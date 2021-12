iPhone 13 Pro crypto telefoon met NFT kopen Caviar lanceert iPhone 13 Pro Limited Edition in teken van de crypto industrie. De telefoon bevat een QR code met link naar de NFT van de telefoon.

Het Russische Caviar staat erom bekend high-end smartphones te verrijken met duurzame en zeldzame materialen. Vorige week resulteerde dit in een iPhone 13 Pro met kogelwerende behuizing. Ditmaal heeft Caviar een iPhone 13 Pro Limited Edition collectie geïntroduceerd genaamd CryptoKings – gewijd aan de meest prominente figuren in de crypto-industrie. De nieuwe collectie bestaat uit drie modellen.

De drietal crypto telefoons van Caviar zijn versiert met een pixel art-afbeelding van één van de meest invloedrijke mensen in de wereld van crypto valuta. De iPhone 13 Pro CryptoKings collectie is voorzien van een zwart luchtvaart titanium behuizing, dat er bijzonder stijlvol uitziet en bovendien extra duurzaam is.

iPhone 13 Pro in teken van Satoshi Nakamoto

Het eerste model is toegewijd aan Satoshi Nakamoto. Als grondlegger voor de Bitcoin zorgde hij voor een revolutie in de internationale bank- en financiële sector. Het gaat om een pseudonaam, want niemand weet wie Satoshi Nakamoto precies is. Zodoende heeft Caviar besloten om een mysterieuze ninja af te beelden als kleuren pixel art.

Aan de onderzijde van de telefoon is een QR code toegevoegd met een link naar de NFT (non-fungible tokens) van de telefoon op de OpenSea marktplaats, evenals een unieke token-has. Een leuke bijkomstigheid; als je één van de drie NFT’s koopt krijg je de bijbehorende iPhone 13 Pro gratis.

De prijs van deze crypto telefoon is vastgesteld op $6.990 USD. Hiervoor ontvang je de iPhone 13 Pro met 128GB. Daarnaast is er keuze uit 256GB, 512GB en zelfs 1TB geheugen. Ook kunnen klanten kiezen voor het grotere Pro Max model. Prijzen voor deze uitvoering beginnen bij $7.530 USD.

Crypto telefoon met pixel art van Vitalik Buterin

Het tweede model is toegewijd aan Vitalik Buterin, een Russisch-Canadees ontwikkelaar die Ethereum lanceerde en daarmee de basis heeft gelegd voor de nieuwe NFT-industrie. De bijbehorende crypto munt Ether is de grootste Altcoin – de grootste cryptomunt na Bitcoin.

Het belang van Ethereum is moeilijk te onderschatten. Het is meer dan een cryptocurrency, het is een geheel onafhankelijk ecosysteem. Tegenwoordig vormt het platform de basis voor tal van diensten en blijft het tegelijkertijd volledig vrij van centrale regulering.

De prijs van de iPhone 13 Pro Vitalik Buterin editie is vastgesteld op $6.990 USD. Ook dit model is verkrijgbaar met de iPhone 13 Pro Max als basis, voor deze uitvoering geldt een vanaf prijs van $7.530 USD (128GB).

Elon Musk Crypto iPhone

Het derde model is gewijd aan Elon Musk, die onlangs nog door Time Magazine is uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. Deze ondernemer kan de wereldwijde cryptomarkt opschudden met een enkele tweet. Elon Musk is openlijk voorstander van Bitcoin en de veelbesproken meme coin Dogecoin.

De prijs voor deze crypto smartphone is vastgesteld op $ 6.990 USD (128GB). Voor het iPhone 13 Pro Max model beginnen de prijzen bij $7.530 USD.

Caviar zal slechts zes exemplaren van de unieke iPhone 13 Pro CryptoKings collectie. Van de Satoshi Nakamoto uitvoering wordt slechts één exemplaar gemaakt. Van het Vitalik Buterin model worden twee telefoons vervaardigd. Ten slotte zullen er drie Elon Musk uitvoeringen gefabriceerd worden.

Om de release van de nieuwe crypto-modellen te vieren, lanceert Caviar een weggeefactie van 9000 NFT’s gewijd aan het werk en de verwezenlijking van de nieuwe Cryptokings van de 21ste eeuw.