Samsung Galaxy Tab S7 Lite betaalbare tablet met groot display Goedkope Galaxy Tab S7 in aantocht, met groot display, S Pen support, dubbele camera en 4 stereo speakers. Komende maand verwacht in vier trendy kleuren.

In augustus vorig jaar werden de Galaxy Tab S7 en S7 Plus aangekondigd (lees hier onze Galaxy Tab S7 Plus review). Twee geavanceerde Android tablets met een behoorlijk prijskaartje. Binnenkort zal de Lite variant worden aangekondigd. Deze goedkopere variant wordt uitgerust met een LCD display en een minder zware Snapdragon 750G chipset. Afgelopen week werden de eerste productbeelden van de Tab S7 Lite online gezet, waardoor we inmiddels ook een goed idee hebben van het ontwerp van de nieuwe tablet.

De beelden werden verspreid via Twitter door Evan Blass. Uiteraard heeft de Samsung Tab S7 Lite qua design veel weg van z’n duurdere broers. Op de achterzijde is een dubbele camera zichtbaar, ook is er ruimte voor de S Pen.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite Android tablet

De nieuwe Samsung tablet beschikt over een 12,4-inch LCD display met een QHD resolutie (2.560×1600 pixels). Het schermformaat wordt aanzienlijk vergroot ten opzichte van vorig jaar. De Tab S6 Lite werd namelijk voorzien van een 10,4” display. Qua schermformaat zal de S7 Lite precies even groot worden als de Tab S7 Plus, laatstgenoemde beschikt echter over een AMOLED scherm. Over de resolutie van de camera’s is vooralsnog geen informatie bekend.

Onder de motorkap wordt de Qualcomm Snapdragon 750G geplaatst, deze chip biedt tevens ondersteuning voor 5G. Je mag er overigens vanuit gaan dat Samsung ook een WiFi-only model zal uitbrengen. Een 4G model wordt dit jaar niet verwacht. Vermoedelijk wordt er 4GB RAM ingebouwd met keuze uit 64GB of 128GB geheugen. Opvallend genoeg zal de Lite uitvoering ditmaal voorzien worden van maar liefst vier stereo speakers tuned by AKG, zodoende zal de tablet een betere geluidservaring leveren dan voorheen.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Tab S7 Lite komende maand gepresenteerd wordt. Afgaande op z’n voorganger is het aannemelijk dat de adviesprijs wordt vastgesteld op zo’n 400 – 500 Euro. Samsung lijkt de tablet ditmaal uit te brengen in een reeks verschillende kleuren: zwart, zilver, roze en groen. Mogelijk dat er ook nog een blauwe variant verschijnt. Waarschijnlijk wordt er ook een interessante preorder actie opgezet, zo ontvingen klanten vorig jaar een gratis Book Cover cadeau ten tijde van de preorder periode. Ook ditmaal zal Samsung bijpassende accessoires uitbrengen om optimaal van de tablet te kunnen genieten.

Gelijktijdig met de S7 Lite wordt ook de nog goedkopere Galaxy Tab A7 Lite verwacht. Deze Android tablet krijgt een handzaam 8,7” scherm, verpakt in een slanke metalen behuizing. De A7 Lite wordt naar verwachting uitgebracht in de kleuren zwart en grijs en zal vermoedelijk nog geen 200 Euro gaan kosten.