Samsung Galaxy Watch 4 kun je nu al kopen via Amazon Volgende maand worden de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic verwacht, beide smartwatches worden nu al aangeboden op Amazon Canada.

Toon pagina inhoud

Bij Amazon Canada kun je beide nieuwe Galaxy smartwatches nu al kopen, zo meldt WinFuture. Althans, dat kon tot ongeveer een uurtje geleden. Wij hebben gelukkig op tijd enkele printscreens kunnen maken, maar inmiddels staan beide items alweer op ‘out of stock’.

Samsung Galaxy Watch 4

De Galaxy Watch 4 wordt op de Amazon website aangeboden als 40mm en 44mm model. De smartwatch wordt in een stijlvolle Silver Aluminium uitvoering getoond. Het wordt -samen met de Watch 4 Classic- de eerste smartwatch van Samsung dat niet op het Tizen OS draait, maar op het Google Wear OS – in combinatie met de nieuwe One UI Watch interface van Samsung.

Het slimme horloge beschikt over een 1,19″ (40mm) / 1,36″ (44mm) touchscreen display. Uiteraard worden er tal van functies ingebouwd denk aan fitness tracking, maar ook een zuurstofmeter, hartslagmonitor, slaap monitoring en meer. Daarnaast zal de waterresistente Samsung Watch 4 ondersteuning bieden voor GPS, Bluetooth, WiFi en NFC, zo staat in de specificatie sheet van Amazon vermeld.

Het 40mm model kon je via Amazon kopen voor $309.85 CAD (€209), bij het 44mm model werd een prijs vermeld van $346,82 CAD (€234). Ook de release datum werd prijsgegeven; de smartwatch zal vanaf 27 augustus 2021 verkrijgbaar zijn.

Deze datum komt exact overeen met de gedachte dat het Galaxy Unpacked 2021 evenement op woensdag 11 augustus zal plaatsvinden. Twee dagen later zullen de pre-order verkopen van start gaan, deze duren vervolgens twee weken – waarna de nieuwe Galaxy devices op vrijdag 27 augustus gelanceerd worden.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

De Watch 4 Classic wordt op de Amazon site aangeboden als 42mm en als 46mm model. De smartwatch beschikt volgens de specificatie sheet over een 1,19″ (42mm) / 1,36″ (46mm) display. Er wordt overigens ook nog een 44mm model verwacht, deze wordt vooralsnog niet te koop aangeboden.

Het Samsung Wear OS horloge beschikt over een roestvrijstalen horlogekast, een roterende ring en twee bedieningsknoppen aan de rechter zijkant. Het slimme horloge wordt afgebeeld met een siliconen bandje in het zwart en in het wit.

Qua sensoren zal de Classic niet onderdoen ten opzichte van de Watch 4. Het kleine dames model wordt voorzien van een 247mAh batterij, het grotere heren model zal worden uitgerust met een 361mAh accu.

Het 42mm dames model werd via Amazon aangeboden voor $427.73 CAD (€289). Het 46mm model kon je voor $471.14 CAD (€318) kopen. Ook bij dit horloge werd als lanceringsdatum 27 augustus 2021 vermeld.

Uiteraard is het goed mogelijk dat bepaalde specificaties niet kloppen of ontbreken. Daarnaast kan de Nederlandse prijs anders uitvallen. Binnenkort zal Samsung ongetwijfeld de persuitnodigingen versturen. Verwacht wordt dat het Unpacked 2021 event op 11 augustus om 16:00 Nederlandse tijd van start gaat. De product introducties zullen via een live stream te volgen zijn.