Samsung One UI 4 op basis van Android 12 Samsung geeft preview van Galaxy S21 serie met One UI 4 gebruikersinterface, dat is gebaseerd op het nieuwe Google Android 12 besturingssysteem.

Sinds mei dit jaar is Android 12 Beta beschikbaar om te downloaden. Komende maand zal de Google Pixel 6 serie officieel worden uitgebracht, op dat moment zal ook de lancering van Android 12 plaatsvinden. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat Samsung is begonnen met de ontwikkeling van de One UI 4.0 schil, bedoelt voor toekomstige Galaxy smartphones die op Android 12 draaien. Inmiddels heeft Samsung een eerste preview gegeven van de nieuwe gebruikersinterface. De Galaxy S21 serie zal als eerste een update naar dit nieuwe OS ontvangen.

Met Samsung One UI 4 ontstaan er nieuwe mogelijkheden om eigen voorkeuren in te stellen, waardoor de interface naadloos aansluit bij jouw persoonlijke behoeftes. Het ontwerp is vereenvoudigd, wat bijdraagt aan een betere gebruikerservaring. Doordat er veel meer keuzemogelijkheden zijn kun je de looks en functionaliteit volledig naar wens customizen – waaronder de home-screen, icoontjes, notificaties en wallpapers.

Nieuwe features van One UI 4

Ook de widgets hebben een vernieuwd design gekregen. Daarnaast heb je toegang tot een veelzijdige reeks emoji. Deze zijn allemaal op één plek ondergebracht, waardoor het leuker en makkelijker wordt om er gebruik van te maken.

Ten slotte omvat de nieuwe One UI interface ook verschillende nieuwe privacy- en veiligheidsfuncties. Via indicators word je op de hoogte gesteld van het gebruik van app-machtigingen, zoals de camera en microfoon, zodat je de toegang direct kunt weigeren. Ook kun je al je app-machtigingen van de laatste zeven dagen bekijken, in plaats van alleen die van de afgelopen 24 uur. Verder kun je het huidige datagebruik controleren van zowel je machtigingen als je apps.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland: Met One UI 4 creëer je je eigen geoptimaliseerde mobiele beleving. Als Samsung doen we er alles aan om mensen een goede, vertrouwde gebruikerservaring te bieden. Met de nieuwe interface speel je als gebruiker honderd procent in op jouw eigen voorkeuren en de dingen die voor jou werken.



Samsung zal de Android 12 update als eerst uitrollen op de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Vermoedelijk zullen gebruikers van deze devices nog voor het eind van 2021 de mogelijkheid krijgen om de OS update te downloaden. Logischerwijs zullen de recent gelanceerde Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphone rond hetzelfde moment een upgrade ontvangen.

De begin 2022 verwachte Samsung Galaxy S22 serie worden de eerste Samsung smartphones die uit de doos draaien op Android 12 in combinatie met One UI 4.0. Samsung voorziet haar high-end smartphones tegenwoordig standaard van drie jaar OS updates en vier jaar beveiligingsupdates. Dus heb je een S21 model gekocht, die uit de doos draait op Android 11, dan kun je een update verwachten naar Android 12, Android 13 en zelfs Android 14 – tegen die tijd zitten we in 2023.