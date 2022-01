Samsung Galaxy S22 en Galaxy Tab S8 nu te reserveren in de US Samsung Amerika maakt het nu al mogelijk om een reservering te plaatsen voor zowel de Samsung Galaxy S22 smartphones als de Galaxy Tab S8 tablet serie.

Hoewel de officiële persuitnodigingen nog de deur uit moeten, staat het inmiddels vast dat Samsung op woensdag 9 februari een Galaxy Unpacked evenement zal organiseren. Tijdens dit event worden er naar verwachting drie Galaxy S22 smartphones en drie Galaxy Tab S8 tablets geïntroduceerd. Normaliter gaat de pre-orde registratie direct na de officiële introductie gaat van start, waarna de release twee weken later plaatsvindt. In de US doen ze het anders, daar kun je nu al een reservering plaatsen voor de ‘next Galaxy’.

Via de Amerikaanse website van Samsung kun je vanaf heden een reservering plaatsen voor ‘the next Galaxy smartphone’ en/of voor de ‘the next Galaxy tablet’. Hoewel er expliciet geen modelnamen worden genoemd is het inmiddels wel duidelijk dat het gaat om de Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra smartphones. Daarnaast worden de geavanceerde Galaxy Tab S8, de Galaxy Tab S8 Plus en de Galaxy Tab S8 Ultra tablets verwacht.

Door een reservering te plaatsen krijg je tijdens de pre-order periode voorrang – helaas geldt deze actie alleen voor Amerikaanse klanten. Er hoeft geen aankoopbedrag betaald te worden, wel dien je je gegevens zoals je naam en adres af te geven. Vervolgens wordt je automatisch op de hoogte gesteld zodra de toestellen officieel geïntroduceerd worden.

Verdere pre-order condities blijven nog onduidelijk – doorgaans geeft Samsung een ander Galaxy product cadeau, zoals de Galaxy Buds 2 oordopjes. Op de webpagina wordt wel vermeld dat je $50 extra Samsung credit krijgt tijdens de pre-order periode. Dit credit is inzetbaar om accessoires te kopen, zoals een telefoonhoesje of een oplader.

Samsung Galaxy S22 smartphones

De nieuwe modellen zullen worden aangedreven door een vernieuwde chipset. Het gaat om de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en de Exynos 2200 – die regioafhankelijk wordt ingezet. Normaliter hebben we in Europa met de minder krachtige Exynos variant te maken. Er is echter nog een kleine kans dat ditmaal de Snapdragon zal worden ingezet.

De nieuwe Galaxy S-serie smartphones zullen draaien op de nieuwste software. Het gaat om Android 12 in combinatie met de One UI 4.1 gebruikersinterface. Het is overigens niet de eerste Samsung telefoon die uit de doos op Android 12 draait. Dat is namelijk de Galaxy S21 FE, die eerder deze maand officieel werd aangekondigd.

De Galaxy S22 krijgt een plat 6,1” Full HD+ AMOLED display met 120Hz refresh-rate. De S22 Plus krijgt een groter 6,6” scherm. Het Ultra model krijgt een 6,8” afgerond display. Dit is tevens het enige model met een QHD+ resolutie, een adaptieve 120Hz refresh-rate. De Samsung S22 Ultra wordt tevens het enige S-serie model met een styluspen compartiment. Er zal standaard een S Pen worden meegeleverd.

Samsung Galaxy Tab S8 tablets

De Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7 Plus werden halverwege 2020 uitgebracht. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is het hoog tijd voor hun opvolgers. Ditmaal zal Samsung drie modellen introduceren. Naast een basismodel en een plus model wordt er ditmaal ook een extra grote en extra geavanceerde Galaxy Tab S8 Ultra verwacht.

De Samsung Tab S8 wordt hoogstwaarschijnlijk uitgerust met een 11-inch LTPS TFT display met een WQXGA resolutie en een 120Hz refresh-rate. De Galaxy Tab S8 Plus krijgt een 12,4-inch AMOLED display.

De Galaxy Tab S8 Ultra wordt nóg groter, deze Android tablet wordt voorzien van een 14,6” AMOLED display. Dit wordt tevens het enige tablet model met een notch. Samsung heeft de schermranden zover verkleind dat er besloten is om een inkeping te maken voor de selfiecamera.

Alle drie de nieuwe Samsung tablets zullen worden aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1. Daarnaast wordt Android 12 voorgeïnstalleerd, in combinatie met de One UI 4.1 skin van Samsung. De Galaxy Tab S8 modellen worden standaard geleverd met een S Pen.