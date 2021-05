Apple iPad Pro 2021 model Apple heeft twee nieuwe iPad Pro modellen aangekondigd. Naast een 11-inch variant is er ook een extra geavanceerde 12,9-inch tablet uitgebracht.

Afgelopen week zijn er tijdens het Apple Event verschillende nieuwe producten geïntroduceerd. Denk aan de geheel nieuwe Apple AirTag Bluetooth tracker, een paarse iPhone 12 (mini) en een nieuwe 4K Apple TV. Ook werd er een nieuw model aangekondigd van de befaamde iPad Pro. De meest krachtige tablet van Apple is op tal van punten verbeterd. Het 2021 model beschikt over een 12,9-inch Liquid Retina XDR-display, is voorzien van de revolutionaire M1 chip, beschikt over een hoogwaardige dual camera met LiDAR scanner, een viertal speakers, biedt ondersteuning voor Thunderbolt en is compatibel met het 5G netwerk.

De Apple iPad Pro 2021 is de snelste en krachtige iPad die Apple ooit heeft uitgebracht. De toevoeging van de door Apple ontworpen M1-chip zorgt voor een enorme sprong voorwaarts in prestaties. De revolutionaire M1-chip is een doorbraak geweest voor de Mac en wordt nu ook voor het eerst toegepast bij de iPad Pro.

iPad Pro met Liquid Retina XDR display

Het 12,9-inch display biedt een extreem groot dynamisch bereik en een fantastische kijkervaring. Het nieuwe mini-LED ontwerp, dat meer dan 10.000 LED’s over de hele achterkant van het scherm gebruikt, zorgt voor een extra hoge piekhelderheid van 1600 nits.

Het 8-core CPU-ontwerp levert tot 50 procent snellere CPU-prestaties dan de A12Z Bionic en tot 40 procent snellere GPU-prestaties. Er wordt maximaal 16GB werkgeheugen en 2 TB opslaggeheugen ingebouwd. Dankzij de ondersteuning voor 5G kun je met de nieuwe iPad Pro ook onderweg blijven genieten van snelle en stabiele internet prestaties. Ideaal voor videostreaming of als je wilt FaceTimen. De nieuwe iPad biedt ook ondersteuning voor eSIM (elektronische sim).

Ondersteuning voor Thunderbolt en USB 4 maakt de USB-C-poort op de nieuwe iPad de snelste en meest veelzijdige poort ooit. Met 4x meer bandbreedte voor bekabelde verbindingen dan de vorige iPad Pro – tot 40 Gbps. Thunderbolt ondersteunt 10 Gbps Ethernet en opent een ecosysteem van hoogwaardige accessoires, zoals snellere externe opslag en externe beeldschermen met een nog hogere resolutie, waaronder de Pro Display XDR met volledige 6K-resolutie, eenvoudig verbonden kunnen worden.

Het TrueDepth-camerasysteem op iPad Pro is voorzien van een geheel nieuwe 12 MP Ultra Wide front-camera, speciaal ontworpen voor de Apple iPad. De vernieuwde selfiecamera maakt tevens ‘Center Stage’ mogelijk, een nieuwe functie die gebruikers automatisch in het kader houdt en waar nodig ook inzoomt – bijzonder handig tijdens videogesprekken.

Sneller, krachtiger en meer mogelijkheden

De ISP en Neural Engine ontgrendelen nog meer fotografie mogelijkheden, zo biedt de nieuwe Apple iPad Pro voor het eerst ondersteuning biedt voor Smart HDR 3. In omstandigheden met weinig licht stellen de ISP en LiDAR-scanner snel en nauwkeurig scherp, om foto’s en video’s met extra veel detail vast te kunnen leggen – ook als er bijna geen licht voorhanden is.

Het Magic Keyboard, dat een comfortabele typervaring biedt met verlichte toetsen, een geïntegreerd trackpad en een zwevend ontwerp, is nu verkrijgbaar in een prachtige nieuwe witte kleur. Hierbij dienen we wel op te merken, doordat het nieuwe model een fractie dikker is dan het 2020 model is de oude Magic Keyboard niet te gebruiken op de nieuwe iPad Pro. Dit geldt overigens alleen voor het 12,9” model en dus niet voor de 11” variant. Dit komt doordat alleen het grote model over het nieuwe en tevens dikkere Liquid Retina XDR display beschikt.

De nieuwe Apple tablet wordt geleverd met iPadOS 14.5. Er zijn verschillende nieuwe toevoegingen beschikbaar, waaronder uitgebreide taalondersteuning voor Apple Pencil-functies zoals Scribble en Smart Selection, nieuwe emoji, ondersteuning voor de nieuwste gamecontrollers en de mogelijkheid om songteksten te bekijken, evenals topnummers in steden over de hele wereld met Apple Music.

De Apple iPad Pro 2021 heeft een behuizing van 100 procent gerecycled aluminium en 100 procent gerecyclede zeldzame aardelementen in de magneten van de luidsprekers en behuizing. Hiermee wil Apple tegemoetkomen aan het creëren van een beter klimaat. Het bedrijf heeft als doel om vanaf 2030 klimaatneutraal te produceren, door de hele productieketen.

Prijs en beschikbaarheid van de iPad Pro 5G tablet

De nieuwe Apple tablet is vanaf vrijdag 30 april te bestellen en zal vanaf de tweede helft van mei verkrijgbaar zijn. De 11-inch en 12,9-inch tablet worden uitgebracht in de kleuren zilver en spacegrijs. Er zijn verschillende geheugenconfiguraties beschikbaar: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB en 2TB.

De prijs van de 11-inch iPad Pro begint bij €900 voor het WiFi-model en €1070 voor het Wi-Fi + Cellular-model. De 12,9-inch iPad Pro heeft een vanaf prijs van €1220 (WiFI) en €1.390 (WiFi + Cellular). Mocht je besluiten om de tablet via de website van Apple te kopen, dan krijg je de mogelijkheid om een inscriptie toe te voegen om de tablet nog persoonlijker te maken.