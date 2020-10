iPhone 12 en iPhone 12 mini: De eerste 5G Apple telefoons De eerste 5G iPhone modellen zijn officieel onthuld door Apple! De iPhone 12 en 12 mini zijn de goedkoopste toevoegingen en qua specs nagenoeg identiek.

Apple heeft gisteren tijdens een online evenement genaamd ‘Hi, Speed’ vier nieuwe smartphones geïntroduceerd. Naast de iPhone 12 Pro en Pro Max werden ook de iPhone 12 en iPhone 12 mini aangekondigd. Alle nieuwe toestellen zijn 5G telefoons, de eerste 5G iPhones zijn daarmee een feit! In deze publicatie beperken we ons tot de twee laatstgenoemde en tevens de twee goedkoopste modellen. Qua specs zijn deze smartphones nagenoeg gelijk aan elkaar. Wel is de mini, zoals de naam al doet vermoeden, een stuk kleiner. Apple komt daarmee tegemoet aan de wens van consumenten om ook voor een kleine telefoon te kunnen kiezen.

De iPhone 12 is de opvolger van de vorig jaar gelanceerde iPhone 11. De iPhone 12 mini daarentegen is een geheel nieuwe telefoon, dit toestel heeft geen voorganger. Beide smartphones draaien op het iOS 14 besturingssysteem en worden aangedreven door de supersnelle A14 Bionic chipset met keuze uit 64GB, 128GB of 256GB geheugen. De tweetal smartphones worden uitgebracht in 5 sprankelende kleuren: zwart, wit, groen, blauw en Product Red.

iPhone 12 mini: Het kleinste en goedkoopste 5G model

De mini beschikt over een 5,4-inch Super Retina XDR OLED display met een Full HD+ resolutie van 2340×1080 pixels. Het betreft een nieuw ontworpen display met een 2.000.000:1 contrastverhouding en een maximale piekhelderheid van 625 nits (1200 nits HDR). De smartphone is 7,4mm dik en heeft een grootte van: 131,5×64,2mm (HxB).

Het betreft een zogenaamd ‘all-screen’ display, bovenin is een inkeping aangebracht voor de selfie-camera en de benodigde sensoren. Verder zijn de schermranden zo minimaal mogelijk gehouden, waardoor je een relatief groot schermoppervlak tot je beschikking hebt en toch een compacte telefoon behoudt.

Ter vergelijking, eerder dit jaar bracht Apple de iPhone SE 2020 uit. Dit is eveneens een kleine telefoon, voorzien van een 4,7-inch Retina HD display. De iPhone 12 mini beschikt over een beduidend groter display, toch zijn de totale afmetingen minder groot: 138.4×67,3mm. Dit heeft alles te maken met de smallere schermranden. Het is overigens voor het eerst dat Apple haar basismodel uitrust met een kwalitatief OLED display, voorheen werd er een LCD display toegepast.

De gehele iPhone 12 serie wordt aangedreven door de A14 Bionic chip, deze processor biedt sterk verbeterde prestaties ten opzichte van de A13 Bionic van afgelopen jaar. Niet alleen zijn de CPU en GPU prestaties aanzienlijk verhoogd, ook is de nieuwe 5nm chip voorzien van een sterk verbeterde Neural Engine. De mini wordt standaard voorzien van 4GB RAM geheugen, wat dubbel zoveel werkgeheugen is als de iPhone 11. Gecombineerd met de nieuwe chipset en 5G ondersteuning biedt deze telefoon razendsnelle en stabiele prestaties in een compact jasje.

Er is een 12 megapixel TrueDepth camera ingebouwd met een diafragma van f/2.2. Deze camera maakt ook Face ID mogelijk, waardoor je de telefoon middels gezichtsherkenning kunt ontgrendelen. Op de achterzijde is een dubbele camera te vinden, bestaande uit een 12 megapixel groothoek (f/1.6) en een 12 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.4). Dankzij de lichtsterke lens en de nachtmodus kun je met de iPhone 12 mini ook indrukwekkende avondopnames maken. Optisch inzoomen kan 2x, daarnaast kun je 5x digitaal inzoomen. Video’s leg je met deze telefoon vast in 4K resolutie @ 60fps.

De mini is IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat de telefoon stof- en waterdicht is. Je kunt het toestel tot 30 minuten lang 6 meter diep onder water meenemen. Er is een 2.227 mAh Li-Ion batterij ingebouwd, met ondersteuning voor draadloos opladen. Op één acculading kun je tot 15 uur video’s afspelen, het streamen van video’s houdt de iPhone 12 mini zo’n 10 uur vol.

Prijs & verkrijgbaarheid

De iPhone 12 mini 5G is vanaf 6 november 2020 te bestellen. Het nieuwe mini model heeft een adviesprijs van €810 (64GB). Dit is tevens de goedkoopste iPhone binnen de nieuwe 12-serie. Heb je behoefte aan meer geheugen? Voor 128GB betaal je €50 extra, voor de 256GB variant wordt een meerprijs van €170 gerekend ten opzichte van het instapmodel. Ongeacht welke geheugenvariant je kiest, elk model biedt 5G ondersteuning. Zo kun je in combinatie met een 5G abonnement direct gebruik maken van het supersnelle 5G netwerk, dat eerder dit jaar in Nederland werd uitgerold door Vodafone, KPN en T-Mobile.

Helaas heeft Apple dit jaar besloten om alleen een handleiding en een USB-C naar Lightning kabel mee te leveren. Dat betekent dat je bij het kopen van een nieuwe iPhone 12 geen oplader en/of EarPods oordopjes krijgt meegeleverd. Deze dien je separaat te kopen, als optionele accessoire. De officiële reden luidt dat Apple hiermee het milieu wilt ontzien.

Echter, de verkoopprijzen zijn er niet goedkoper op geworden – ondanks dat deze accessoires niet meer worden meegeleverd. Zo is de prijs van de iPhone 12 mini exact gelijk aan die van de iPhone 11 vorig jaar. Hier moeten we wel de kanttekening bij plaatsen dat het nieuwe model een 5G iPhone is, terwijl er vorig jaar alleen 4G modellen zijn uitgebracht. Van andere fabrikanten hebben we inmiddels geleerd dat de toevoeging van 5G voor een meerprijs zorgt van pak en beet €100. Ook de krachtigere hardware en nieuwere software bieden natuurlijk een belangrijke toegevoegde waarde.

Gelijktijdig met de nieuwe toestellen heeft Apple ook een nieuwe MagSafe accessoires uitgebracht, waarmee je jouw iPhone draadloos kunt opladen met een maximaal laadvermogen van 15 Watt. Dankzij de magneten blijft je telefoon precies op z’n plek liggen en gaat het opladen sneller. De MagSafe oplader kost €45. Er zijn verschillende kleurenopties voorhanden.

5G iPhone 12 met vernieuwd design

De iPhone 12 biedt exact dezelfde functies als z’n goedkopere broertje, dit model is alleen een slag groter. Er is een 6,1-inch Super Retina XDR-display voorhanden met een resolutie van 2532×1170 pixels. Het grotere scherm zorgt er tevens voor dat de algehele afmetingen iets groter zijn: 146,7×71,5mm (HxB). Met een diepte van 7,4mm is er qua dikte geen verschil te bespeuren tussen beide modellen. In het gewicht is er natuurlijk wel een verschil waarneembaar. De mini heeft een gewicht van 133 gram, bij het standaard model is dit 162 gram.

Doordat de iPhone 12 over een groter scherm beschikt heeft Apple er ook een grotere accu in verwerkt. Het gaat om een 2.775 mAh accu. Deze levert een langere batterijduur dan die van de mini. Op één acculading zou je tot 17 uur video’s moeten kunnen afspelen, wat twee uur langer is dan z’n kleine broertje.

De iPhone 12 heeft ook een vernieuwd design ten opzichte van zijn voorganger. De voorzijde is gemaakt van Ceramic Shield, de achterkant is gemaakt van glas en het framewerk is vervaardigd uit aluminium. Apple heeft dit jaar gekozen voor een beduidend rechter frame dan vorig jaar, dit geeft het toestel een meer industriële look en hierdoor zijn de nieuwe telefoonmodellen ook makkelijk te onderscheiden van de reeds verkrijgbare toestellen.

Het is nog wel even de vraag wat deze rechte randen met de handligging doet, hier zullen de expert reviews ongetwijfeld duidelijkheid in gaan verschaffen. Doorgaans ben ik niet zo´n voorstander van die rechte lijnen, waarbij het framewerk veel sneller in je handen snijdt. Het doet ook een beetje retro aan, ten slotte is het niet voor het eerst dat Apple zo’n look-and-feel toepast, vanaf de iPhone 6 werd er echter van dit industriële ontwerp afgezien en kregen de telefoons meer ronde hoeken.

iPhone 12 kopen met abonnement of als los toestel

De iPhone 12 gaat als eerste in de verkoop, samen met de Pro. Vanaf 16 oktober 2020 kun je een preorder plaatsen. Ook dit model is verkrijgbaar met 64GB, 128GB of 256GB geheugen. Prijzen voor de Apple iPhone 12 beginnen bij €910 (64GB), dat is exact €100 duurder dan vorig jaar. Alle genoemde prijzen zijn voor een los toestel, in combinatie met een abonnement kun je vaak korting krijgen op de toestelprijs. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders bieden de nieuwe Apple telefoons met abonnement aan.

Als extra ontvang je dit jaar 5G ondersteuning, krachtigere hardware en software, dubbel zoveel werkgeheugen, een vernieuwd display en een verbeterde camera. Zoals gezegd, lever je wel in qua oplader en oordopjes – deze worden niet langer meegeleverd en zijn dus ook niet bij de prijs inbegrepen.

Heb je thuis nog een oude telefoon die je best zou willen inruilen? Door gebruik te maken van het Apple Trade In programma kun je tot €250 korting krijgen op je nieuwe telefoon – prijzen variëren afhankelijk van het telefoonmodel dat je wilt inruilen. Op de website van Apple staan alle details vermeld.

Bij het inleveren van je oude iPhone is het overigens niet nodig om je oplader mee te sturen, zo kun je deze nog even blijven gebruiken. Wees je er echter wel van bewust; de laadtechnologieën zijn de afgelopen jaren drastisch verbeterd. Opladers met een hoog laadvermogen zorgen voor een aanzienlijk kortere laadtijd.

De iPhone 12 biedt ondersteuning voor 20 Watt snelladen, waarmee je een lege accu binnen 30 minuten weer voor 50% kunt opladen. Heb jij bijvoorbeeld nog een oude 5W lader thuisliggen van de iPhone X? Dan zal het laden aanzienlijk meer tijd in beslag nemen en is het zeker het overwegen waard om een nieuwe oplader aan te schaffen. En daarmee maakt het voor het milieu weinig verschil, maar voor de portemonnee van Apple des te meer.