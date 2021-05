Samsung Galaxy Tab S7 FE Android tablet De Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition) is een goedkope tablet variant van Samsung’s topmodel, de Tab S7 Plus. Wordt geleverd met S Pen, maar zonder oplader.

Samsung Nederland heeft zojuist een tweetal nieuwe tablets aangekondigd, het gaat om de Galaxy Tab A7 Lite en de Galaxy Tab S7 FE. In deze publicatie beperken we ons tot laatstgenoemde model. Online werd geruime tijd gedacht dat het om de Galaxy Tab S7 Lite zou gaan, Samsung heeft bij dit model echter gekozen voor de ‘FE’ benaming. Dat staat voor ‘Fan Edition’, net zoals er ook een Galaxy S20 FE is uitgebracht.

De Tab S7 FE is een goedkope variant van de high-end Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus. De tablet lijkt een goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden, zoals we van de ‘FE’ reeks gewend zijn. Later dit jaar verschijnt er waarschijnlijk ook nog een Galaxy S21 FE, waar eveneens veel van verwacht wordt.

Samsung Tab S7 FE een 5G tablet met S Pen

De nieuwe Fan Edition tablet van Samsung is uitgerust met een heerlijk groot 12,4-inch scherm. De 60 Hertz refresh-rate blijft gehandhaafd. Het is overigens geen AMOLED display, in plaats daarvan is deze goedkopere versie voorzien van een TFT display. Dankzij het grote display met 2560×1600 pixels kun je optimaal genieten van entertainment, bovendien zorgt de meegeleverde S Pen ervoor dat deze tablet ook goed inzetbaar is om creatief te werk te gaan, of om te multitasken natuurlijk.

De nieuwe Samsung tablet wordt aangedreven door een octa-core Snapdragon 750G chip, deze mid-range processor beschikt over een geïntegreerde 5G modem waardoor de Tab S7 FE ook inzetbaar is op het nieuwe 5G mobiele internet netwerk, dat inmiddels in een groot deel van Nederland beschikbaar is. Standaard wordt er 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen ingebouwd, dat uitgebreid kan worden middels een microSD geheugenkaart.

Zodra de styluspen in gebruik wordt genomen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Met Samsung Notes kun je handgeschreven notities eenvoudig converteren naar digitale tekst. Je houdt de notities georganiseerd met automatische tags en gebruikt Intelligent Search om direct de notitie te vinden die je nodig hebt – ongeacht of het om een getypte of handgeschreven tekst gaat. Met Multi-Active Window open je tot maximaal drie apps tegelijk. Zo surf je op internet, maak je aantekeningen en stream je een video – allemaal op één scherm.

Multifunctionele Android tablet

Samsung heeft haar nieuwe aanwinst voorzien van in totaal twee camera’s. Een 5 megapixel camera aan de voorzijde, voor het voeren van videogesprekken of het maken van een selfie. Video’s kunnen in Full HD resolutie @ 30fps worden opgenomen. Daarnaast is er op de achterzijde een 8 megapixel camera met autofocus ingebouwd. Ook op audiogebied zijn er vorderingen gemaakt. Er is een dual stereo speaker met AKG geluidstechnologie voorhanden, dat ondersteuning biedt voor Dolby Atmos.

De Samsung Tab S7 FE is ook een ideale tablet voor diegene die graag productief te werk willen gaan. Met Samsung DeX gebruik je de tablet net als een laptop en transformeer je de gebruikersinterface in een pc-achtige omgeving, terwijl je jouw vertrouwde apps kunt blijven gebruiken. Dankzij de ‘tweede scherm’ functionaliteit tover je de Galaxy Tab S7 FE om tot een extra scherm voor je PC of laptop om nog meer werk te verzetten.

Er is ook een optionele Book Cover Keyboard beschikbaar voor de nieuwe Android tablet van Samsung. Met behulp van deze accessoire kun je het mobiele apparaat eenvoudig neerzetten, om te gebruiken als een laptop. Bovendien zorgt het hoesje ervoor dat de tablet goed beschermt blijft wanneer je deze onderweg meeneemt.

Creatievelingen zullen de nieuwe apps Clip Studio Paint en Canva waarderen. Deze applicaties werken samen met de S Pen en maken het mogelijk om vloeiende, scherpe tekeningen en ontwerpen te maken. Clip Studio Paint is 6 maanden gratis te gebruiken, tijdens de proefperiode zijn alle functies beschikbaar. Voor enthousiaste notulisten wordt Noteshelf ook gratis meegeleverd.

Samsung Galaxy Tab S7 FE kopen? Geen oplader meegeleverd

Verder biedt de tablet ondersteuning voor WiFi 5, Bluetooth 5 en GPS+Glonass. De nieuwe Galaxy Tab wordt uitgerust met een 10,090 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 45 Watt snelladen. Opladen gaat via de USB Type-C aansluiting.

Mocht je geïnteresseerd zijn om deze tablet te kopen, houdt er dan rekening mee dat er geen oplader wordt meegeleverd. Deze trend is Samsung begin dit jaar reeds ingeslagen met de introductie van de Samsung Galaxy S21 smartphones. Nu wordt dus ook de Galaxy Tab S7 FE zonder lader geleverd. Mocht je deze tablet vergelijken met de Tab S7 en/of de Tab S7+, houdt er dan rekening mee dat bij de twee laatstgenoemde modellen nog wel een oplader is inbegrepen in de verkoopverpakking.

Ondanks het grote scherm heeft deze Android 11 tablet een dun en licht profiel. De Galaxy Tab S7 FE heeft dezelfde slanke en stijlvolle metalen afwerking als z’n twee duurdere broers. De Fan Edition wordt uitgebracht in vier kleuren: Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green en Mystic Pink.

De Galaxy Tab S7 FE 5G is vanaf 18 juni in Nederland verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs vanaf € 650. Wellicht dat Samsung nog een aantrekkelijke promotieactie opzet tijdens de lancering, waarbij je bijvoorbeeld een oplader of Book Cover Keyboard cadeau krijgt bij aanschaf van de Tab S7 Fan Edition.