. Desondanks wordt het wel het eerste Ultra model dat in een rode kleur zal verschijnen.

Persoonlijk had ik verwacht dat het om donkerrood zou gaan – dat beter past bij het donkere kleurenpallet waarin het vlaggenschip traditiegetrouw wordt uitgebracht. Desondanks ziet deze rode Galaxy S22 Ultra er bijzonder stijlvol uit. Wel doet de rode kleur mij denken aan de PRODUCT RED kleurstelling die Apple al jaren voert. Deze kleurvariant is ook beschikbaar voor de meest recente modellen; de iPhone 13 en 13 mini.

Voor diegene die nog twijfelen welke kleurvariant ze willen kopen heeft Technizo Concept de tweetal nieuwe kleuren – groen en rood – ook naast elkaar afgebeeld, zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond. Naast de kleuren groen en rood zal de Galaxy S22 Ultra ook in de klassieke kleuren zwart en wit worden uitgebracht. Het leveringsprogramma bestaat dan uit vier kleuren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung in het voorjaar enkele extra kleuren en/of Limited Edition modellen zal uitbrengen.

Samsung S22 serie krijgt glazen achterpaneel

Over het materiaal dat Samsung zal gebruiken voor het achterpaneel bestond lange tijd onduidelijkheid. Dit jaar koos Samsung ervoor om de Galaxy S21 te voorzien van een glasstic achterzijde – plastic dat eruit ziet als glas. Dit is goedkoper om te produceren. Veel Galaxy-fans waren hier echter niet van gecharmeerd; wie koopt er nou een plastic smartphone van €850 – zo luidde de reacties. Het Plus en Ultra model werden wel voorzien van een glazen achterzijde.

Zelf had ik ook m’n twijfels bij het kunststof achterpaneel. Toch concludeerde ik in onze Galaxy S21 review dat dit materiaal niet goedkoop aanvoelt. Sterker nog, het verschil met het Plus model is zeer minimaal. Bovendien voelt een glasstic achterpaneel minder glad aan, ook is het minder gevoelig voor vingerafdrukken. Daar komt bij dat de meeste mensen een hoesje gebruiken, waardoor je de achterzijde niet eens voelt – en afhankelijk van het type hoesje ook niet ziet.

Toch lijkt Samsung nu voornemens te zijn om hiervan af te stappen. Vermoedelijk liggen de slechte verkoopresultaten van de S21 serie hieraan ten grondslag. Ice Universe meldde gisteren via Twitter dat alle drie de Galaxy S22 modellen worden voorzien van een glazen achterpaneel. Uit verschillende gelekte foto’s is inmiddels gebleken dat alleen de S22 Ultra een matte afwerking krijgt, de andere twee modellen krijgen een glossy afwerking.

Galaxy S22 accessoires

Afgelopen vrijdag werd ook bekend dat er een grote collectie aan officiële Galaxy S22 accessoires in de maak zijn. De Samsung-experts bij SamMobile meldde dat er maar liefst 66 officiële cases en covers (inclusief verschillende kleurvarianten) zullen worden uitgebracht.

Denk aan een Clear Cover, Clear Standing Cover, Leather Cover, Protective Standing Cover, Silicon Cover (met en zonder strap), Smart Clear View Cover, Frame Cover en een Gel Case. Dit alles concludeert de website op basis van retailer Box.co.uk, die de hele reeks online heeft gezet. Jammer genoeg worden bij het overgrote deel van de accessoires geen foto’s getoond.

Op de website van de Engelse retailer wordt ook melding gemaakt van vier S Pen kleuren: zwart, wit, groen en donkerrood. Deze kleuren komen overeen met de verwachte kleuren van de Galaxy S22 Ultra. Alleen van de groene S Pen is een foto beschikbaar – deze wordt in dezelfde donkergroene kleur afgebeeld als op onze 3D afbeeldingen te zien is.

Opvallend is verder de definitie ‘donkerrood’. De gelekte kleurcode #B61919 is niet bepaald donker rood te noemen. Vermoedelijk is voor deze benaming gekozen aan de hand van eerder gelekte informatie – en dus niet zozeer afkomstig van Samsung zelf. De komende dagen en weken zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe Galaxy S22 line-up, die in februari 2022 wordt verwacht.

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung Galaxy S22 Ultra Red and Green are created by Parvez Khan, aka Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. The images are based on the latest rumors. This product is not yet for sale, Samsung is expected to release the S22 series in February 2022. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.