Samsung Galaxy Unpacked 2022: The New Epic Standard Samsung bevestigt datum Galaxy Unpacked 2022. Op 9 februari 2022 worden de Galaxy S22 smartphones en Galaxy Tab S8 tablets officieel geïntroduceerd.

Eerder vandaag publiceerde we over de Samsung S22 serie, die op woensdag 9 februari 2022 officieel geïntroduceerd zal worden tijdens Galaxy Unpacked. Inmiddels is deze datum ook bevestigd door Samsung in een blog post, gecombineerd met een teaser video – die onderstaand te zien is. Nu de uitnodigingen voor “Galaxy Unpacked 2022: The New Epic Standaard van smartphone ervaringen” zijn verstuurd staat de datum vast. Het evenement zal tevens via een live stream te volgen zijn.

Verwacht wordt dat tijdens het Samsung Galaxy Unpacked 2022 event aandacht zal worden besteed aan de nieuwe Galaxy S-serie smartphones en de Galaxy Tab S-serie tablets. Het gaat om drie telefoons en drie tablets; de Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra evenals de Galaxy Tab S8, de Tab S8 Plus en de Tab S8 Ultra.

Samsung uitnodiging: The Epic Standard of Smartphone Experiences

In de uitnodiging van Samsung staat vermeldt: “Echte innovaties evalueren niet alleen met de wereld mee, ze helpen de wereld vorm te geven. Om de devices te creëren die ons vooruit helpen, de toekomst te herschrijven en licht in het donker te brengen, blijven we de regels van wat mogelijk is met een smartphone breken.

Sluit je op 9 februari aan bij Galaxy Unpacked 2022 om te zien hoe Samsung een epische nieuwe standaard voor smartphones zet, met de meest opmerkelijke S-serie ooit gemaakt.

Bekijk het evenement live op het YouTube-kanaal van Samsung vanaf 16:00 uur Nederlandse tijd voor een diepgaande blik op de devices die de mobiele toekomst zullen vormen.” Onderstaand is de bijbehorende YouTube video te zien.

Samsung Galaxy S22 Ultra en Galaxy Tab S8 Ultra

Met de tekst ‘de meest opmerkelijke S-serie ooit gemaakt’ wordt ongetwijfeld gerefereerd aan het nieuwe topmodel. De Galaxy S22 Ultra wordt namelijk niet alleen de vervanger van de Galaxy S21 Ultra, maar ook van de Galaxy Note 20. Het wordt de eerste S-serie smartphone met een geïntegreerd S Pen compartiment, om de stylus in op te kunnen bergen – zo liet het bedrijf vorige week ook al doorschemeren in een blog post over de Galaxy S22 serie.

In de officiële trailer video van Samsung worden de kreten ‘Break through the night.’ en ’Break the rules of light’ gebruikt. Hiermee wordt ongetwijfeld verwezen naar de nieuwe Super Clear lens van de Galaxy S22 Ultra. Deze moet de effecten van reflecties en schitteringen tegengaan en zal tevens betere kwaliteit avondopnames mogelijk maken.

Voor het eerst zal Samsung ook een Ultra model tablet uitbrengen. De Galaxy Tab S8 Ultra zal worden uitgerust met een extra groot 14,6-inch AMOLED display. Het wordt tevens de allereerste Samsung tablet met een notch. Deze inkeping voor de selfiecamera is nodig omdat de schermranden verder zijn verkleind.

Verwacht wordt dat de drietal nieuwe Galaxy S-serie smartphones en Galaxy Tab S-serie tablets direct na de officiële introductie te bestellen zullen zijn als pre-order. In Amerika kun je nu al Galaxy S22 en Tab S8 reserveren. Op vrijdag 25 februari 2022 worden de nieuwe mobiele apparaten officieel uitgebracht. Vanaf dat moment zullen de nieuwe modellen ook in de winkels liggen.