Samsung lanceert Watch Design Studio tijdens MWC 2021 Samsung maakt zich op voor het Galaxy MWC Virtual Event, waar onder andere aandacht zal worden besteed aan ‘Watch Design Studio’ en ‘Good Lock’.

Komende maandag gaat de MWC 2021 beurs van start. Op de openingsdag organiseert Samsung een online evenement, tijdens het Samsung Galaxy MWC Virtual Event zal er onder andere aandacht uitgaan naar de toekomst van smartwatches, het Galaxy ecosysteem en het nut van apparaat beveiliging. Afgelopen maand werd reeds bekend dat Google en Samsung een samenwerking zijn gestart om het Wear OS x Tizen OS vorm te geven, het nieuwe besturingssysteem voor toekomstige Galaxy smartwatches.

In een blogpost van Samsung Electronics, waarin het MWC Virtual Event wordt aangekondigd, staat vermeld dat het bedrijf ‘haar visie op de toekomst van smartwatches zal delen, met nieuwe kansen voor ontwikkelaars en gebruikers, ontworpen om een nieuw tijdperk van smartwatch-ervaringen te bieden’.

Het is een redelijk abstracte omschrijving, die ruimte laat voor veel speculatie. Gisteren heeft Samsung Electronics echter twee handelsmerken ingediend, die ons wat meer inzicht geven in wat we tijdens het event mogen verwachten.

Samsung Watch Design Studio

Op 22 juni 2021 heeft Samsung Electronics bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) een trademark aanvraag ingediend voor de naam ‘Watch Design Studio’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 35 / 42, met de volgende omschrijving.

Samsung Watch Design Studio trademark description: ‘Retail store services for smartwatches and band straps. Providing online software for the purpose of allowing customers to customize and design and purchase smartwatches and smartwatch band straps.’

Afgelopen jaar heeft Samsung haar Galaxy Watch Designer service reeds hernoemt naar Galaxy Watch Studio, bedoelt om op eenvoudige wijze je eigen watch faces te ontwerpen en te produceren. Deze kunnen vervolgens, op aanvraag, via de Galaxy Store gedistribueerd worden. Tot op heden is er uitsluitend een beta download beschikbaar. Het lijkt erop dat deze service tijdens het event officieel zal worden aangekondigd.

Samsung Good Lock

Daar blijft het niet bij, want gelijktijdig met de benaming ‘Watch Design Studio’ heeft Samsung ook een handelsmerk ingediend voor de benaming ‘Good Lock’. Deze aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving.

Samsung Good Lock trademark description: ‘Downloadable software for smartphones and tablet computers, software for operation, implementing, controlling, using and customizing user interface on smartphones and tablet computers’.

Vertaald staat er ‘een goed slot’. Het is dan ook zeer aannemelijk dat deze aanvraag te maken heeft met apparaat beveiliging. Het wordt ten slotte steeds belangrijker om onze connected devices goed te beveiligen, om zodoende kwaadwillende buiten de deur te houden en je gegevens veilig te houden. Uit de omschrijving blijkt dat het mogelijk moet worden voor gebruikers om de interface naar eigen wens aan te passen. Verdere details blijven echter nog onbekend.

Hoewel velen hopen dat er tijdens het event een reeks nieuwe Galaxy producten geïntroduceerd zullen worden, is het minstens zo aannemelijk dat Samsung het MWC 2021 evenement uitsluitend zal gebruiken om extra informatie te verschaffen omtrent nieuwe ontwikkelingen.

In augustus zal het bedrijf naar verwachting een Galaxy Unpacked evenement organiseren, waar een reeks nieuwe mobiele apparaten verwacht worden. Denk aan de Samsung Galaxy Watch 4, als eerste Wear OS x Tizen OS smartwatch, de Galaxy Tab S8 (Plus) tablets, de Galaxy S21 FE en twee opvouwbare smartphones, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Watch Design Studio en Good Lock.