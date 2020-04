Samsung Galaxy Tab S6 Lite met S Pen De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is een veelzijdige en betaalbare tablet. Wordt geleverd met S Pen, ingebouwde spraakassistent en dubbele luidsprekers.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft een nieuwe Android tablet geïntroduceerd. De Galaxy Tab S6 Lite is een goedkope tablet voor werk en privé gebruik. De compacte en lichte tablet heeft een 10,4-inch display met smalle schermranden. Deze minicomputer wordt ook geleverd met de vernieuwde S Pen, waarmee je eenvoudig notities en schetsen kunt maken. Consumenten kunnen de Samsung Galaxy Tab S6 Lite kopen vanaf 30 april voor een prijs van €380 (WiFi only).

De veelzijdige tablet is ideaal om mee te nemen op reis. Het apparaat is voorzien van de One UI interface, die is geoptimaliseerd voor grote schermen – zoals die van de S6 Lite. Je kunt eenvoudig wisselen tussen verschillende toepassingen. Ook heeft Samsung haar nieuwe Galaxy tablet voorzien van dubbele luidsprekers met geluid van AKG en Dolby Atmos 3D surround, waardoor gebruikers kunnen genieten van een rijke geluidservaring.

De Galaxy Tab S6 Lite is voorzien van verschillende slimme functies. Zo kun je de tablet gebruiken voor het aansturen van smart home apparaten, maar natuurlijk ook voor muziek luisteren, content streamen, online shoppen of om contact te blijven met vrienden en familie. Ook kun je gebruikmaken van de virtuele assistent van Samsung, met functies zoals Bixby Voice, Bixby Vision en Bixby Routines.

Ondersteuning voor de S Pen

De Galaxy Tab S6 Lite wordt geleverd met vernieuwde S Pen. Deze stylus biedt hetzelfde schrijfgevoel als een balpen, met additionele functionaliteiten. Zo kun je heel precies schrijven en tekenen. De S Pen weegt slechts 7,03 gram en heeft een punt van 0,7 mm. Extra handig: opladen is niet nodig.

Gebruik je de pen met speciaal voor de S Pen bedoelde apps? Dan kun je met de S Pen en Samsung Notes handgeschreven notities snel en eenvoudig omzetten naar getypte tekst of een PDF, JPEG-afbeelding, tekstbestand of Microsoft Word-document. Ook is het mogelijk om tot 300% in te zoomen, belangrijke zaken te arceren en door middel van tags notities te categoriseren en te zoeken.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Benelux zegt: Werk en vrije tijd lopen steeds meer door elkaar. Hierdoor groeit de behoefte aan veelzijdige apparaten. De Galaxy Tab S6 Lite met de vernieuwde S Pen zit boordevol slimme functies waarmee multitasken eenvoudiger is dan ooit. Of je nu wilt werken, studeren of ontspannen: met de nieuwe tablet kan het allemaal.

YouTube, Spotify en Netflix

Liefhebbers van YouTube, Spotify en Netflix zijn met een Samsung tablet aan het goede adres. Consumenten die de Galaxy Tab S6 Lite kopen krijgen 4 maanden YouTube Premium cadeau. Zo kun je YouTube-video’s bekijken zonder advertenties.

Ook Netflixen is gemakkelijker dan ooit dankzij de voor Galaxy geoptimaliseerde interface. Genieten van muziek? Door de naadloze integratie met Spotify zoek je met de Galaxy Tab S6 Lite in een handomdraai je favoriete nummers en podcasts op. Speel ze af op je tablet of vanaf andere apparaten in je huis.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite kopen

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is vanaf 30 april beschikbaar in de kleuren Oxford Gray en Angora Blue. De WiFi-variant is verkrijgbaar voor een verkoopprijs vanaf € 380. Voor de LTE-variant is de prijs vastgesteld op €440. Voor vroege beslissers heeft Samsung een leuke actie opgezet. Tijdens de preorder periode ontvang je namelijk een gratis Book Cover cadeau, ter waarde van €70. Deze aanbieding is geldig 30 april.