Valentijnsdag cadeautip: Nieuwe iPhone met Kinky design Caviar lanceert nieuwe collectie iPhone modellen, in teken van Valentijnsdag. Deze Kinky collectie brengt de wildste gedachten in je naar boven.

Valentijnsdag komt eraan. 14 februari is de dag dat geliefden elkaar een extra blijk van waardering geven door een cadeautje, bloemen of kaart te geven. Je kunt natuurlijk iets kleins geven, maar als het aan Caviar ligt mag het best wat uitbundiger en gewaagder. Het bedrijf staat bekend om het verrijken van de nieuwste iPhone modellen met duurzame en zeldzame materialen. Ditmaal lanceert Caviar in teken van Valentijnsdag een nieuwe Kinky collectie.

De collectie omvat vijf smartphone modellen, waarbij er keuze wordt geboden uit de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max. Elk model symboliseert een ander aspect van de liefde: Satisfaction, Seduction, Passion, Dominant en Dutiful.

De nieuwe iPhone collectie van Caviar weerspiegelt de wereld van geheime en verborgen liefdes, met wilde fantasieën en geheime passies. In ieder van ons schuilen gevoelens van liefde, passie en erotiek. Met deze telefoons haal je de stoutste dromen en diepste verlangens bij iemand naar boven.

iPhone Kinky collectie van Caviar

Het eerste model, genaamd Satisfaction, is het topmodel. Bij deze iPhone is het achterpaneel versierd met een 18 karaats gouden hart, dat stevig op z’n plaats wordt gehouden door drie dunne bandjes van kalfsleer met studs. Het felrode met kant gegraveerde paneel maakt de look nog pittiger en brengt erotische gevoelens naar boven.

Caviar zal 99 exemplaren uitbrengen van deze unieke Limited Edition smartphone. Deze sexy telefoon heeft wel een stevig prijskaartje van $ 23.540 voor de iPhone 13 Pro 128GB. Daarnaast kun je kiezen voor de iPhone 13 Pro Max Satisfaction (128GB) voor een vanaf prijs van $ 26.620. De andere vier modellen zijn een stukje betaalbaarder en liggen in de prijsrange van 6.500 – 7.000 USD.

De customized iPhone modellen uit de erotic collection zijn voorzien van verschillende type materialen – waaronder edelmetalen, zoals goud en zilver, en edelstenen. Het fijne kalfsleer zorgt voor een extra kinky look. Onderstaand is de bijbehorende video trailer te zien.