Samsung Galaxy S22 Ultra 5G groen Ice Universe onthult details groene variant Galaxy S22 Ultra. Deze 3D product renders tonen het nieuwe topmodel van Samsung in de exacte kleurcode.

Over twee maanden worden de Samsung Galaxy S22 serie verwacht, waarvan de Galaxy S22 Ultra het nieuwe topmodel wordt. Inmiddels is al enige tijd bekend dat deze smartphone in vier verschillende kleuren zal verschijnen. Naast de kleuren zwart, wit en donkerrood werd in oktober bekend dat Samsung ook aan een groene variant werkt. Vooralsnog was het echter onbekend wat de exacte kleurschakering zou worden.

Daar brengt de betrouwbare Ice Universe nu verandering in. Op Twitter heeft Ice de exacte kleurcode gedeeld #27423a. Hoewel het zondagmorgen is, zijn de toegewijde designers van LetsGoDigital direct met de nieuwe informatie aan de slag gegaan om een serie product renders te maken van de Samsung Galaxy S22 Ultra groen. Deze kleurcode wordt door kleurspecialisten ook wel omschreven als Burnham Green.

Samsung Galaxy S22 Ultra in donkergroen

Het is niet voor het eerst dat Samsung een groene Galaxy S-serie smartphone introduceert. Denk bijvoorbeeld aan de Prism Green van de Galaxy S10. Ook de halverwege 2021 geïntroduceerde Galaxy Z Fold 3 is verkrijgbaar in het groen; Phantom Green om precies te zijn. Laatstgenoemde kleurt afhankelijk van de lichtomstandigheden bijna zwart. De groene Galaxy S22 Ultra 5G zal iets lichter worden dan de Phantom Green Z Fold 3 en tegelijkertijd donkerder dan de Prism Green S10.

Vooralsnog blijft het onduidelijk of de groene variant wereldwijd wordt uitgebracht. De kleuren zwart, wit en donkerrood worden vaak in één adem genoemd. Dit worden vermoedelijk de standaard kleuren. Daarnaast is het goed mogelijk dat er nóg een kleur in de pijplijn zit, details hieromtrent zijn echter nog onbekend.

Ook de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus worden in het groen verwacht – naast zwart, wit en rosé goud. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat deze kleur groen licht zal afwijken ten opzichte van het Ultra model. Het vlaggenschip wordt doorgaans in een donker kleurenpallet uitgebracht, die het ook goed doen bij zakelijke gebruikers. Het basismodel zal vermoedelijk in een iets lichtere kleur groen verschijnen.

Een andere differentiatie is te vinden in de afwerking. Waar het basis- en Plus model een glanzende afwerking krijgt, zal het topmodel voorzien worden van een matte finish. De voorkeur voor glanzend of mat is erg persoonlijk. Desondanks kan gesteld worden dat een glanzende afwerking gevoeliger is voor vingerafdrukken. Ook voelen dergelijke toestellen doorgaans gladder aan, hoewel dit uiteraard op te lossen is door een (transparant) telefoonhoesje te gebruiken.

Inmiddels is bekend dat het topmodel niet alleen in andere kleuren zal verschijnen. Het toestel krijgt ook een afwijkend design ten opzichte van z’n twee goedkopere broers. In oktober wist LetsGoDigital reeds te onthullen dat het vlaggenschip voorzien wordt van een water drop camera design. Daarnaast krijgt de telefoon rechtere hoeken en een S Pen compartiment, zoals we kennen van de Galaxy Note line-up.

Mogelijkerwijs dat dit er tevens in zal resulteren dat Samsung de modelnaam zal wijzigen. Er gaan al langere tijd geruchten de ronde dat de Galaxy S22 Ultra 5G onder de naam Galaxy S22 Note in de markt wordt gezet. Op deze wijze kan Samsung de S-serie en Note-serie volledig in elkaar laten samen smelten – zonder afbreuk te doen aan de vele Note-fans die al geruime tijd wachten op een opvolger van de Galaxy Note 20 Ultra.

Verwacht wordt dat Samsung de nieuwe S-serie smartphones in de tweede week van februari 2022 officieel zal introduceren. Voordat het zover is wordt er eerst nog een andere S-serie smartphone verwacht. Komende maand zal tijdens CES 2022 de langverwachte Galaxy S21 FE worden geïntroduceerd – als goedkoopste toevoeging binnen de Galaxy S21 line-up. Vermoedelijk zal de release datum van de S22 serie worden vastgesteld op 18 februari 2022.

Ditmaal zal de aankondiging van de S-serie modellen niet gepaard gaan met een nieuw setje oordopjes. Deze worden pas later verwacht. De Galaxy Buds Pro 2 worden hoogstwaarschijnlijk in het tweede kwartaal geïntroduceerd. Vervolgens zal Samsung rond augustus de Galaxy Buds Live 2 introduceren, gelijktijdig met de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4.

Uiteraard is de Galaxy S22 Ultra / S22 Note niet de enige high-end smartphone die begin 2022 verwacht wordt. Geduchte concurrenten worden de Xiaomi 12 Ultra, de OnePlus 10 Pro en de Oppo Find X4 Pro. Daarnaast hebben we natuurlijk nog de reeds geïntroduceerde iPhone 13 Pro Max en Google Pixel 6 Pro die eveneens het hoge segment afdekken.