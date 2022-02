Samsung Galaxy S22 Ultra Sky Blue Samsung brengt drie exclusieve custom kleuren uit voor de Galaxy S22 serie, waaronder Sky Blue. Verkoopprijs is identiek aan de standaard kleuren.

Samsung heeft zojuist de Galaxy S22 serie aangekondigd. De Galaxy S22 Ultra is het nieuwe topmodel. De smartphone heeft een vernieuwd design met S Pen compartiment en een water drop camera design. De telefoon is verkrijgbaar in vier standaard kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy. Daarnaast heeft Samsung, net als vorig jaar, een drietal exclusieve kleuren uitgebracht. Het gaat om de kleuren Graphite (grijs), Sky Blue (blauw) en Red (rood).

De exclusieve kleuren worden uitsluitend via de website van Samsung beschikbaar gesteld. Deze modelvarianten worden op aanvraag geproduceerd. Zodoende is de levertijd langer (3 tot 4 weken) dan bij de standaard kleurvarianten. De prijs is wel hetzelfde. Daarnaast kun je deze varianten dus uitsluitend via Samsung’s website kopen.

Van de rode Galaxy S22 Ultra heeft LetsGoDigital afgelopen jaar al een serie product afbeeldingen laten maken door grafisch ontwerper Parvez Khan, aka Technizo Concept. Ditmaal heeft hij ook de Sky Blue variant in beeld gebracht, met stijlvolle lichtblauwe kleurtint.

Samsung Galaxy S22 Ultra exclusieve kleuren

Een ander opvallend designkenmerk, Samsung zal de custom kleurvarianten voorzien van een zwart frame. Zodoende zijn deze varianten duidelijk herkenbaar als uniek en exclusief. De S Pen krijgt dezelfde kleur als de behuizing, alleen het uiteinde van de pen is zwart gemaakt – zodat de kleur overeenkomt met die van de behuizing – zodoende zie je de styluspen niet zitten wanneer deze in het daarvoor bestemde compartiment wordt opgeborgen. Bij de standaard varianten is het precies andersom – daar gaat het om een zwarte pen, waarbij alleen het uiteinde de kleur van de behuizing (en het frame) heeft.

Ook voor de Galaxy S22 (Plus) worden exclusieve custom kleuren beschikbaar gesteld. Deze toestellen zijn standaard verkrijgbaar in het zwart, wit en Pink Gold. Daarnaast zal Samsung via de website de kleuren Graphite, Sky Blue, Violet en Cream aanbieden.

De nieuwe S-serie smartphones zijn per direct verkrijgbaar als pre-order. Het Ultra model heeft een vanaf prijs van € 1.250. Hiervoor ontvang je het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. De S Pen wordt standaard meegeleverd. Dat geldt helaas niet voor de oplader.

Samsung heeft een nieuwe 45W oplader uitgebracht die verkrijgbaar is voor €50. Daarnaast zijn er een reeks andere optionele accessoires uitgebracht, waaronder ook draadloze opladers, hoesjes en covers.

Een microSD geheugenkaart wordt niet ondersteunt. Mocht je behoefte hebben aan meer geheugen dan zijn er nog drie varianten beschikbaar om uit te kiezen: 12GB/256GB en 12GB/512GB en 12GB/1TB. Diegene die een Galaxy S22 Ultra kopen tijdens de pre-order periode ontvangen er een gratis setje Galaxy Buds Pro draadloze oordopjes bij cadeau. Daarnaast ontvang je €150 extra inruilwaarde op je oude telefoon.

Het nieuwe vlaggenschip wordt uitgebracht op vrijdag 25 februari 2022. Voor de Galaxy S22 en S22 Plus dien je twee weken langer geduld te hebben – deze toestellen zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 11 maart 2022.

