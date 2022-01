iPhone 13 Pro design gebaseerd op Zwitserse horlogemerken Caviar introduceert een nieuwe collectie iPhone 13 Pro Limited Edition telefoons, gewijd aan de drie bekendste merken binnen de horloge industrie.

Het Russische merk Caviar heeft een drietal nieuwe Limited Edition telefoons aangekondigd binnen de ‘Pair of Kings collectie’. Het bedrijf staat bekend om het verrijken van bestaande high-end smartphones met premium materialen, hiervoor worden dikwijls de nieuwste iPhone modellen ingezet. Ditmaal is er gekozen voor de iPhone 13 Pro (Max), waarbij het design in thema staat van de drie bekendste merken binnen de horloge industrie.

De nieuwe iPhone 13 Pro telefoon collectie van Caviar is gewijd aan Patek Philippe, Audemars Piguet en Vacheron Constantin – die samen ook wel bekend staan als de ‘Holy trinity of watches’ – oftewel de ‘Heilige Drie-eenheid van horloges’. De horloges van deze drie horlogemakers staan bekend als de meest luxe en meest complexe ter wereld.

Caviar heeft het achterpaneel van de smartphone verrijkt met duurzame materialen. Bij alle drie de modellen wordt de illusie gewekt dat je naar een horlogekast met een horlogebandje aan het kijken bent. Elk model is gewijd aan een ander horlogemerk.

iPhone 13 Pro Nautilus gewijd aan Zwitsers horlogemerk Patek Philippe

Het eerste model staat in teken van Patek Philippe, een Zwitserse fabrikant van luxe horloges. Dit model is voorzien van een blauwe patrijspoort wijzerplaat met kenmerkende guilloché aan de bovenkant en een stalen armband aan de onderkant.

De designers van Caviar hebben het ontwerp geïnspireerd op het beroemde Patek Philippe horloge genoemd naar de onderzeeër van kapitein Nemo, de Nautilus (ref.5711). Vandaar ook de bijpassende naam ‘iPhone 13 Pro Nautilus’.

Om dit model te verwezenlijken heeft Caviar gebruik gemaakt van miniatuur titanium inzetstukken met sieradenglazuur. Caviar zal in totaal 99 stuks uitbrengen van dit model. Op de zijkant van de telefoon staat een uniek nummer ingegraveerd. Ook wordt er een echtheidscertificaat meegeleverd.

De prijs van de iPhone 13 Pro met Patek Philippe horloge design is vastgesteld op $ 6.750 USD (128GB). De iPhone 13 Pro Max variant is verkrijgbaar vanaf $ 7.290 (128GB).

iPhone Limited Edition in teken van Audemars Piguet Royal Oak horloge

Audemars Piguet is eveneens een Zwitsers horlogemerk, gespecialiseerd in het maken van zeer dure en technisch hoogstaande horloge. De Royal Oak is het bekendste en populairste model van Audemars Piguet. De introductie in 1972 zette de horlogewereld op zijn kop, want dit markante edelstalen horloge was net zo duur als een klassiek gouden horloge. Deze watch is net als de Patek Philippe Nautilus ontworpen door de Zwitser Gerald Genta.

De smartphone is versierd met een achthoekige bezel in de vorm van een helm van een onderzeeër. Het design wordt gecompleteerd door een titanium bandpatroon, kenmerkend voor Audemars Piguet horloges. Ook voor deze Limited Edition telefoon is gebruik gemaakt van titanium inzetstukken met microgroeven gevuld met sieradenglazuur.

Van dit model zal Caviar eveneens 99 exemplaren produceren. De prijs van de iPhone 13 Pro Royal Oak is vastgesteld op $ 6.600. Hiervoor ontvang je het 128GB model. Daarnaast kun je kiezen voor 256GB, 512GB een 1TB. Ook dit model is verkrijgbaar met de iPhone 13 Pro Max als basis, voor dit grotere model betaal je $ 7.140 (128GB).

iPhone 13 Pro geïnspireerd op Vacheron Constantin Overseas collectie

Vacheron Constantin is de oudste horlogemerk. De luxe horloges van deze Zwitserse fabrikant behoren tot de meest exclusieve op de markt. De Overseas collectie bestaat uit luxe sporthorloges, waarbij het design is geïnspireerd op de Patek Philippe Nautilus en de Audemars Piguet Royal Oak en ontworpen door Vincent Kaufmann.

Het Overseas model is het topmodel van Caviar binnen de Pair of Kings collectie. Net als het originele horloge is de iPhone 13 Pro Overseas versierd met echt 18k goud. Alle iconische elementen van het originele horloge zijn ook terug te vinden in de behuizing van de telefoon. Denk aan het Maltese kruis, de decoratieve datumaanduiding en de cross-links van de armband.

Het meest exclusieve model in Caviar’s collectie wordt uitgebracht in een gelimiteerde oplage van slechts 7 stuks. De prijs van de iPhone 13 Pro Overseas is vastgesteld op $ 52.000 (128GB). Voor de iPhone 13 Pro Max met 128GB betaal je $ 57.380. Een gigantisch bedrag, hoewel deze Limited Edition iPhone ongeveer hetzelfde kost als een echte Vacheron Constantin Overseas (ref. 4500V/110R-B705) – dat horloge gaat namelijk voor zo’n $ 54.500 over de toonbank.

Polshorloges zijn van alle tijden en verkrijgbaar in alle prijsklasse. Velen beschouwen het als accessoire, waarin je een uiting van jezelf kwijt kunt. Zoals deze luxe Visser Watch. De afgelopen jaren zijn smartwatches ook met een serieuze opmars bezig. Populaire slimme horloges zijn de Apple Watch 7 en de Samsung Galaxy Watch 4.

Er zijn ook steeds meer Chinese smartphone fabrikanten die de wearables markt hebben ontdekt. Deze zijn doorgaans een stuk goedkoper dan de Apple Watch. Denk bijvoorbeeld aan de Huawei Watch D, de OnePlus Watch, de Oppo Watch, de Xiaomi Watch en de Motorola Moto Watch 100. Zelfs Google zal naar verluidt in mei z’n eerste smartwatch aankondigen; de Google Pixel Watch.

Ook Caviar heeft reeds eerder uurwerken verwerkt in telefoon designs. Zo verwerkte de designers van het bedrijf een mechanisch horloge met tourbillon mechanisme in de iPhone 11.