Samsung Galaxy Tab A7 Lite budget tablet Introductie goedkope Samsung Galaxy Tab A7 Lite aanstaande. Nieuwe multimedia tablet met 8,4” LCD display, dual stereo speakers en Fast Charging.

Binnenkort zal Samsung twee nieuwe Android tablets uitbrengen. Naast een Galaxy Tab S7 Lite (of Tab S7 FE) zal de Zuid-Koreaanse fabrikant ook een budget tablet uitbrengen voor het hele gezin. Het gaat om de 8,4-inch Galaxy Tab A7 Lite. De afgelopen maanden zijn er al verschillende render beelden online verschenen waarop de compacte multimedia tablet getoond werd. Ook werden de eerste specs al bekend.

Inmiddels is de komst van de Galaxy Tab A7 Lite bevestigd, nu Samsung Letland verschillende webpagina’s online heeft gezet voor de accessoires – het gaat om twee type hoesjes en covers, waarbij de tablet zelf ook goed te zien is. Max Jambor wist de informatie als eerst te vergaren. Max behoort tot de meest betrouwbare tech-leakers, de enthousiasteling is gespecialiseerd in Samsung producten.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite een goedkope Android 11 tablet

Vermoedelijk wordt de Tab A7 Lite de opvolger van de in 2019 geïntroduceerde Galaxy Tab A 8.0. De 8,4-inch Android tablet wordt beduidend kleiner en handzamer dan de Tab S7 Lite, die naar verluidt over een 12,4-inch scherm zal beschikken. Het mobiele apparaat krijgt een WXGA+ resolutie van 1340×800 pixels. Er zal een IPS LCD display worden toegepast, in plaats van een hoogwaardig AMOLED scherm.

De productpagina’s tonen aan dat Samsung ten minste twee verschillende covers zal uitbrengen voor de A7 Lite. Naast een transparante Clear Cover zal er ook een Book Cover worden uitgebracht. Laatstgenoemd hoesje maakt het ook mogelijk om de positie van de tablet te veranderen, waardoor je het apparaat ook staand in landschapsmode kunt gebruiken.

De Amerikaan Evan Blass, aka EvLeaks, onthulde afgelopen maand al verschillende specificaties via het social media platform Voice (niet langer beschikbaar). In tegenstelling tot de bestaande Tab A7 krijgt de Lite variant geen Qualcomm chipset. In plaats daarvan lijkt Samsung de voorkeur te geven aan de octa-core MediaTek Helio P22T, aldus Blass. Standaard wordt het device voorzien van 3GB werkgeheugen. Vermoedelijk worden er twee varianten uitgebracht met 32GB of 64GB opslaggeheugen. Het geheugen zal tevens uitbreidbaar zijn middels een microSD geheugenkaart.

Op de achterzijde van de tablet wordt een enkele camera geplaatst. Waarschijnlijk gaat het om een 8 megapixel beeldsensor, waarmee ook Full HD video’s opgenomen kunnen worden. Daarnaast wordt er een 2 megapixel front-camera ingebouwd voor het voeren van videogesprekken.

Verder wordt de Galaxy Tab A7 Lite uitgerust met dual stereo speakers en een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Er wordt een 5.100 mAh batterij ingebouwd, om urenlang gebruik te kunnen maken van de nieuwe Samsung Galaxy Tab. Opladen gaat via de USB Type-C poort, het apparaat zal 15 Watt Fast Charging ondersteunen.

De Samsung Tab A7 Lite (SM-T220) draait op het Android 11 besturingssysteem en biedt ondersteuning voor Bluetooth 5.0, WLAN en GPS. Verwacht wordt dat de nieuwe budget tablet een prijs krijgt van zo’n €150 / €175 voor het WiFi-only model. Daarnaast zal er een iets duurdere 4G LTE variant worden uitgebracht. De tablet wordt in twee kleuren beschikbaar gesteld: zwart en grijs. De officiële introductie zal hoogstwaarschijnlijk begin juni plaatsvinden.