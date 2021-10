Samsung geeft Galaxy S22 Ultra water drop camera ontwerp Exclusief: Bron meldt dat Samsung de Galaxy S22 Ultra voorziet van een waterdruppel camera design, zonder camera-eiland. Zo ziet de telefoon eruit.

Over drie maanden zal Samsung de nieuwe S-serie line-up officieel aankondigen. Aankomende week zal eerst nog Galaxy Unpacked Part 2 plaatsvinden. Desondanks kijken veel Galaxy-fans al reikhalzend uit naar begin 2022, wanneer de Samsung Galaxy S22 serie verwacht wordt. Inmiddels is duidelijk dat het om drie modellen gaat; een basismodel, een Galaxy S22 Plus en een nieuw topmodel in de vorm van een Galaxy S22 Ultra.

Afgelopen week heeft LetsGoDigital een serie Samsung Galaxy S22 Ultra renders gemaakt, waarop een tweedelig camera-eiland te zien is. De product renders waren gebaseerd op informatie van de bekende leaker Ice Universe.

Er zijn echter enkele tegenstrijdige berichtgevingen geweest over hoe de camera van Samsung’s nieuwe topmodel er exact uit komt te zien. Zo beweert OnLeaks dat de S22 Ultra over een P-vormig camerasysteem zal beschikken. Ook van dit S22 Ultra model zijn inmiddels product renders gemaakt, zodoende zijn de verschillen tussen beide modellen uitstekend zichtbaar.

In de tussentijd heeft LetsGoDigital contact gehad met Super Roader, een voor ons bekende bron uit Zuid-Korea. Het gaat om een voormalig medewerker van de draadloze divisie van Samsung Electronics Zuid-Korea, die onder pseudoniem Super Roader informatieve YouTube video’s over Samsung producten maakt.

Super Roader is er naar eigen zeggen 100% van overtuigd dat het camerasysteem er anders uit zal zien dan momenteel wordt gedacht. Naar aanleiding van de informatie die wij overhandigd hebben gekregen -waar we helaas niet verder over kunnen uitwijken- heeft LetsGoDigital afgelopen weekend nieuwe renders laten maken door de getalenteerde grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept. Ook onderstaande YouTube video is in een record tempo gemaakt door Technizo Concept.

Galaxy S22 Ultra met waterdruppel camera

Ons is verteld dat Samsung ditmaal zal kiezen voor een waterdruppel design – zonder camera eiland. In dat geval zal er dus helemaal geen sprake zijn van een P-vormig of 11-vormig camera-eiland.

De Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt het nieuwe topmodel uit te willen rusten met een soortgelijk camera design als reeds wordt toegepast voor goedkopere smartphone modellen binnen de A-serie – denk bijvoorbeeld aan de Galaxy A32.

De camera’s van de S22 Ultra zullen uiteraard wel verder uit de behuizing steken dan het geval is bij goedkope smartphones zoals de A32. Dit komt doordat telefoons zoals de A32 niet over een zoomlens beschikken. De nieuwe Ultra daarentegen zal over twee telefoto camera’s beschikken – met 3x en 10x optische zoom.

Samsung is overigens niet het enige merk dat dit ontwerp toepast. De LG Velvet was de eerste smartphone met een zogenaamd waterdruppel camerasysteem. LG Electronics is eerder dit jaar echter gestopt met de productie van smartphones, wat dat betreft kan Samsung zich met dit design goed onderscheiden van de massa.

Door te kiezen voor een waterdruppel camera kan er ook op het gewicht worden bespaard. Samsung wil het nieuwe topmodel niet zwaarder maken dan de 228 gram wegende S21 Ultra. Het S Pen compartiment en de stylus pen zelf zorgen uiteraard voor extra gewicht. Dat wil de Zuid-Koreaanse fabrikant compenseren door een zo’n licht mogelijk camerasysteem te integreren.

In onderstaande YouTube video spreekt Super Roader uitgebreid over de S22 Ultra, uiteraard komt ook het verwachte camera ontwerp aan bod. De Zuid-Koreaanse video is met ondertiteling te bekijken. De ondertiteling is niet geheel feilloos, maar de boodschap komt wel over.

Samsung lijkt ditmaal overigens de focus te willen leggen op de ‘Burgundy Red’ uitvoering, die een luxueuze uitstraling heeft. Daarnaast zal de Samsung S22 Ultra in de kleuren zwart en wit worden uitgebracht.



Samsung Galaxy S22 Ultra wordt de modelnaam

Aangaande de benaming, inmiddels is ons duidelijk geworden dat het nieuwe vlaggenschip van Samsung onder de modelnaam Galaxy S22 Ultra zal verschijnen. Even waren er geruchten dat het nieuwe toestel onder de modelnaam Galaxy Note 22 Ultra wordt uitgebracht. Dit kunnen we inmiddels ontkrachten. Het nieuwe topmodel zal onder de naam Galaxy S22 Ultra in de markt worden gezet.

Nieuw wordt het S Pen compartiment. Via de linker onderzijde kun je de styluspen in de behuizing van de S22 Ultra opbergen. De stylus pen wordt ronder vormgegeven dan het geval is bij de S Pen voor de S21 Ultra. Door een compartiment te integreren wordt het makkelijker om de stylus op te bergen. Vooral Galaxy Note gebruikers zullen dit beschouwen als een waardevolle toevoeging.

Helaas zal een SD-kaart slot ontbreken – zoals ook het geval was bij de Galaxy S21 serie. Toch zal dit voor Galaxy Note gebruikers een tegenvaller zijn. Ten slotte beschikte de Galaxy Note 20 Ultra nog wel over een microSD slot. Bij de S22 Ultra zal het dus niet mogelijk zijn om het geheugen uit te breiden middels een geheugenkaartje. Wel zullen er meerdere geheugenvarianten beschikbaar worden gesteld, zodat er wat te kiezen valt.

Specificaties & Kenmerken

Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe Ultra model een afwijkend design krijgt ten opzichte van andere S-serie modellen. In die zin, dat de telefoon rechtere hoeken krijgt. Zodoende zal de S22 Ultra meer zal lijken op een Galaxy Note smartphone dan op de S21 Ultra.

Het nieuwe model wordt uitgerust met een 6,8-inch curved display. De schermranden worden zeer minimaal gehouden, waardoor de gebruiker kan profiteren van een relatief grote screen-to-body ratio. Centraal bovenin wordt een 40MP punch-hole selfiecamera geïntegreerd.

Het camerasysteem op de achterzijde zal bestaan uit een 108MP groothoekcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 12MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom. Alle vier de camera’s worden uitgerust met een optisch beeldstabilisatiesysteem (OIS), om bewegingsonscherpte tegen te gaan. Daarnaast zal er een laser autofocus lens worden geïntegreerd – die boven de flitser wordt geplaatst.

De smartphone zal draaien op het nieuwe Android 12 besturingssysteem in combinatie met One UI 4. Samsung heeft reeds een bèta versie van deze gebruikersinterface beschikbaar gesteld, deze lijkt echter nog behoorlijk wat bugs te bevatten. De komende periode zal er achter de schermen ongetwijfeld hard worden doorgewerkt om een goede software ervaring te kunnen leveren.

In Europa zullen de nieuwe S-serie smartphones worden aangedreven door de Samsung Exynos 2200 met AMD RDNA 2 GPU. Overige details omtrent deze nog niet officieel aangekondigde SoC werden afgelopen maand gedeeld via Twitter door Ice Universe. Buiten Europa wordt hoogstwaarschijnlijk de Qualcomm Snapdragon 895 ingezet.

Verwacht wordt dat het nieuwe Ultra model wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij die ondersteuning zal bieden voor 45W snelladen. Een oplader wordt echter niet standaard meegeleverd. Deze trend is Samsung reeds ingeslagen bij de S21 serie.

Wanneer kun je de Galaxy S22 kopen?

Samsung lijkt ervoor te kiezen om de Galaxy S22 pas in februari aan te kondigen. De maand januari zal worden gereserveerd voor de langverwachte Galaxy S21 Fan Edition. Hoewel sommige geloven dat deze smartphone komende week al zal worden aangekondigd tijdens Galaxy Unpacked Part 2.

Ongeacht of de S22 in januari of februari zal worden aangekondigd, het ligt voor het hand dat de nieuwe modellen tijdens de MWC 2022 tentoongesteld zullen worden – zoals elk jaar het geval is. De welbekende telecombeurs gaat op 28 februari 2022 van start in Barcelona, Spanje.

Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. Als we de geruchten mogen geloven zal Samsung ditmaal extra focus willen leggen op het basismodel. Mogelijk betekent dit dat het Ultra model toch weer wat in prijs zal stijgen. Ten slotte zal het toestel ditmaal voorzien worden van een S Pen compartiment. Ook ligt het voor de hand dat er standaard een S Pen zal worden meegeleverd – wat niet het geval is bij de S21 Ultra.

Het huidige Ultra model werd voor €1.250 (128GB) in de markt gezet. Het is niet ondenkbaar dat Samsung de minimum geheugencapaciteit zal verhogen naar 256GB. Ten slotte is 128GB wel erg minimaal voor een mobiele telefoon dat meer dan €1.000 kost en niet over een SD-geheugenkaartslot beschikt.

De komende weken zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe S-serie line-up van Samsung.

