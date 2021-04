iPhone 12 mini in het paars Apple lanceert nieuwe kleurvariant voor de iPhone 12 en iPhone 12 mini. De lichtpaarse kleur ziet er fris en stijlvol uit en is per direct te bestellen.

In oktober vorig jaar werd de iPhone 12 serie aangekondigd door Apple. De twee goedkoopste modellen, de iPhone 12 en 12 mini, werden beide uitgebracht in vijf kleuren: zwart, wit, groen, blauw en rood. Daar is nu een zesde kleur aan toegevoegd; paars. Deze nieuwe kleur accentueert de platte aluminium randen, die qua kleur perfect is afgestemd op het achterpaneel. De frisse lichtpaarse kleurvariant is per direct te bestellen via de website van Apple en zal vanaf 30 april verkrijgbaar zijn.

Het ontwerp van de iPhone 12 serie werd grondig herzien. De toestellen hebben een kenmerkend plat frame met een Super Retina XDR-display met Ceramic Shield. Dankzij de krachtige A14 Bionic processor leveren de toestellen bijzonder snelle prestaties, ook zijn het de eerste 5G telefoons van Apple. Zowel de iPhone 12 als de 12 mini zijn uitgerust met een dual camera.

iPhone 12 paars model

De Apple iPhone 12 modellen zijn duurzamer dan ooit tevoren. Voor het eerst is er een Ceramic Shield screenprotector toegepast, die de smartphone beschermt tegen krassen en vallen. Ook is de iPhone 12 (mini) voorzien van een IP68 rating, wat inhoudt dat de toestellen stof- en waterdicht zijn.

De paarse iPhone 12 draait op het iOS 14.5 besturingssysteem. Dit is een geüpgraded variant van iOS 14, waarmee de 12-serie initieel werd uitgebracht. Er zijn verschillende nieuwe functies toegevoegd. Zo is het mogelijk om de iPhone te ontgrendelen met de Apple Watch terwijl je een mondkapje draagt. Ook is er een verbeterde Apple Podcast app voorhanden, de Search tab is uitgebreid er zijn nieuwe Emoji toegevoegd.

Apple levert sinds vorig jaar niet langer een oplader mee bij haar smartphone modellen. Dit geldt helaas ook voor de paarse iPhone 12. Uiteraard is het toestel wel compatibel met de nieuwe MagSafe draadloze oplader. Met behulp van deze lader kun je de smartphone met een maximaal laadvermogen van 15W opladen. Heb je meer Apple devices? Dan kan de MagSafe Duo Charger uitkomst bieden, zo kun je gelijktijdig ook je Apple Watch opladen.

Prijs & verkrijgbaarheid

Prijzen voor de paarse iPhone 12 (mini) zijn gelijk aan de andere kleurvarianten. Voor de 6,1-inch iPhone 12 begint de prijs van een los toestel bij €912 (64GB). De 5,4-inch iPhone 12 mini is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van €812 (64GB). Het geheugen is overigens niet uitbreidbaar, waardoor het de overweging waard is om voor €50 extra te kiezen voor het 128GB model. Ten slotte is er ook nog een 256GB variant beschikbaar.

De nieuwe paarse kleur is overigens niet verkrijgbaar voor de iPhone 12 Pro en Pro Max. Deze high-end modellen zijn op het moment van schrijven verkrijgbaar in de kleuren zilver, grafiet, goud en oceaanblauw.

Heb je nog een oude iPhone thuisliggen? Door gebruik te maken van het Apple Trade In-programma kun je tot €210 korting krijgen op het nieuwe model.