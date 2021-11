Apple iPhone 13 Pro Max De iPhone 13 Pro Max is de snelste Apple telefoon ooit. Het toestel heeft een prachtig scherm, een goede batterijduur en een sterk verbeterde camera.

In september heeft Apple de nieuwe iPhone 13 line-up aangekondigd, bestaande uit vier modellen. Naast een basismodel en een iPhone 13 mini heeft het bedrijf uit Cupertino ook een tweetal extra geavanceerde Pro modellen uitgebracht. De iPhone 13 Pro heeft veel similariteiten met het absolute topmodel, de iPhone 13 Pro Max. Laatstgenoemde is echter een stuk groter, de Pro Max wordt namelijk uitgerust met een 6,68-inch OLED display. Dit is tevens de duurste toevoeging binnen de nieuwe modellenreeks, het toestel heeft een vanaf prijs van €1.260 (128GB). Biedt deze smartphone een goede koop of zijn er betere alternatieven verkrijgbaar?

De iPhone 13 Pro Max beschikt over een groot en helder Super Retina XDR OLED display. Nieuw is de 120Hz refresh-rate, ook wel ProMotion-technologie genoemd door Apple. Hierdoor ogen animaties veel vloeiender, ideaal tijdens het film kijken of gamen. Ook tijdens het scrollen door lange webpagina’s komt de hoge verversingsfrequentie van het scherm goed van pas. De 6,7” display heeft een resolutie van 2778 x 1284 pixels bij 458 ppi.

iPhone 13 Pro Max

De nieuwe Apple smartphones worden aangedreven door de uiterst krachtige A15 Bionic SoC, gefabriceerd door het Taiwanese TSMC volgens het 5nm procedé. Het is de snelste chipset ooit toegepast in een smartphone. Het topmodel wordt standaard uitgerust met 6GB RAM. Daarnaast wordt er keuze geboden uit verschillende geheugenvarianten.

Naast 128GB, 256GB en 512GB stelt Apple ditmaal ook een 1TB variant ter beschikking. Deze geheugenvariant is overigens ook een stuk duurder, met een verkoopprijs van €1.840 is dit de duurste iPhone ooit. Ongeacht welk model je prefereert, een microSD geheugenkaartje wordt niet ondersteunt. Uiteraard wordt het 5G mobiele internet netwerk wel ondersteunt. In combinatie met een 5G abonnement kun je met dit toestel gebruik maken van alle voordelen die het snelle 5G netwerk te bieden heeft.

De nieuwe iPhone draait op het iOS 15 besturingssysteem, dat is voorzien van tal van personalisatie mogelijkheden en beveiligingsopties. Ook op camera gebied zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd. De notch is met zo’n 20% verkleind, zonder dat dit ten koste is gegaan van de TrueDepth-camera. Face ID behoort dan ook nog altijd tot de mogelijkheden. Een in-display vingerafdruksensor, zoals lange tijd gespeculeerd werd, is helaas nog niet aan de orde bij de 2021 modellen. Mogelijkerwijs zal de iPhone 14 Pro Max hier verandering in brengen.

De 12MP Facetime camera voor het voeren van videogesprekken is verbeterd. Video’s kunnen in 4K resolutie worden opgenomen. Ook is de front-camera voorzien van een verbeterde nachtmodus. Daarnaast is de portretmodus uitgebreid met een geavanceerd bokeh effect en portretbelichting met zes effecten.

12MP Triple-camera

Op de achterzijde is er een triple-camera systeem ingebouwd. Deze bestaat uit een 12MP groothoekcamera, 12MP ultra-groothoekcamera en een 12MP telelens. Laatstgenoemde maakt 3x optische zoom en 15x digitale zoom mogelijk. Bij het voorgaande model was de zoomfunctie beperkt tot 2,5x optische zoom.

De camera biedt een sterk verbeterde beeldkwaliteit, ook in slecht belichte omstandigheden. Ook het maken van macro-foto’s is aanzienlijk verbeterd. Uiteraard is de LIDAR-scanner ook weer van de partij, deze maakt nauwkeurige diepteberekeningen mogelijk. Daarnaast is de Filmmodus verbeterd, het is nu mogelijk om de focus zowel tijdens als na een filmopname te wijzigen. Zodoende kun je een prachtige scherptediepte effect in je video’s creëren.

De Apple iPhone 13 Pro Max is uitgerust met een 4.352 mAh batterij. Deze biedt de langste batterijduur ooit, aldus Apple. In de praktijk kun je zo’n 28 uur video afspelen, alvorens je de telefoon aan de lader dient te leggen. Bedraad opladen kan met een maximale laadvermogen van 20W. Draadloos opladen is beperkt tot 15W. Een oplader wordt echter niet standaard meegeleverd. Wel wordt er een USB-C naar Lightning kabel meegeleverd. Uiteraard is het toestel ook compatibel met de MagSafe accessoires van Apple.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Je kunt de iPhone 13 Pro Max kopen in de kleuren grafiet, goud, zilver en sierra blue. De achterzijde bestaat uit getextureerd matglas. Er is een roestvrijstalen frame toegepast en Ceramic Shield aan de voorzijde – om het scherm te beschermen tegen krassen en stoten. Uiteraard is deze Apple telefoon ook IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat de smartphone stof- en waterbestendig is. Het toestel weegt 238 gram.

De prijs voor het 128GB model is vastgesteld op €1.260. Daarmee is de Pro Max precies €100 duurder dan de 6,1” iPhone 13 Pro. Kies je liever voor meer geheugen, dan kun je het 256GB model kopen voor €1.380. Het 512GB model kost €1.610 en het 1TB model is verkrijgbaar voor €1.840.

Zoek je een manier om korting te krijgen? Apple staat niet direct bekend om de vele acties en aanbiedingen. Wel biedt het bedrijf de mogelijkheid om een oude iPhone in te ruilen, om zodoende korting te kunnen krijgen op je nieuwe telefoon.