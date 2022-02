Samsung Galaxy S22 Ultra Unboxing video Grafisch designer Technizo Concept maakt indrukwekkende Unboxing video trailer van de later vandaag verwachte Samsung Galaxy S22 Ultra smartphone.

Vanmiddag zal Samsung om 16:00 een persconferentie houden om de nieuwe Galaxy S22 modellen officieel aan te kondigen. Het gaat om drie smartphone modellen, waarbij de S22 Ultra het nieuwe vlaggenschip wordt. Als je het nieuws de afgelopen periode een beetje hebt gevolgd, dan zal je ongetwijfeld alle specs al voorbij hebben zien komen. Er is enorm veel marketing materiaal van Samsung vroegtijdig online verschenen – inclusief officiële persafbeeldingen van de Galaxy S22 Ultra en live foto’s geschoten tijdens kortdurende hands-on sessies.

Grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, was in oktober 2021 de eerste die het vernieuwde ontwerp van de Galaxy S22 Ultra wist te visualiseren. In aanloop naar de officiële introductie bracht Technizo Concept ook al een indrukwekkende video trailer van Samsung’s nieuwe topmodel, waarin alle vier de verwachte kleuren aan bod komen. Ditmaal heeft hij een prachtige Galaxy S22 Ultra Unboxing video gemaakt. Mocht je twijfelen: Nee dit is geen echte hands-on review, het gaat om digitaal gegenereerde beelden – die er inderdaad levensecht uitzien.

Samsung S22 Ultra Unboxing

Ben jij klaar om de gloednieuwe Galaxy S22 Ultra uit te pakken? Voor het eerst in de geschiedenis van de S-serie zal Samsung standaard een S Pen meeleveren bij het nieuwe Ultra model. De telefoon wordt voorzien van een S Pen compartiment om de stylus in op te kunnen bergen. Met behulp van de styluspen kun je extra creatief en productief te werk gaan.

Wat helaas wel (opnieuw) ontbreekt in de verkoopverpakking is de oplader. Deze dien je als optionele accessoire te kopen. Wel lijkt Samsung er dit jaar voor te kiezen om direct twee opties aan te bieden, je kunt de telefoon met en zonder oplader kopen.

De Samsung S22 Ultra zal ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen en 15W draadloos opladen. Hiervoor zal Samsung verschillende nieuwe 45W en 15W wireless opladers uitbrengen. Uiteraard zal Samsung ook tal van hoesjes en covers uitbrengen voor het nieuwe vlaggenschip. Deze zullen eveneens als losse accessoire worden aangeboden.

De verwachting is dat veel consumenten de nieuwe Samsung Galaxy S22 kopen, mede omdat Samsung het updatebeleid zal herzien. Uit het gelekte persbericht van de Galaxy Tab S8 serie is namelijk gebleken dat Samsung voortaan 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates zal bieden. Dit geldt overigens ook voor de reeds geïntroduceerde Galaxy S21 serie, de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3.

Samsung deed het qua updatebeleid al goed in verhouding met andere Android fabrikanten – met name Chinese merken lopen sterk achter als het gaat om het frequent en naar behoren uitvoeren van software updates. Met het nieuwe beleid loopt Samsung wat meer in de pas met Apple – die minstens 6 jaar iOS updates uitbrengt.

Samsung Unpacked 2022

Samsung zal de Galaxy S22 en Galaxy Tab S8 serie vandaag om 16:00 officieel presenteren. Het Galaxy Unpacked evenement is via een door Samsung gehoste livestream te volgen. Direct na de officiële introductie gaat de voorverkoop van start. Tijdens de pre-order periode ontvang je een gratis setje Galaxy Buds Pro cadeau.

De S22 Ultra wordt als eerste uitgebracht. Waar de andere twee S-serie modellen pas vanaf vrijdag 11 maart verkrijgbaar zullen zijn, zal de release van het Ultra model twee weken eerder plaatsvinden, op vrijdag 25 februari. Voor alle drie de modellen geldt dat het vanaf vandaag al mogelijk wordt om een preorder te plaatsen.

Samsung’s nieuwe topmodel zal voor dezelfde prijs in de markt worden gezet als afgelopen jaar. Dat betekent dat de vanaf prijs wordt vastgesteld op € 1.250. Ditmaal ontvang je echter wel minder geheugen. Standaard zal de telefoon voorzien worden van 8GB werkgeheugen, in plaats van 12GB. Daarvoor in de plaats zal de S Pen dit keer wel standaard worden meegeleverd.

Uiteraard worden er ook varianten uitgebracht met meer geheugen. De variant met 12GB / 256GB kost naar verwachting € 1.350, daarnaast zal er een 12GB / 512GB model ter beschikking worden gesteld voor € 1.450. Voor alle drie de S22 modellen geldt dat het geheugen niet uitbreidbaar zal zijn middels een geheugenkaartje.

