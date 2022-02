Nieuwe Samsung S22 Ultra te bewonderen in video trailer Benieuwd naar het nieuwe topmodel dat Samsung aankomende woensdag zal introduceren? Aanschouw hier de nieuwe Galaxy S22 Ultra in volle glorie.

Het is bijna zover. Velen kijken er al weken, al dan niet maanden naar uit. Op woensdag 9 februari 2022 zal Samsung de nieuwe Galaxy S-serie 2022 modellen introduceren. De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt het nieuwe topmodel. Het toestel wordt op tal van punten veranderd ten opzichte van z’n voorganger en zal veel meer gelijkenissen krijgen met de Galaxy Note line-up. Beetje bij beetje is zo’n beetje alle informatie omtrent het nieuwe Ultra model online verschenen. Ook Samsung zelf heeft inmiddels de nodige video trailers en reclame campagnes gelanceerd in teken van de nieuwe S22 serie.

Grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, was in oktober 2021 de eerste ter wereld die het ontwerp van de Galaxy S22 Ultra wist te visualiseren. Sindsdien zijn er meerdere officiële persafbeeldingen gelekt, die aantonen dat dit ook het daadwerkelijke design wordt.

In aanloop naar het Galaxy Unpacked evenement heeft Technizo Concept een video trailer gemaakt om alvast een eerste indruk te krijgen van Samsung’s nieuwe topmodel. De Samsung S22 Ultra wordt getoond in alle vier de kleuren waarin het toestel wordt verwacht: Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Het topmodel voor 2022

De Galaxy S22 Ultra wordt uitgerust met een 6,8” Super AMOLED display met een adaptieve verversingsfrequentie van 1-120Hz. Het wordt de enige nieuwe S-serie smartphone met een curved display en een QHD+ displayresolutie. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geplaatst. Centraal bovenin wordt een punch-hole selfiecamera geïntegreerd met een 10MP beeldsensor.

Nieuw wordt de mogelijkheid om de S Pen op te bergen in de behuizing van de telefoon. Aan de onderzijde van het toestel wordt een stylus compartiment toegevoegd, zoals jaren de meest kenmerkende eigenschap van de Galaxy Note-serie is geweest. Je kunt de nieuwe Galaxy S22 Ultra dan ook beschouwen als opvolger van de Galaxy S21 Ultra, maar ook van de Galaxy Note 20 Ultra. Laatstgenoemde werd in 2020 geïntroduceerd, sindsdien is er geen nieuwe Note smartphone meer aangekondigd.

Ook de camera aan de achterzijde wordt vernieuwd. Er wordt gekozen voor een nieuw design, dat afwijkt ten opzichte van de andere twee S22 modellen. Het is tevens de enige S-serie smartphone met een 10x optische zoom. De quad-camera bestaat uit een vernieuwde 108 megapixel camera, een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 10MP camera’s met 3x en 10x optische zoom.

De hoofdcamera wordt voorzien van een Super Clear Lens, die reflecties en schitteringen tegengaat. Het vernieuwde camerasysteem zal tevens betere prestaties leveren in slechte lichtomstandigheden. Dit wordt duidelijk een focuspunt in de marketing rondom de S22 Ultra. Zo blijkt ook uit een gigantische 3D reclame campagne die Samsung is gestart in 5 grote steden wereldwijd.

Gisteren maakte Samsung tevens bekend een nieuw materiaal te hebben ontwikkeld. Het gaat om gerecycled oceaan-gebonden plastic – in het bijzonder afgedankte visnetten. Dit materiaal zal voor het eerst worden toegepast bij de Galaxy apparaten die tijdens Unpacked 2022 geïntroduceerd worden, aldus Samsung. Vermoedelijk gaat het hier om het basismodel van de Galaxy S22 serie. Van het Ultra model wordt verwacht dat deze opnieuw over een glazen achterpaneel zal beschikken.

Uiteraard zullen de nieuwe Samsung smartphones ook worden uitgerust met de nieuwste processor en de nieuwste software. De Galaxy S22 line-up draait op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de One UI 4 gebruikersinterface. Het zijn overigens niet de eerste S-serie modellen die voorzien worden van deze software. Afgelopen maand werd namelijk al de Galaxy S21 FE aangekondigd met One UI 4, op basis van Android 12.

Aangaande de chipset, in veel werelddelen zal de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 worden ingezet. In Europa worden de S22 modellen echter voorzien van de Samsung Exynos 2200 SoC. Dit is een geheel nieuwe 4nm processor met een op AMD RDNA 2-architectuur gebaseerde Samsung Xclipse GPU. Deze chip werd afgelopen maand officieel aangekondigd en moet sterk verbeterde game prestaties bieden ten opzichte van de Exynos 2100 – die in de S21 serie is toegepast.

Tot slot de accu, de Galaxy S22 Ultra krijgt het grootste scherm en dus ook de grootste batterij. Net als bij zijn voorganger gaat het om een 5.000 mAh batterij. De oplaadsnelheid wordt verhoogd. Waar de S21 modellen uitsluitend ondersteuning bieden voor 25W snelladen zal de S22 Plus / Ultra worden voorzien van 45W Fast Charge technologie. Een oplader zal echter niet worden meegeleverd in de verkoopverpakking, deze dien je als losse accessoire te kopen.

Prijs & Release

Het Galaxy Unpacked evenement zal op woensdag 9 februari om 16:00 van start gaan. Het virtuele evenement is via een live stream te volgen. Direct na de officiële introductie wordt het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe modellen. Bij het plaatsen van een pre-order ontvang je een setje Galaxy Buds Pro Bluetooth draadloze oortjes cadeau. Ook over de prijzen is inmiddels het nodige bekend.

Van de Galaxy S22 Ultra worden drie geheugen varianten beschikbaar gesteld tijdens de lancering. Standaard wordt er minder werkgeheugen ingebouwd dan voorheen (8GB i.p.v. 12GB). Daarnaast is het goed om je te realiseren dat het geheugen niet uitbreidbaar is met een microSD geheugenkaart. Onderstaand vind je de verwachte geheugenvarianten en de prijs voor een los toestel.

• 8GB / 128GB – Prijs : € 1.300

• 12GB / 256GB – Prijs : € 1.400

• 12GB / 512GB – Prijs : € 1.500

Er lijkt overigens ook nog een 1TB model in het verschiet te liggen, deze wordt echter pas later verwacht.

De lancering van het topmodel zal op vrijdag 25 februari 2022 plaatsvinden. De Galaxy S22 Ultra zal eerder worden uitgebracht dan de andere twee S-serie modellen. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren – hiertoe is noodgedwongen besloten nadat er problemen zijn ontstaan in de toeleveringsketen. Zodoende wordt de release van de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus met twee weken uitgesteld, deze telefoons zullen vanaf vrijdag 11 maart 2022 verkrijgbaar zijn.

Heb je interesse in de nieuwe Samsung S-serie modellen? Registreer je dan via het pre-registratieformulier op de website van Samsung Nederland. Zodoende ontvang je een kortingsvoucher ten tijde van de lancering. Vermoedelijk gaat het om een kortingsbon van €50 op accessoires – handig als je een oplader of een hoesje wilt kopen.

