Samsung S21 FE een Galaxy smartphone voor jongeren Met de Galaxy S21 FE richt Samsung zich op jongeren. Een stijlvolle en snelle smartphone met hoge resolutie selfiecamera voor een schappelijke prijs.

Na de introductie van de Samsung Galaxy S21 serie is het nu wachten totdat de tweede helft van het jaar aanbreekt, alvorens Samsung een nieuwe reeks high-end modellen zal aankondigen. Rond juli worden er twee opvouwbare smartphone modellen verwacht, de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. Een maand later zal naar verwachting de Galaxy S21 FE worden aangekondigd, als goedkoopste model binnen de 2021 S-serie line-up.

Het gaat om de opvolger van de Galaxy S20 FE (Fan Edition), deze smartphone kreeg afgelopen jaar veel lovende recensies en biedt relatief veel waar voor je geld. Velen vragen zich dan ook af hoe de S21 FE eruit komt te zien en welke vernieuwingen Samsung zal doorvoeren.

Naarmate de tijd verstrijkt worden er steeds meer details bekend omtrent de nieuwe Fan Edition van Samsung. Zeven weken geleden ontwierp grafisch designer Giuseppe Spinelli al een serie product renders voor LetsGoDigital, om het toekomstige ontwerp van de Samsung Galaxy S21 FE te visualiseren.

Aan de hand van alle informatie die sindsdien beschikbaar is gekomen heeft de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, een geüpdated model ontworpen van de Samsung S21 Fan Edition.

Samsung Galaxy S21 FE 5G smartphone

Samsung heeft dit jaar een aantal noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd om de S-serie goedkoper in de markt te kunnen zetten. Punten waarop de Galaxy S21 is achteruit gegaan zijn het platte scherm met Full HD+ resolutie en de plastic behuizing. Eén voor één kenmerken die we ook bij de S20 FE zagen. Zodoende is het de vraag welke differentie Samsung dit jaar zal aanbrengen tussen de S21 en de goedkopere S21 FE. Logischerwijs zal het nieuwe model opnieuw worden voorzien van een Full HD+ resolutie scherm en een kunststof achterpaneel.

Het ziet er naar uit dat Samsung weinig veranderingen zal aanbrengen in het ontwerp van de Samsung S21 FE, ten opzichte van vorig jaar. Hoewel het camerasysteem van de andere S-serie modellen een vernieuwd en trendy design hebben gekregen lijkt het triple-camera systeem van het goedkopere FE model een minder luxueuze uitstraling te krijgen. Zodoende ziet deze smartphone er wat minder spraakmakend uit dan de andere S21 modellen, maar kan er wel op de kosten bespaard worden.

De cameramodule krijgt dezelfde kleur als de behuizing en de flitser wordt buiten de cameramodule geplaatst. Dankzij deze wijzigingen zal er toch voldoende differentie zichtbaar zijn tussen het 2020 en 2021 model. De centraal geplaatste punch-hole selfiecamera zal naar alle waarschijnlijkheid gehandhaafd blijven.

In onderstaande YouTube video wordt het 2021 model van alle kanten getoond. Jermaine heeft ervoor gekozen om de Galaxy S21 Fan Edition in vijf spraakmakende kleuren te ontwerpen; zwart, blauw, groen, roze en paars.

Met de Fan Edition wil Samsung jongeren aangespreken, zodoende werd de S20 FE afgelopen jaar uitgebracht in maar liefst 6 sprankelende kleuren. Je mag er dan ook vanuit gaan dat Samsung ook voor het nieuwe model verschillende kleuropties zal aanbieden. Eerdere geruchten suggereren dat er naast een groen, paars en roze model ook een wit en grijs model zal verschijnen van de S21 Fan Edition.

Een ander punt waarop het design lijkt af te wijken ten opzichte van vorig jaar is de plaatsing van de sim-kaart. De sim dient naar alle waarschijnlijkheid aan de onderzijde van het toestel ingegeven te worden, in lijn met de andere S21 modellen. Net als de andere S-serie modellen zal ook de Samsung S21 FE worden voorzien van een IP68 normering, wat het toestel stof- en waterdicht maakt.

Volgens OnLeaks zal het scherm ditmaal een iets kleiner formaat krijgen dan afgelopen jaar. Het zou gaan om een 6,4-inch AMOLED display, in plaats van 6,5”. Verdere displayspecificaties werden helaas niet bekend gemaakt. Desalniettemin mag je er vanuit gaan dat het scherm van de S21 FE ondersteuning zal bieden voor de hoge 120 Hertz refresh-rate, vermoedelijk gaat het niet om een adaptieve refresh-rate – zoals wel het geval is bij de S21 Ultra. De displayresolutie van 1080×2400 pixels blijft hoogstwaarschijnlijk gelijk.

Samsung S21 FE met hoge resolutie selfiecamera

Aangezien Samsung zich met de Fan Edition richt op jongeren, zal er ook extra aandacht worden besteed aan de selfiecamera. Hoewel de S21 en S21+ beide over een magere 10 megapixel front-camera beschikken zal de S21 FE hoogstwaarschijnlijk over een 32 megapixel selfiecamera beschikken – net als vorig jaar.

Over de cameraresolutie aan de achterzijde is vooralsnog geen informatie bekend. Het is zeker niet ondenkbaar dat het camerasysteem gelijk blijft aan afgelopen jaar. De S20 Fan Edition is uitgerust met een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 8 megapixel telecamera met 3x optische zoom.

Net als de andere S-serie 2021 smartphones zal ook de nieuwe Fan Edition worden aangedreven door de Exynos 2100 chipset. In sommige werelddelen zal de Qualcomm Snapdragon 888 worden ingezet. Verwacht wordt dat de nieuwe 5G telefoon voorzien wordt van 6GB / 8GB RAM geheugen en 128GB / 256GB opslaggeheugen.

Het blijft nog onbekend of het mogelijk wordt om het geheugen uit te breiden. Bij de andere S21 modellen heeft Samsung ervoor gekozen om niet langer een microSD geheugenkaart compartiment in te bouwen. Mogelijkerwijs wordt deze wijziging ook doorgevoerd bij het FE model.

Op het gebied van de accu en snelladen verwachten we geen noemenswaardige veranderingen. De Galaxy S20 FE heeft een 4.500 mAh niet-verwijderbare batterij en biedt ondersteuning voor 25W bedraad opladen en 15W draadloos opladen. Mocht de accucapaciteit van de S21 FE gelijk blijven, dan zal de totale accuduur er waarschijnlijk toch iets op vooruit gaan, doordat het een iets kleiner display betreft.

Vermoedelijk zal Samsung geen oplader of oordopjes meeleveren in de verkoopverpakking. Hoewel de nieuwe A-serie modellen, zoals de A52 en A72, nog wel met lader geleverd worden, geldt dit niet voor de nieuwste S-serie modellen. Zodoende is het aannemelijk dat ook bij de S21 FE zonder oplader wordt geleverd.

Prijs & verkrijgbaarheid van de Samsung S21 Fan Edition

Verwacht wordt dat Samsung zowel een 4G als 5G model zal uitbrengen van de nieuwe Fan Edition. Over de prijs is vooralsnog geen concrete informatie bekend. Afgaande op de prijzen van de andere S21 modellen, mag je er vanuit gaan dat de S21 FE er in ieder geval niet duurder op wordt.

Afgelopen jaar kreeg de S20 FE een vanaf prijs van €650 (4G / 128GB) en €750 (5G / 128GB). Een aanzienlijk verschil met de S20, die maar liefst €250 duurder in de markt werd gezet. Het nieuwe model, de S21, is echter €150 goedkoper dan zijn voorganger kostte ten tijde van de lancering. Mogelijk dat Samsung kans ziet om de nieuwe Fan Edition ook iets goedkoper in de markt te zetten, hoewel de S20 FE al erg scherp geprijsd was. Zodoende verwachten we niet dat dezelfde €150 korting gegeven kan worden, maar wellicht dat Samsung er nog zo’n €50 vanaf kan halen, wat zou neerkomen op een adviesprijs van €600 (4G / 128GB) en €700 (5G / 128GB).

In augustus zal Samsung naar verwachting een Galaxy Unpacked Summer evenement organiseren, op dat moment zal de Galaxy S21 Fan Edition officieel worden aangekondigd. De pre-order verkopen beginnen waarschijnlijk direct na de officiële introductie, waarna het toestel later die maand in de verkoop gaat.

