iPhone 13 modellen met handtekening van beroemdheden Caviar lanceert een nieuwe iPhone 13 Pro Limited Edition collectie. Vijftal devices, elk voorzien van een unieke handtekening van een beroemdheid.

Het luxe smartphone en accessoire merk Caviar heeft een serie nieuwe Limited Edition smartphones en een tablet aangekondigd binnen de nieuwe Autograph collectie. Het gaat om vijf modellen, vier iPhone 13 Pro modellen en één iPad Pro. Elk is toegewijd aan een beroemd persoon wiens gedachten en acties de wereld voorgoed hebben veranderd. Denk aan Napoleon Bonaparte, Michael Jackson, Elon Musk, Steve Jobs en Grigory Rasputin.

Gelijktijdig heeft Caviar aangekondigd een nieuwe exclusieve service te starten in de vorm van een maatwerkstudio. Geïnteresseerden kunnen hun eigen individuele smartphone ontwerp maken met een authentieke handtekening van je idool. Door gebruik te maken van deze softwaretool weet je zeker dat jij straks de enige bent die met deze exclusieve telefoon rondloopt.

Caviar neemt de kosten op zich voor het vinden van de juiste handtekening van de beroemde persoon die jij in gedachten hebt. Het bedrijf heeft reeds de handtekeningen klaarliggen van bekendheden zoals Muhammad Ali, Cristiano Ronaldo, Henry Ford, Leo Tolstoy, Virgil Abloh, Kobe Bryant, Winston Churchill, Vladimir Lenin en velen anderen.

Caviar bood reeds de optie om een individueel ontwerp te kunnen maken. De handtekeningen optie is er bij gekomen, om het ontwerp zodoende nog persoonlijker en unieker te maken.

iPhone 13 in teken van Napoleon Bonaparte

Caviar heeft vier exclusieve iPhone 13 Pro modellen gelanceerd binnen de Autograph collectie. Het duurste model is gewijd aan de Franse generaal en dictator Napoleon Bonaparte, die in de periode 1804 – 1814 een groot deel van Europa onder zijn gezag had.

De handtekening van Napoleon Bonaparte is geïntegreerd in de behuizing van de iPhone 13 Pro. Het ontwerp van de telefoon is afgestemd op de keizer, met reliëfpatronen en kostbare materialen. Zo is de behuizing gemaakt van 24-karaats goud.

Deze exclusieve iPhone 13 Pro is verkrijgbaar voor een adviesprijs van $75.500 USD. Hiervoor ontvang je het basismodel met 128GB geheugen. Daarnaast is er keuze uit 256GB, 512GB en zelfs 1TB aan geheugen. Geïnteresseerden kunnen ook kiezen voor de extra grote en geavanceerde iPhone 13 Pro Max of juist de kleine iPhone 13 mini. Caviar zal slechts 1 exemplaar produceren van de Napoleon Bonaparte editie.

iPhone 13 Pro met handtekening van Elon Musk

Vind jij de gouden iPhone iets te pompeus en te duur? Caviar heeft ook een stijlvolle Elon Musk editie ontworpen, met een zwart PVD gecoat titanium frame. Het ontwerp is verfijnd met een sterrenhemel, waarvoor lasergravures zijn aangebracht op metaal. Met de sterrenhemel wordt verwezen naar het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, genaamd Space X.

De succesvolle ondernemer en ingenieur Elon Musk staat bekend om z’n zelfvertrouwen, oprecht enthousiasme en onuitputtelijke energie. De handtekening is afkomstig van een foto van een fan, waarop Elon Musk zelf zijn handtekening heeft gezet. Deze zit veilig opgesloten achter een frame dat beschermd wordt middels gehard glas.

Ook van deze iPhone 13 Pro zal Caviar slechts één exemplaar produceren. De kosten voor dit model zijn vastgesteld op $ 27.250 USD (128GB). Ook bij deze telefoon kan er gekozen worden voor de iPhone 13 mini of iPhone 13 Pro Max.

Limited Edition iPhone gewijd aan Steve Jobs

Het derde smartphone model binnen de Autograph collectie is toegewijd aan Steve Jobs – de oprichter van Apple. Deze bijzonder iPhone is eveneens voorzien van een zwarte PVD titanium behuizing. Ditmaal is de behuizing echter afgewerkt met een gladde satijnen finish.

De handtekening is afkomstig van The Times Magazine, waar Steve Jobs de handtekening achterliet voor een fan. Onder het rechthoekige frame is ook zijn naam ‘Steven Paul Jobs’ in het design opgenomen. Rechts van het camerasysteem is het kenmerkende logo van Apple zichtbaar.

Dit museumstuk heeft een vanaf prijs van $ 26.790 USD, hiervoor ontvang je de iPhone 13 mini met 128GB. Voor de iPhone 13 Pro beginnen de prijzen bij $ 27.250 USD en de Pro Max kun je bemachtigen vanaf $ 27.790 USD.

iPhone 13 Pro in teken van Michael Jackson

Tot slot heeft Caviar nog een vierde smartphone model gemaakt in teken van de Amerikaanse popster Michael Jackson. De Amerikaanse zanger, ook wel ‘The King of Pop’ genoemd, wist zich te onderscheiden met z’n herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen. Zijn muziek wordt nog altijd in alle uithoeken van de wereld beluisterd, ook zijn dansshows blijven enorm in trek bij velen fans.

Caviar heeft op een privéveiling een exclusieve kaart van Michael Jackson weten te bemachtigen, waarop zijn handtekening staat. De signering is in de iPhone 13 Pro Limited Edition verwerkt. Ook dit toestel is voorzien van een duurzame zwarte PVD-titanium behuizing versierd met een reliëfsatijnenpatroon. Rechts van het camerasysteem is het bedrijfslogo van Michael Jackson opgenomen.

De kosten van dit unieke collectors item is vastgesteld op $ 24.540 USD – hiervoor ontvang je de iPhone 13 Pro met 128GB geheugen. Ook van deze Limited Edition smartphone zal slechts één exemplaar vervaardigd worden.

Gouden iPad Pro Limited Edition

Het vlaggenschip model binnen de Autograph collectie is een krachtige Apple tablet. Het gaat om een gemodificeerde iPad Pro met een 12,9” display en een krachtige M1 chipset. De tablet is voorzien van een persoonlijke boodschap van de ‘heilige oude man’ Grigory Rasputin. Er staat vermeld: “Ik weet dat je zo trots bent als tsaar Herodes, je kwam binnen als een vos, en je wilt weggaan als een wolf”.

De inscriptie is aangebracht in een speciaal frame, gemaakt van sieradenlegering en bedekt met goud van de hoogste standaard en beschermt door schokbestendig glas. De achterzijde van de iPad Pro is versierd met reliëfpatronen, in navolging van het interieur van het Joesoepov-paleis, waar het leven van Grigory Rasputin tragisch eindigde.

De kosten van deze unieke 13” iPad Pro Limited Edition is vastgesteld op $ 92.330 USD (128GB). Er is ook een 11” model beschikbaar voor $ 91.100 USD (128GB).