Samsung Galaxy S22 Ultra en Galaxy Tab S8 nu verkrijgbaar De Galaxy S22 Ultra en Galaxy Tab S8 serie zijn officieel uitgebracht. De high-end Samsung smartphone en tablets kun je vanaf heden in de winkel kopen.

Afgelopen maand heeft Samsung drie Galaxy S22 smartphones en drie Galaxy Tab S8 tablets aangekondigd. De Galaxy S22 Ultra en de drietal Tab S8 tablets zijn per direct verkrijgbaar in Nederland. Voor de Samsung Galaxy S22 en S22 Plus dien je nog wat langer geduld te hebben, deze telefoons gaan op 11 maart 2022 in de verkoop. Samsung kijkt terug op een zeer succesvolle pre-order periode. Er zijn dubbel zoveel Galaxy S22 smartphones verkocht tijdens de voorverkoop, ten opzichte van de Galaxy S21 serie een jaar eerder.

In Nederland zijn de nieuwe S-serie smartphones ook beter verkocht. Er zijn 30% meer Galaxy S22 pre-order bestellingen geplaatst, dan het geval was bij z’n voorganger. Dit is opmerkelijk, want de S21 serie kon tijdens de pre-order periode ook al rekenen op 150% hogere verkoopaantallen dan de S20 serie. Het vlaggenschip, de Galaxy S22 Ultra is goed voor maar liefst 60% van het totaal aantal verkopen.

Ook de Galaxy Tab S8 is populairder dan ooit tevoren. In Nederland is de Tab S8 serie maar liefst 3x vaker verkocht dan de Tab S7 serie. Het topmodel, de Galaxy Tab S8 Ultra, is goed voor ongeveer 50% van de verkopen. Het Ultra-model is de grootste en meest krachtige tablet die de Zuid-Koreaanse fabrikant ooit heeft geproduceerd.

Samsung Galaxy S22 Ultra smartphone

De Galaxy S22 Ultra spreekt zowel S-serie als Note-serie gebruikers aan. Het is de eerste niet-Note smartphone met een S Pen compartiment. Het betreft een verbeterde styluspen met een extra lage latentie van slechts 2,8ms. Zodoende voelt het schrijven met de digitale pen erg natuurlijk aan.

De Samsung S22 Ultra is voorzien van een groot en helder 6,8” afgerond AMOLED display, een verbeterde drievoudige camera, een krachtige Exynos chipset en een grote 5.000 mAh batterij die sneller is op te laden dan voorheen.

De camera’s op de S-serie vormen al jaren het neusje van de zalm wat betreft smartphonefotografie. De Samsung S22 Ultra doet er nog een schepje bovenop met de grootste sensor ooit. Met de vernieuwde 108MP camera maak je uiterst gedetailleerde foto en video opnames. Dankzij de nieuwe Clear View lens is de camera ook in staat om schitteringen en reflecties op een prachtige manier vast te leggen.

Met de geavanceerde Night fotografie functies zien ook de avondopnames er scherper en helderder uit dan voorheen. Verder zorgt Auto Framing ervoor dat je probleemloos precies datgene vastlegt wat je wilt – of je nu alleen jezelf perfect in het frame wilt plaatsen of je tien beste vrienden.

Het nieuwe Ultra model legt prachtige 8K video’s vast. De professionele mogelijkheden worden versterkt door een serie ingebouwde bewerkingstools. Net als op een DSLR-camera maak je je foto’s bijvoorbeeld lichter of donkerder met ISO-instellingen en sluitertijd.

De Galaxy S22 Ultra heeft een kleine krachtige 4nm processor, die zorgdraagt voor een geavanceerde AI- en ML-verwerking. Ongeacht of je houdt van gamen, streamen, het bekijken van entertainment of werken op je telefoon, de Exynos 2200 kan elke taak probleemloos aan. Bovendien ben je met Wi-Fi 6E verzekerd van zeer snelle prestaties. De krachtige 5.000 mAh batterij gaat een volle dag mee en dankzij de ondersteuning voor 45W snelladen kun je de accu in hoog tempo weer opladen.

Het 6,8 inch Dynamic AMOLED 2X scherm heeft een piekhelderheid van 1.750 nits. Zodoende blijft het scherm ook goed afleesbaar in vol zonlicht. Verder biedt de Samsung Galaxy S22 Ultra ondersteuning voor 4 generaties Android OS-upgrades en 5 jaar beveiligingsupdates. Samsung hanteert het beste updatebeleid van alle Android fabrikanten. Uit de doos draait het toestel op Android 12 in combinatie met de One UI 4 gebruikersinterface.

Samsung Galaxy S22 kopen

Het Ultra model ligt inmiddels in de winkel. De Samsung Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus gaan op vrijdag 11 maart in de verkoop. Voor deze modellen kun je nog steeds een pre-order plaatsen. Tijdens de voorverkoop kun je profiteren van verschillende extra’s.

Je ontvangt de Galaxy Buds Pro draadloze oordopjes cadeau na registratie. Ook kun je profiteren van €100 extra inruilwaarde voor je oude telefoon of tablet. Daarnaast ontvang je 50% korting als je besluit om een Samsung Care+ verzekering af te sluiten, waarbij je verzekert bent tegen onopzettelijke schade, vloeistofschade en diefstal.

Er zijn verschillende kleuren en geheugenvarianten beschikbaar. Prijzen voor de Samsung Galaxy S22 serie zijn als volgt vastgesteld:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 6,8”

• 8GB / 128GB – Prijs : € 1.250

• 12GB / 256GB – Prijs : € 1.350

• 12GB / 512GB – Prijs : € 1.450

• 12GB / 1TB – Prijs : € 1.650

• Standaard kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy

• Exclusieve custom kleuren: Graphite, Sky Blue en Red.

Samsung Galaxy S22 Plus 5G – 6,6”

• 8GB / 128GB – Prijs : € 1.050

• 8GB / 256GB – Prijs : € 1.100

• Standaard kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold

• Exclusieve custom kleuren: Graphite, Sky Blue, Violet en Cream

Samsung Galaxy S22 5G – 6,1”

• 8GB / 128GB – Prijs : € 850

• 8GB / 256GB – Prijs : € 900

• Standaard kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold

• Exclusieve custom kleuren: Graphite, Sky Blue, Violet en Cream

De exclusieve kleuren zijn uitsluitend verkrijgbaar via de website van Samsung. Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij los toestel, uiteraard zijn de nieuwe S-serie smartphones ook verkrijgbaar met abonnement. Door de Galaxy S22 met abonnement te kopen kun je korting krijgen op de toestelprijs. Als voorbeeld, online kun je de Samsung S22 kopen met KPN abonnement voor €552. Dat is een behoorlijk verschil met de adviesprijs van €850.

Vodafone hanteert op het moment van schrijven een toestelprijs van €576 en bij T-Mobile ben je €600 kwijt als je de S22 met abonnement koopt. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders bieden de nieuwe S-serie modellen aan. De bel- en databundel tarieven zijn doorgaans gelijk aan een sim-only abonnement, waardoor je onderaan de streep goedkoper uit bent door de telefoon met abonnement te kopen.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra tablet

Naast de drietal nieuwe S-serie modellen zijn er ook drie nieuwe high-end Android tablets beschikbaar. De nieuwe line-up bestaat uit de Galaxy Tab S8 en Tab S8+ en voor het eerst is er ook een Tab S8 Ultra beschikbaar. Het Ultra model heeft het grootste scherm en de krachtigste performance ooit van de Galaxy Tab S line-up. Het royale 14,6-inch Super AMOLED-display en de verversingssnelheid van 120 Hz gaan hand in hand met een rand van slechts 6,3 mm.

Hierdoor heeft Samsung een notch moeten aanbrengen voor de front-camera. Het Ultra model is de enige nieuwe tablet van Samsung met een dubbele front-camera. Beide bieden een 12MP resolutie sensor – groothoek en ultra-groothoek. Daarnaast zijn er drie microfoons ingebouwd en ook de intelligente ‘Auto-Framing’ technologie is beschikbaar. Multitasken gaat nog beter met verbeterde Multi-Active Windows en Samsung DeX functionaliteit.

Het password-beveiligde Quick Share maakt het mogelijk om bestanden veilig en eenvoudig te delen. Aan boord van de Tab S8-serie bevindt zich dezelfde 4nm processor die ook in de S22 modellen is toegepast. De verbeterde S Pen is eveneens terug te vinden in de Tab S8+ / S8 Ultra. Ook de behuizing is vernieuwd, het gaat om een slanke en sterke Armor Aluminum body. Dankzij functies als Second Screen en Buds Auto Switch is de Galaxy Tab S8 ook goed te combineren met andere Galaxy-apparaten – zoals een Samsung smartphone of smartwatch.

Met Samsung Knox Vault zijn de Galaxy S22 en Tab S8 serie optimaal beveiligd. Via One UI’s privacy dashboard zie je snel en eenvoudig welke apps toegang willen tot je gegevens, camera en microfoon. Je kunt vervolgens zelf instellen welke apps je hiertoe toegang wilt geven. Verder zijn de smartphones en tablets uitgerust met de laatste beveiligingsfuncties, die cyberaanvallen op je besturingssysteem en geheugen helpt te voorkomen.

Samsung Galaxy Tab S8 kopen

De drietal nieuwe Galaxy Tab S8 tablets zijn per direct beschikbaar, in meerdere kleuren en verschillende geheugenvarianten. Daarnaast wordt er keuze geboden uit een WiFi-only en een 5G model. Gebruik je de tablet hoofdzakelijk thuis, dan kan het WiFi model uitkomst bieden. Wil je ook buitenshuis over internet kunnen beschikken op je tablet, dan is het 5G model een aanrader. Je dient hiervoor wel een apart abonnement af te sluiten bij je telecomprovider.

Onderstaand worden de prijzen per model variant getoond. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel. Je kunt ook besluiten om de Galaxy Tab S8 met abonnement te kopen. Raadpleeg een online prijsvergelijker om verschillende prijzen en abonnementen met elkaar te kunnen vergelijken.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 14,6”

• 8GB / 128GB – WiFi model – Prijs : € 1.150

• 12GB / 256GB – WiFi model – Prijs : € 1.300

• 16GB / 512GB – WiFi model – Prijs : € 1.450

• 8GB / 128GB – 5G model – Prijs : € 1.300

• 12GB / 256GB – 5G model – Prijs : € 1.450

• 16GB / 512GB – 5G model – Prijs : € 1.600

• Kleuren: Antraciet

Samsung Galaxy Tab S8 Plus – 12,4”

• 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 950

• 8GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 1.000

• 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 1.100

• 8GB / 256GB – 5G model – prijs : € 1.150

• Kleuren: Antraciet en Zilver

Samsung Galaxy Tab S8 – 11”

• 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 750

• 8GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 800

• 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 900

• 8GB / 256GB – 5G model – prijs : € 950

• Kleuren: Antraciet en Zilver