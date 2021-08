Samsung Galaxy Note 22 release in 2022 Samsung Note gebruikers zijn teleurgesteld dat er tijdens Galaxy Unpacked geen Note 21 zal verschijnen. Alle hoop is nu gevestigd op de Galaxy Note 22.

Samsung Galaxy liefhebbers zullen echter nóg een toestel missen in dit rijtje. Traditiegetrouw wordt het augustus event gebruikt om de nieuwe high-end Note modellen aan te kondigen. Nadat afgelopen jaar de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn uitgebracht, zou het ditmaal de beurt moeten zijn aan de Galaxy Note 21 (Ultra). Maar helaas, Samsung heeft besloten om dit jaar geen nieuwe smartphone uit te brengen binnen deze serie, dit heeft tot veel onvrede geleid bij de fans.

Galaxy Note 21 definitief van de baan

Om Note liefhebbers tegemoet te komen heeft Samsung besloten om een aantal andere modellen te voorzien van S Pen ondersteuning. Denk aan de begin dit jaar geïntroduceerde Galaxy S21 Ultra. Ook de komende maand verwachte Galaxy Z Fold 3 zal te gebruiken zijn met de befaamde stylus van Samsung. Hiermee is de case closed, zo moet Samsung gedacht hebben.

Niets is echter minder waar… Note fans laten massaal weten dat ze het niet kunnen vinden met Samsung’s beslissing om alle aandacht te richten op de foldables. De Note community is niet bijzonder groot, het blijven ten slotte toestellen voor de niche. Van oudsher is dit de duurste mobiele telefoon line-up van Samsung.

Hoewel de smartphones vaak worden geïnspireerd op de Galaxy S-serie, bieden Note devices doorgaans verschillende extra’s. Net iets meer geheugen, een net iets betere camera etc. Dat er dit jaar geen Galaxy Note 21 (Ultra) op het programma staat wordt door veel fans dan ook als een echt gemis ervaren.

Dat heeft fan-site SamMobile ertoe gedreven om twee dagen geleden een petitie te starten, met als doel Samsung zover te krijgen dat ze in de eerste helft van 2022 alsnog een nieuw Galaxy Note topmodel zullen uitbrengen. Want om nu nog een heel jaar te wachten voordat de Samsung Galaxy Note 22 serie verschijnt, dat zien velen niet zitten.

In eerste instantie was het doel om 10.000 handtekeningen te vergaren, het duurde echter nog geen 24 uur voordat de benodigde handtekeningen waren gezet. Zodoende dat het doel inmiddels is bijgesteld naar 25.000. Op het moment van schrijven hebben al ruim 20.000 mensen de petitie getekend, de kans is groot dat het beoogde aantal nog voor het eind van de dag wordt gehaald. Uiteraard is hiermee nog niet gezegd dat Samsung ook naar haar fans zal luisteren, maar er zal wel een stevig signaal worden afgegeven.

Er gaan al langer geruchten de ronde dat Samsung afscheid wil nemen van de Galaxy Note line-up. Zodoende zou het bedrijf zich volledig kunnen richten op de opvouwbare smartphones en de high-end S-serie. Ten slotte is de doelgroep die €1.000 of meer voor zijn of haar smartphone wil uitgeven betrekkelijk klein. Door teveel modellen uit te brengen binnen deze prijsrange kan er kannibalisme optreden. Zodoende lijkt de Note reeks op de nominatie te staan om geheel te verdwijnen – zeker nu de S Pen ook niet langer exclusief voor deze reeks is bestemd.

Desondanks wordt dit nog altijd ontkent door Samsung. Het bedrijf zou nog altijd vastberaden zijn om de Galaxy Note line-up ook in de toekomst verder vorm te geven. De belangrijkste reden om dit jaar geen Galaxy Note 21 uit te brengen zijn de chiptekorten, ontstaan door de corona pandemie. Dit is tevens de reden waarom de release van de Galaxy S21 FE is uitgesteld.

Het is overigens niet helemaal voor het eerst dat er een Note wordt geannuleerd. Velen zullen zich het debacle met de Galaxy Note 7 nog kunnen herinneren. Dat model beschikte over een ontvlambare batterij, waardoor het toestel uiteindelijk helemaal uit de handel is genomen. Het vertrouwen werd echter snel hersteld en na een succesvolle Note 8, 9, 10 en Note 20 introductie keken velen maar al te graag vooruit naar de Galaxy Note 21 serie.

Aangezien Samsung inmiddels heeft bevestigd dit jaar geen nieuwe Note meer aan te zullen kondigen is het aannemelijk dat de Note 21 nooit meer geïntroduceerd zal worden. Vermoedelijk zal Samsung deze benaming overslaan, om volgend jaar de Note 22 aan te kondigen. Zodoende blijven de modelnamen vergelijkbaar met die van de Galaxy S-serie. Dit is tevens de reden dat er dit jaar geen Galaxy Z Flip 2, maar een Galaxy Z Flip 3 geïntroduceerd zal worden. Daar komt bij dat de benaming ‘22’ ook overeenkomst met het jaar waarin het geïntroduceerd wordt.

Samsung Note 22 Ultra met vernieuwde functies

Vooralsnog blijft het geheel onduidelijk wanneer de Galaxy Note 22 geïntroduceerd zal worden. Het is zeker niet ondenkbaar dat we geduld moeten hebben tot augustus 2022. In dat geval verwachten we wel een aantal belangrijke innovaties terug te zien. Uiteraard zullen de nieuwe modellen ondersteuning bieden voor de S Pen, die jaren het iconische kenmerk is geweest van de Note line-up.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er ten minste twee nieuwe modellen zullen worden aangekondigd, een basismodel en een Galaxy Note 22 Ultra. Mogelijkerwijs zal er op den duur ook een extra goedkope Fan Edition (FE) worden uitgebracht. Zo gingen er dit jaar ook geruchten de ronde dat er een Galaxy Note 21 FE zou verschijnen – als opvolger van de Galaxy Note 10 Lite.

Van al deze verwachte modellen heeft Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een reeks indrukwekkende renders gemaakt. Het moge echter duidelijk zijn dat nu de Note 21 serie definitief is geannuleerd, het ontwerp vermoedelijk ook zal worden aangepast voor de Note 22 line-up.

Bij de Note 20 serie koos Samsung ervoor om een aantal duidelijke verschillen aan te brengen tussen het basismodel en de Ultra variant. Zo heeft het basismodel een lager resolutie display, een kunststof achterpaneel, een minder indrukwekkend camera systeem en minder geheugen. Vermoedelijk zal Samsung een soortgelijke strategie hanteren bij de komend jaar verwachte Note 22 serie.

Eén van de punten waarop Samsung komend jaar (eindelijk) vordering lijkt te maken is de snelladen technologie. Als we de geruchten mogen geloven wordt de Samsung Galaxy S22 serie de eerste smartphone reeks van Samsung die compatibel is met een 65W oplader. Een gigantisch verschil met de 25W ondersteuning van de Galaxy S21 modellen. Logischerwijs zal deze snellaad technologie ook in de nieuwe Note modellen worden verwerkt.

Helaas ligt het in de lijn der verwachtingen dat er standaard geen oplader of oordopjes meer zullen worden meegeleverd. Deze trend is het bedrijf begin dit jaar reeds ingezet met de release van de S21 serie. De officiële reden hiervoor is dat Samsung het milieu wil ontzien, het bedrijf is echter weinig creatief om hier ook daadwerkelijk vorm aan te geven.

Zo heeft Nokia besloten dezelfde strategie te volgen, koop je echter een Nokia oplader als optionele accessoire dan gaat de volledige opbrengst naar Clear Rivers – een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet om plastic afval uit internationale waterwegen te verwijderen. Op deze wijze laat het bedrijf zien ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij het milieu. Bij Samsung daarentegen lijkt het met name te gaan om het spekken van eigen kas.

Want hoeveel opladers je ook thuis hebt liggen, juist doordat er de afgelopen jaren zulke grote vorderingen zijn gemaakt op het gebied van snelladen zijn deze laders al snel verouderd en beduidend langzamer, waardoor de behoefte groter wordt om dan maar te investeren in een nieuwe oplader. Die ook weer los verpakt en los verscheept moet worden – en weg zijn de milieuvoordelen. In een teruglopende smartphonemarkt zijn fabrikanten echter naarstig op zoek naar het creëren van nieuwe methodes om geld te kunnen verdienen.

Een ander punt waarop we innovaties verwachten is de under-display camera. De Galaxy Z Fold 3 wordt de allereerste Samsung smartphone waarbij de selfiecamera onder het scherm wordt geplaatst. Dit wordt ook wel een under-panel camera genoemd door Samsung, zo ontdekte LetsGoDigital begin dit jaar. De in-display cameratechnologie is vergelijkbaar met die van de ZTE Axon 20 en de recent geïntroduceerde Axon 30.

De beeldkwaliteit van dit nieuwe type selfiecamera zal echter onderdoen ten opzichte van een punch-hole camera. Voor de Z Fold 3 is dat niet zo’n probleem, aangezien je altijd nog over een extra selfiecamera beschikt – wanneer je de opvouwbare telefoon dichtklapt. Bij een high-end toestel als de Galaxy Note 22 Ultra zal Samsung echter eerst zeker willen weten dat de beeldkwaliteit vergelijkbaar is met die van traditionele selfiecamera systemen.

Mocht dat niet het geval zijn, dan zou de Zuid-Koreaanse fabrikant ook nog kunnen besluiten om alleen de standaard Note 22 te voorzien van een under-panel camera, het Ultra model kan dan worden uitgerust met een punch-hole camera – een soortgelijke strategie heeft ZTE ook toegepast bij de Axon 30 / Axon 30 Ultra.

Uiteraard mag je er vanuit gaan dat Samsung ook de camera aan de achterzijde zal beetpakken. Hetzelfde geldt ook voor de chipset en de software. De vernieuwingen zullen uiteraard aanvoelen als extra waardevol, aangezien er meer tijd zal zitten tussen de release van de Note 20 en het nieuwe model.

Het blijft vooralsnog speculeren wanneer we de nieuwe modellen mogen verwachten. Vooralsnog zijn er echter bijzonder weinig details bekend aangaande de Samsung Galaxy Note 22 line-up, zodoende is het aannemelijk dat we geduld moeten hebben tot de tweede helft van 2022 – waarbij een release in augustus het meest waarschijnlijk is, gezien de historie van deze smartphone reeks.

