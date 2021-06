Samsung Galaxy MWC 2021 Virtual Event Samsung organiseert online evenement, genaamd Galaxy MWC Virtual Event, tijdens de openingsdag van Mobile World Congress (MWC) 2021 in Barcelona.

De Mobile World Congress (MWC) beurs, die normaliter jaarlijks in februari plaatsvind in Barcelona, is dit jaar uitgesteld naar 28 juni. Volgende week maandag is het dus zover, dan zal ’s werelds grootste beurs op het gebied van mobiele telecommunicatie plaatsvinden. Hoewel verschillende fabrikanten inmiddels hebben aangegeven niet fysiek aanwezig te zullen zijn -waaronder Samsung, Sony, Nokia, Lenovo, Ericsson, Google en Oracle- zullen veel van deze bedrijven wel een virtueel evenement organiseren.

Samsung Electronics heeft zojuist via een blogpost laten weten op maandag 28 juni om 19:15 CET een virtuele persconferentie te houden, genaamd het Samsung Galaxy MWC Virtual Event. Tijdens het online evenement zal er aandacht worden besteed aan ‘de toekomst van smartwatches’, het Galaxy ecosysteem en apparaat beveiliging.

Focuspunten tijdens het Samsung MWC 2021 evenement

Er wordt al geruime tijd gesproken over een nieuwe Samsung Galaxy smartwatch, dat zal draaien op het Wear OS van Google. Deze geruchten kregen afgelopen maand verdere gestalte toen tijdens de Google I/O 2021 conferentie bekend werd dat de Amerikaanse zoekmachinegigant een samenwerking is aangegaan met Samsung voor de ontwikkeling van ‘Wear OS x Tizen OS’.

Vermoedelijk zal Samsung tijdens het MWC event alleen ingaan op de mogelijkheden van het nieuwe besturingssysteem. De Galaxy Watch 4 smartwatch wordt namelijk pas in augustus verwacht. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk het eerste slimme horloge dat draait op het nieuwe Wear OS x Tizen OS.

Daarnaast zal er tijdens het virtuele MWC 2021 evenement dieper worden ingegaan op apparaat beveiliging. Het wordt steeds belangrijker om onze connected devices goed te beveiligen, om zodoende kwaadwillende buiten de deur te houden en je gegevens veilig te houden. Vermoedelijk is het Samsung Knox beveiligingsplatform voor mobiele devices verder verbeterd, details hieromtrent zijn echter nog onbekend.

Ten slotte zal Samsung dieper ingaan op het belang van het Galaxy ecosysteem. Door verschillende type apparaten met elkaar te verbinden kunnen nieuwe mogelijkheden geschapen worden, die ons dagelijks gebruik van elektronica zal doen veranderen.

In de teaser afbeelding, die bij de blogpost gepubliceerd is, worden verschillende Galaxy producten getoond. Naast een Galaxy smartwatch is er ook een smartphone en een tablet zichtbaar. Ook zien we een laptop en iets dat lijkt op een opvouwbare telefoon. Het is echter onbekend of Samsung ook daadwerkelijk nieuwe producten zal aankondigen, en zo ja welke. Het is goed mogelijk dat deze producten uitsluitend worden getoond om het gehele ecosysteem uit te beelden. Normaliter houdt Samsung namelijk een ‘Unpacked’ evenement om nieuwe Galaxy producten te onthullen.

In augustus zal Samsung naar verwachting een Galaxy Unpacked evenement organiseren. Tijdens dit event worden er, gelijktijdig met de Galaxy Watch 4, verschillende nieuwe smartphones verwacht. De Samsung Galaxy S21 FE wordt een extra goedkope toevoeging binnen de high-end S-serie. Daarnaast worden er twee opvouwbare smartphones verwacht, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

Ook lijkt de release van de Galaxy Tab S8 (Plus) aanstaande te zijn. Deze high-end Android tablet zal de vorig jaar gelanceerde Galaxy Tab S7 (Plus) opvolgen. Vermoedelijk dat de introductie van de Tab S8 ook pas in augustus zal plaatsvinden. Ten slotte heeft Samsung onlangs nog de Galaxy Tab S7 FE aangekondigd, als goedkope toevoeging binnen de S7-serie – deze nieuwe variant gaat echter pas in juli in de verkoop.

Zover is het echter nog niet, eerst zal het virtuele Mobile World Congress evenement plaatsvinden. Het Samsung Galaxy MWC Virtual Event gaat komende maandag om 19:15 Nederlandse tijd van start en zal onder andere via de Samsung YouTube pagina te bekijken zijn.