Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition review

Enige tijd geleden hebben we een uitgebreide Samsung Galaxy S21 review gepubliceerd. Ditmaal hebben we het topmodel binnen de S-serie onder de loep genomen, de Samsung Galaxy S21 Ultra. Hiervoor hebben we echter geen standaard model gebruikt, het gaat om een customized Limited Edition van Caviar. Het Russische bedrijf staat bekend om het verrijken en decoreren van high-end Samsung telefoons met hoogwaardige en duurzame materialen.

Een week na de introductie van de Samsung Galaxy S21 serie bracht Caviar een collectie luxe smartphones uit, gebaseerd op het nieuwe topmodel van Samsung. LetsGoDigital is in de gelegenheid gesteld om een van deze Galaxy S21 Ultra modellen te testen, om een review van te schrijven. Wij hebben gebruik gemaakt van de Customize optie, Caviar heeft voor ons een model op aanvraag ontworpen. Zodoende dat er ook slechts één exemplaar van dit bijzondere toestel gefabriceerd is.

We hebben gekozen voor een mix van twee bestaande modellen; de bovenzijde is gelijk aan het White Alligator model, de onderzijde is voorzien van dezelfde zwarte, geharde titanium honinggraatstructuur als de Gold Ox uitvoering.

Om het design zo minimalistisch en strak mogelijk te houden hebben we het kroontje, dat symbool staat voor het merk Caviar, achterwege gelaten. Het gaat om een relatief eenvoudige customization, zonder zeldzame materialen zoals meteorieten, diamanten, goud, basreliefs en andere opties die Caviar biedt.

Samsung S21 Ultra customized door Caviar

Nadat we onze wensen kenbaar hebben gemaakt, zijn de designers van Caviar aan de slag gegaan. Binnen enkele dagen hadden we een concept tekening in handen, na akkoord heeft het productieproces een kleine maand in beslag genomen. Het hele proces, van bestelling tot aan levering, heeft zo’n 6 weken geduurd. Voor de gelegenheid heeft Caviar tijdens de bewerking een serie ‘Behind the scenes’ foto’s gemaakt, waarop te zien is hoe de S21 Ultra in het designatelier van Caviar onderhanden is genomen.

De Limited Edition smartphone wordt geleverd in een prachtige witte lederen doos. Zodra je de opbergdoos opent zie je een kleine lichtbron schijnen die het toestel prachtig verlicht. Je ziet en voelt aan alles dat je met een kwalitatief product te maken hebt. Het ontwerp ziet er naar onze mening bijzonder verfijnd en detaillistisch uit en geeft de toch al luxueuze Galaxy S21 Ultra net dat beetje extra onderscheidend vermogen.

Ook de afwerking ziet er bijzonder fraai uit. Elk hoekje en randje is met oog voor detail behandeld, wat het algehele gevoel van luxe en exclusiviteit verder versterkt. Het camerasysteem steekt overigens ook wat minder ver uit de behuizing, als bij het origineel. Dit komt doordat de geharde titanium laag, die het glazen achterpaneel van de Samsung S21 Ultra vervangt, dikker is dan het origineel.

Vanzelfsprekend zorgt de toevoeging van deze hoogwaardige materialen, voornamelijk gehard titanium, ook voor het nodige extra gewicht. Toch biedt deze Limited Edition smartphone een fijne handligging, dit komt mede doordat je wijsvinger precies onder de licht uitstekende ‘V’-vorm valt. Deze ‘V’-vorm is in de gehele S21 collectie van Caviar terug te vinden en staat voor ‘Victory’, oftewel ‘overwinning’.

Wat mag je van de Galaxy S21 Ultra verwachten?

Qua functies biedt deze Limited Edition smartphone exact dezelfde functionaliteiten als een standaard Galaxy S21 Ultra. Het topmodel van Samsung biedt verschillende extra’s ten opzichte van de goedkopere Galaxy S21 en S21+. Zo beschikt de Ultra als enige model over een 6,8-inch afgerond display met een QHD+ resolutie (3200×1440 pixels) en een adaptieve 120Hz refresh-rate.

Voor het eerst is deze hoge verversingssnelheid ook toepasbaar bij de hoogste schermresolutie. Bovendien is het adaptief, oftewel, de verversingssnelheid wordt automatisch aangepast aan de hand van de app die je in gebruik hebt. De hoge refresh-rate is ideaal tijdens het scrollen of het spelen van een game, bewegende beelden lopen net wat vloeiender in elkaar over.

Het scherm wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass Victus. Dit is de meest kras- en valbestendige screenprotector van Corning tot dusver, het is de opvolger van Gorilla Glass 6. Samsung heeft ook de vingerafdruksensor vernieuwd, deze is opnieuw onder het scherm geplaatst, maar 1,7x groter dan voorheen. In de praktijk werkt de vernieuwde ultrasonische sensor veel sneller en accurater dan voorheen.

Ten opzichte van zijn voorganger, de S20 Ultra, is het display ook iets verkleind: 6,8” in plaats van 6,9”. Dit is natuurlijk een minimaal verschil, toch betekent dit in de praktijk dat het nieuwe model beter met één hand te bedienen is. Zoals we van Samsung gewend zijn biedt het nieuwe vlaggenschip een uiterst fijne kijkervaring. Alles oogt superscherp, met levendige kleuren.

De mobiele telefoon beschikt niet alleen over een bijzonder helder en mooi beeldscherm, het is ook de enige Samsung smartphone met een dubbele telefoto lens. De quad-camerasysteem bestaat uit een vernieuwde 108 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoek camera, een 10 megapixel telefoto camera met 3x zoom en een 10 megapixel periscopische zoomcamera met 10x optische zoom en 100x digitale zoom, ook wel Space Zoom genoemd door Samsung. Drie van de vier camera’s zijn voorzien van optische beeldstabilisatie.

De nieuwe combinatie zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit. Die komt mede door de laser autofocussensor. Deze werd voor het eerst toegepast bij de Galaxy Note 20 Ultra en is veel sneller en nauwkeuriger in staat om scherp te stellen dan de DepthVision camera die in de S20+ / S20 Ultra werd ingezet. De kleuren, contrast, dynamisch bereik – alles oogt net even wat mooier met de camera’s van de S21 Ultra.

Ook zoomfoto’s zien er beduidend beter uit als voorheen. Ik ben overigens geen fan zijn van de digitale zoom functie, aangezien dit –zoals bij elke smartphone- ten koste gaat van de beeldkwaliteit. De optische zoom levert echter indrukwekkende plaatjes op. Handig is ook de nieuwe ‘Zoom Lock’ functie, waarbij een combinatie van optische en elektronische stabilisatie samen met AI bijdraagt aan het creëren van trillingsvrije, scherpe beelden. Vooral erg handig als je ver inzoomt.

Nieuw is ook de mogelijkheid om macrofoto’s van dichtbij te maken, hiervoor wordt de 12MP groothoeklens ingezet. De resultaten zijn verbazingwekkend goed, de macro’s zien er bijzonder helder en detailrijk uit. Beter dan op veel andere smartphones met een separate macrolens. Ook over de avondopnames ben ik te spreken, mits de nachtmodus is ingeschakeld, want dat verschil is duidelijk merkbaar.

Op videogebied heeft Samsung eveneens tal van verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd. Voor het eerst is het mogelijk om met alle lenzen 4K video’s @ 60fps vast te leggen. Zo kun je uiterst vloeiende en scherpe videobeelden vastleggen, ongeacht of je groothoek, ultragroothoek of zoomvideo’s wilt maken. Dankzij geavanceerde features, zoals Directors View en Pro-Grade video, kun je elke video naar je hand zetten.

Uiteraard is de Samsung S21 Ultra ook voorzien van een selfiecamera. Hiervoor is een punch-hole camerasysteem toegepast, die centraal geplaatst is. Het gaat om een 40 megapixel beeldsensor, die overigens veel meer detail weet vast te leggen dan de 10MP frontcamera van de andere twee S21 modellen.

Krachtige chipset met nieuwste software

Onder de motorkap is de Exynos 2100 chipset geplaatst. Deze bijzonder krachtige processor van Samsung-makelij is de tegenhanger van de Qualcomm Snapdragon 888, die dit jaar in veel andere vlaggenschip smartphones wordt toegepast. De 5nm Exynos 2100 met geïntegreerde 5G modem biedt vergelijkbare prestaties en verbruikt minder energie dan z’n voorganger, de Exynos 990 die in de S20 serie werd toegepast. Samsung heeft ook een groot aantal prestatieverbeteringen doorgevoerd die bijdragen aan de snelheid en stabiliteit van de telefoon. Tijdens onze testperiode hebben we geen één keer met haperingen te maken gehad.

Standaard wordt de S21 Ultra uitgerust met 12GB werkgeheugen, waardoor het toestel krachtig genoeg is om te multitasken. Daarnaast wordt er 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Leuk om een lage adviesprijs te kunnen hanteren, maar dit is wel aan de magere kant voor een topmodel anno 2021. Temeer omdat het geheugen niet langer uitbreidbaar is middels een microSD geheugenkaartje.

Gelukkig is er wel de mogelijkheid om voor 256GB of 512GB te kiezen, zodoende kun je voorkomen dat je na verloop van tijd tegen geheugenproblemen aanloopt, dat ten koste gaat van de algehele prestaties. Caviar biedt overigens dezelfde geheugenconfiguraties aan als Samsung.

De Samsung S21 Ultra scoort ook goed op het gebied van software. Uit de doos draait de smartphone op het Android 11 besturingssysteem, waar de gebruiksvriendelijke One UI 3.1 interface overheen geplaatst is. Er zijn tal van personalisatiemogelijkheden voorhanden en alles oogt overzichtelijk en duidelijk. De software is simpelweg erg fijn in het gebruik. Ben je al gewend aan een Samsung telefoon, dan voelt alles bovendien erg vertrouwd aan.

Een andere positieve bijkomstigheid, Samsung heeft afgelopen jaar haar updatebeleid herzien. Tegenwoordig voorziet Samsung haar high-end modellen standaard van 3 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates. Een grote plus, temeer omdat dit bij veel andere Android merken is beperkt tot slechts twee jaar. Zodoende behoudt je toegang tot de nieuwste functies en up-to-date software.

Compatibel met de S Pen

De compatibiliteit met de S Pen is ook nieuw voor de Galaxy S21 Ultra. Hoewel de S Pen optioneel is, is het absoluut een waardevolle toevoeging voor de S-serie. Niet alleen om creatief te werk te gaan, maar ook om effectief en productief te werk te gaan.

Aangezien het om een optionele accessoire betreft, zat er bij het review exemplaar dat wij van Caviar hebben ontvangen geen S Pen inbegrepen. Desondanks hebben wij deze functionaliteit al wel even kunnen testen tijdens onze preview met de nieuwe Galaxy S21 modellen.

Het gaat om een iets andere pen dan die van de Galaxy Note 20 (Ultra). De S Pen is iets slanker en langer vormgegeven en biedt een fijne handligging. De functionaliteit komt in grote mate overeen, maar Bluetooth wordt niet ondersteunt waardoor Remote functies niet beschikbaar zijn. Samsung heeft ook verschillende telefoonhoesjes uitgebracht, waar je de styluspen in kunt opbergen. Er is namelijk geen S Pen compartiment ingebouwd in het toestel zelf.

Ten slotte is de S21 Ultra ook uitgerust met de grootste capaciteit batterij van alle nieuwe S-serie modellen. De 5.000 mAh accu draagt zorgt voor een accuduur van gemiddeld zo’n 16 uur. Over de batterij heb je met dit toestel dan ook niets te klagen. Dat geldt helaas niet helemaal voor het opladen.

Bedraad opladen kan met een maximaal laadvermogen van 25 Watt. Een opmerkelijke ontwikkeling, aangezien de S20 Ultra nog compatibel was met een 45W oplader. Het nieuwe model is dus langzamer bij te laden, terwijl de concurrentie tegenwoordig 65W of meer biedt. Dit is duidelijk een punt waar Samsung nog een slag heeft te slaan. Heb je geen moeite met lange laadtijden, dan kun je er ook kiezen voor 15W draadloos opladen. Omgekeerd draadloos opladen wordt tevens ondersteunt.

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat Samsung niet langer een oplader meelevert in de verkoopverpakking. Gelukkig realiseert Caviar zich terdege dat een telefoon al snel onbruikbaar is zonder oplader en dus levert het bedrijf standaard een officiële Samsung 25W Travel Adapter mee in de verkoopdoos. Zo vind je alles wat je nodig hebt in de verkoopdoos. Verder wordt er een USB-C kabel meegeleverd en een International Certificate of Ownership.

Exclusiviteit heeft z’n prijs

De exclusieve telefoons van Caviar zijn natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Ten slotte vinden veel consumenten de standaard Samsung Galaxy S21 Ultra al erg prijzig, voor het instapmodel met 12GB RAM en 128GB ROM is de adviesprijs vastgesteld op €1.250. De customized Limited Edition variant van Caviar kost €4.750. Feitelijk ontvang je hiervoor dezelfde functies, maar wel omhuld in een zeer uniek jasje.

Caviar speelt hiermee in op het gevoel van de gebruiker, want zodra je deze smartphone vasthoudt komen er gevoelens van luxe, klasse en onoverwinnelijkheid bij je op. Met dit toestel bij de hand kun je elke zakelijke meeting aan. Het is een bijzonder unieke en exclusieve accessoire. Natuurlijk kun je discussiëren over hoeveel dit gevoel waard is, dat zal ook voor iedereen variëren en ongetwijfeld met de diepte van je portemonnee samenhangen.

Wat je ook van de prijs mag vinden, er moet gesteld worden dat Caviar zeer hoogstaande producten weet te leveren. Het Russische bedrijf maakt uitsluitend gebruik van duurzame en zeldzame materialen, van gehard titanium tot goud, edelstenen, leer en/of carbon. In het juweliersatelier wordt de edelsmeedkunst met uiterste zorg en precisie uitgevoerd.

Met regelmaat introduceert Caviar nieuwe modellen, die doorgaans in een bepaald thema worden gegoten. Voor ons Nederlanders zien veel van die telefoonmodellen er wat pompeus uit, ten slotte blijft de mentaliteit in ons land toch een beetje; ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Mede daarom wilden we graag de Customize service van Caviar ervaren, ook wel ‘Individual design’ genoemd. Deze service stelt je in staat om een telefoonmodel te creëren die exact aan jouw wensen voldoet en binnen je budget valt. Zo kun je echt iets speciaals creëren en ben je er bovendien van verzekert dat je een telefoon koopt waar er geen tweede van bestaat. Een ideale manier om je te onderscheiden.

De Customize service kan ook uitkomst bieden als relatiegeschenk. Zo kun je bijvoorbeeld een logo, een naam of een slogan in het ontwerp laten verwerken. Zelfs de opbergdoos is naar wens aanpasbaar, de custom box is verkrijgbaar in het wit, zwart, rood en carbon. Daarnaast is er keuze uit een verticale of horizontale doos.

Aan het begin van het bestelproces krijg je door Caviar een Engels sprekende verkoopmanager toegewezen, als vast aanspreekpunt. Zo kun je samen tot het gewenste eindresultaat komen. Voor deze service betaal je overigens nauwelijks extra. Het zijn namelijk vooral de materialen en de tijd die in het bewerken gaat zitten, waar de klant voor betaalt.

Vanzelfsprekend bepalen de materialen voor een groot deel de verkoopprijs. Een volledig gouden telefoon – zoals de recent geïntroduceerde Galaxy S21 Ultra Gold Bar – is met een verkoopprijs zo’n $170.000 slechts voor een heel klein publiek weggelegd. Maar ook in de afwerking zit veel verschil per model. In de regel geldt daarbij; hoe minder poespas, hoe korter de bewerkingstijd, hoe gunstiger de prijs. De verzending is overigens gratis, ongeacht waar het toestel naartoe verscheept moet worden.

Afgezien van de materialen kun je ook zelf een telefoonmodel kiezen, dat je voor het ontwerp wilt inzetten. Vind je de Samsung S21 Ultra bijvoorbeeld te groot en gaat jouw voorkeur uit naar een compact model? Dan kun je ook kiezen voor de 6,2-inch Galaxy S21. Komend jaar zal de Samsung Galaxy S22 ook ongetwijfeld als Limited Edition worden aangeboden door Caviar. Naast Samsung smartphones is het bedrijf ook erg bekend met de Apple iPhone. Ongeacht welk model je kiest, Caviar biedt dezelfde geheugenvarianten aan als de fabrikanten zelf.

Samsung Galaxy S21 Ultra review conclusie

De Galaxy S21 Ultra is het topmodel van Samsung. Dit is veruit de beste Samsung smartphone die je momenteel kunt kopen. Het toestel biedt een fantastische gebruikerservaring, een helder en groot scherm en een indrukwekkende camera setup. Als we dan toch een puntje van kritiek moeten noemen, dan gaat onze gedachte al snel uit naar de snellaad mogelijkheden, die met 25W bedraad / 15W draadloos toch wat beperkt zijn. Ook het gemis van een microSD geheugencompartiment zien we als nadeel. Afgezien daarvan haal je met de S21 Ultra simpelweg een geweldige mobiele telefoon in huis.

De Limited Edition variant van Caviar maakt het toestel extra uniek en luxieus. Wij hebben met genoegen kennis gemaakt met de Customize service van Caviar. Het bedrijf stelt zich flexibel, meedenkend en oplossingsgericht op, met als doel om jouw wensen uit te laten komen en je onder te dompelen in een gevoel van luxe en exclusiviteit. Caviar maakt overigens niet alleen bijzondere smartphones, het aanbod beslaat ook andere populaire consumenten elektronica producten, waaronder smartwatches en koptelefoons. Zelfs de PlayStation 5 zit in het assortiment.