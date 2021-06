Samsung Galaxy Watch Active 4 een Tizen Wear OS smartwatch Eerste beelden van de Galaxy Watch Active 4 verschijnen online. Het Wear OS x Tizen OS horloge wordt verwacht in vier kleuren, als 40mm en 44mm model.

In augustus zal Samsung naar verwachting een groots Galaxy Unpacked evenement organiseren. Tijdens dit event zal Samsung verschillende nieuwe producten onthullen. Denk aan nieuwe smartphone modellen, in de vorm van de Galaxy Z Fold 3, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy S21 FE. Vermoedelijk zal gelijktijdig ook de nieuwe Galaxy Tab S8 (Plus) tablet worden aangekondigd, als opvolger van de vorig jaar gelanceerde Galaxy Tab S7 (Plus). Ten slotte worden er ook nog een twee nieuwe smartwatches verwacht, de Galaxy Watch 4 en de Watch Active 4.

In tegenstelling tot voorgaande Samsung smartwatches zal de Galaxy Watch 4 serie niet (uitsluitend) op het Tizen OS draaien. Google maakte afgelopen maand, tijdens de release van Android 12 Beta, bekend dat het bedrijf samen met Samsung aan een vernieuwd Wear OS x Tizen OS besturingssysteem werkt, voor toekomstige smartwatches van het merk.

Verwacht wordt dat de Watch 4 serie de eerste slimme horloges worden die uit de doos op het vernieuwde Wear OS draaien. De Galaxy Watch 4 wordt de opvolger van de vorig jaar uitgebrachte Galaxy Watch 3. De Watch Active 4 zal de in 2019 gelanceerde Watch Active 2 opvolgen.

Samsung Watch Active 4 smartwatch: 40mm en 44mm model

Inmiddels zijn de eerste renders van de Galaxy Watch Active 4 online verschenen. De renders zijn gepubliceerd op de website GizNext en in samenwerking met Steve McFly vormgegeven. Hoewel de render kwaliteit zeker niet van het hoogste niveau is, geven de beelden wel een goede eerste impressie.

De horloges worden afgebeeld in vier verschillende kleuren: zwart, zilver, groen en goud. Deze groene kleur zullen we in de tweede helft van 2021 door de gehele Galaxy line-up terug zien. Verwacht wordt dat de Z Fold 3, de Z Flip 3 en de S21 FE in dezelfde groene kleur zal verschijnen – naast een reeks andere kleurstellingen. Zodoende zullen de nieuwe Galaxy producten uitstekend met elkaar matchen, zowel qua design als qua functionaliteit.

De nieuwe wearable van Samsung verschijnt naar verluidt in twee maten; een 40mm dames horloge en een 44mm heren horloge. Daarmee wordt de Active variant iets kleiner dan de Watch 4, van laatstgenoemde wordt een 42mm en een 46mm variant verwacht.

De Samsung Watch Active 4 zal opnieuw voorzien worden van een rond display en een aluminium frame, aldus GizNext. Er zijn echter ook geluiden dat het grotere model een titanium of roestvrijstalen frame krijgt, in plaats van aluminium. Het frame wordt in ieder geval vernieuwd en er wordt gekozen voor vlak 2D-glas met dunne schermranden.

De knoppen krijgen een iets andere vorm en de kenmerkende roterende ring lijkt te verdwijnen. Verder zal de rubberen horlogeband iets breder worden vormgegeven, hierdoor oogt de nieuwe smartwatch een stukje forser. Ten slotte merkt AndroidWorld op dat het horloge ook iets dikker lijkt dan voorheen.

De Tizen Wear OS smartwatch van Samsung zal worden aangedreven door een nieuwe 5 nanometer chipset, details hieromtrent zijn echter nog schaars. Desondanks lijken de gemelde specs te kloppen, enkele dagen geleden zette Ice Universe ook al een vergelijkbare reeks specificaties online via Twitter.

Samsung Smartwatch Design Studio

Hoewel de Samsung Galaxy Watch 4 serie hoogstwaarschijnlijk pas in augustus 2021 officieel wordt geïntroduceerd, krijgen we voor die tijd waarschijnlijk al meer te horen over het nieuwe besturingssysteem.

Aankomende maandag vindt het Samsung Galaxy MWC 2021 Virtual Event plaats. Tijdens het online evenement zal er onder andere aandacht worden besteed aan ‘Samsung’s visie omtrent de toekomst van smartwatches’. Verwacht wordt dat het nieuwe Wear OS x Tizen OS ook aan bod zal komen, evenals de nieuwe Watch Design Studio – om eigen watch faces te kunnen ontwerpen.