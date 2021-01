Galaxy S21 luxe uitvoeringen van het high-end topmodel Caviar brengt vijf stijlvolle Limited Edition smartphones uit van de Samsung Galaxy S21 Ultra, gedecoreerd met goud, diamanten, titanium en leer.

Toon pagina inhoud

Afgelopen week presenteerde Samsung vol trots de nieuwe Galaxy S21 serie, waarvan de Galaxy S21 Ultra het nieuwe topmodel is. Op basis van deze high-end smartphone heeft het Russische Caviar een collectie Limited Edition modellen uitgebracht. Caviar staat erom bekend bestaande smartphone modellen te decoreren met de meest duurzame en zeldzame materialen, waaronder goud, edelmetalen, titanium en leer.

De nieuwe 2021 collectie van Caviar bestaat uit 5 verschillende designs. Bij alle vijf de modellen is de Samsung Galaxy S21 Ultra als basis gebruikt. Het gaat om één rijk gedecoreerd topmodel en daarnaast twee luxe modellen voor dames en twee klassieke modellen voor heren.

Samsung Galaxy S21 Ultra Gold Ox

De meest bijzondere en luxueuze Limited Edition uitvoering is ontworpen in teken van Chinees Nieuwjaar. Volgens de maankalender is 2021 het Jaar van de Os. De os brengt geluk en voorspoed in het nieuwe jaar.

Dit heeft Caviar ertoe geïnspireerd om de Samsung S21 Ultra te voorzien van een driedimensionaal bas-reliëf van een ossenkop met een grote glanzende gouden neusring. Deze beweegbare ring maakt dat je de smartphone ook goed in de hand kunt houden, zo meldt Caviar.

De achterzijde van deze ‘Samsung Galaxy S21 Ultra Gold Ox’ is gemaakt van zwart heavy-duty titanium met een elegante gravure. Voor de onderzijde is een stijlvolle honinggraat structuur gebruikt, waar de 3D ossenkop uitsteekt. Om deze Luxury Edition nog exclusiever te maken heeft Caviar de ogen van de os ingelegd met twee prachtige diamanten. Dit geeft de os een extra krachtige en luxe uitstraling.

Caviar zal slechts 21 exemplaren produceren van deze luxe uitvoering van de S21 Ultra, verwijzend naar het jaar ’21. De telefoon is ook aangekondigd op de 21ste dag van het jaar ’21 in de 21ste eeuw. Je moet er wel wat voor over hebben, want de prijs van deze Limited Edition smartphone is vastgesteld op $20.140 USD, hiervoor ontvang je het 128GB model. De nieuwe S-serie smartphones van Samsung beschikken overigens niet over een microSD geheugenkaartcompartiment om het geheugen uit te breiden.

Samsung Galaxy S21 Ultra Carbon uitvoering

Caviar heeft ook een Carbon Edition uitgebracht. Deze donkergrijze smartphone heeft een ingetogener ontwerp, maar ziet er tegelijkertijd niet minder luxueus uit. Er is gebruik gemaakt van automotive carbon fiber. Dit materiaal is bijzonder licht én sterk.

De bovenzijde heeft een gladde structuur, gemaakt van gehard titanium. Hier is tevens het kenmerkende Caviar logo, in de vorm van een kroon, in verwerkt. De onderzijde heeft een ribbelachtige structuur, wat het toestel een unieke uitstraling meegeeft. Een pracht exemplaar voor succesvolle mannen.

Voor de Samsung Galaxy S21 Ultra Carbon Limited Edition van Caviar is de prijs vastgesteld op $6.060 USD (128GB). De smartphone wordt geleverd in een prachtige luxe verpakking, wat het ook een geschikt zakengeschenk maakt.

Vanzelfsprekend biedt deze smartphone dezelfde functionaliteit als de Samsung Galaxy S21 Ultra. Er is een 6,8-inch QHD+ curved AMOLED display voorhanden met adaptieve 120Hz refresh-rate. Ook het viervoudige camerasysteem met laser-autofocus sensor is vernieuwd. Daarnaast heeft Samsung de S21 Ultra voorzien van S Pen support. Deze styluspen wordt overigens niet standaard meegeleverd.

Samsung Galaxy S21 Ultra Black Alligator

Eveneens voor heren heeft Caviar de Galaxy S21 Ultra Black Alligator in het leven geroepen. Zoals de naam al doet vermoeden is dit toestel geheel zwart en voorzien van zwart alligator leer. De kenmerkende V-vorm die in de gehele 2021 collectie is terug te vinden is ditmaal vormgegeven in 18-karaat goud. Ook de Caviar kroon is belegd met goud.

Bij dit smartphone model is eveneens gebruik gemaakt van gehard titanium. De onderzijde is gedecoreerd met zacht krokodillenleer. Dit geeft het toestel een klassieke uitstraling en zal tevens voor een fijne grip zorgen.

Het Black Alligator model wordt iets duurder met de Carbon uitvoering. Voor $6.220 USD ontvang je de 128GB uitvoering. Caviar biedt overigens ook de mogelijkheid om de telefoon te personaliseren. Zo kun je bijvoorbeeld een gouden logo laten toevoegen, zoals LetsGoDigital destijds ook heeft laten doen bij de Galaxy S10 Limited Edition.

Samsung Galaxy S21 Ultra White Alligator

Van de Black Alligator uitvoering heeft Caviar ook een vrouwelijke variant ontworpen. De Samsung Galaxy S21 Ultra White Alligator ziet er vergelijkbaar uit, maar is voorzien van wit krokodillenleer. Daarnaast zijn er zilveren accenten aangebracht, in plaats van goud. Naast de V-vorm en het kroontje zijn ook het hele telefoonframe en het camera-eiland gedecoreerd met glanzend zilver.

Ook de geharde titanium achterzijde heeft een bijpassende kleur gekregen. Het is een prachtige luxe smartphone voor de succesvolle manager of zakenvrouw. Deze elegante smartphone zal worden verkocht voor een prijs van $5.980, het is daarmee de goedkoopste toevoeging binnen de 2021 line-up. Caviar biedt gratis wereldwijde verzending, na het plaatsen van een bestelling duurt de levering zo’n twee weken.

Samsung Galaxy S21 Ultra Golden Lines

Ten slotte heeft Caviar ook nog een geheel gouden model geïntroduceerd, voor de dames die het niet erg vinden om een beetje op te vallen. Er is dit keer gekozen voor een totaal ander lijnenspel. Aan de linker- en rechterkant zijn relatief brede, gouden lijnen zichtbaar, daartussen zijn hele dunne horizontale lijnen aangebracht. Vandaar ook de bijpassende naam ‘Golden Lines’.

Precies op het midden van het toestel is het kenmerkende Caviar logo geplaatst. Zowel het frame als het camerasysteem hebben een zwarte kleur, waardoor deze extra opvalt. Samsung heeft er ditmaal overigens voor gekozen om twee telefoto lenzen in te bouwen, met ieder 10 megapixel resolutie. De ene kan 10x inzoomen, de ander 3x. Deze nieuwe zoomcombinatie lijkt een succes te zijn, afgaande op de eerste expert reviews die inmiddels online zijn verschenen.

Voor deze vrouwelijke uitvoering is de adviesprijs vastgesteld op $6.140 USD. Afgezien van het topmodel zal Caviar 99 exemplaren vervaardigen per model. Op elk toestel staat aan de zijkant een uniek nummer ingegraveerd. Daarnaast wordt er een echtheidscertificaat meegeleverd, waarop gespecificeerd staat welke materialen er zijn gebruikt om de smartphone te decoreren.