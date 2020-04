Apple iPhone SE 2020 model Apple heeft haar eerste 2020-model smartphone aangekondigd. De nieuwe iPhone SE is een compacte en betaalbare telefoon met een high-end chipset.

Lange tijd werd er gespeculeerd dat Apple aan een opvolger werkt van de in 2016 uitgebrachte iPhone SE. Dit is de kleinste en goedkoopste Apple smartphone. Inmiddels heeft Apple een nieuw 2020-model uitgebracht onder dezelfde naam als vier jaar geleden. De nieuwe iPhone SE 2020 beschikt over een 4,7-inch Retina HD display en Touch ID. Ook is deze betaalbare iPhone voorzien van de nieuwe A13 Bionic chip – die ook in de high-end iPhone 11 en iPhone 11 Pro serie terug te vinden is.

Consumenten kunnen de Apple iPhone SE kopen voor een vanaf prijs van € 490. Er is keuze uit drie kleuren: zwart, wit en (Product) RED. Standaard beschikt het toestel over 64GB geheugen, daarnaast is er keuze uit 128GB en 256GB geheugen. Houdt er wel rekening mee dat het geheugen niet uitbreidbaar is. Persoonlijk zou ik dan ook altijd voor minimaal 128GB kiezen.

Een kleine en betaalbare Apple telefoon

De iPhone SE is gemaakt van aluminium van ruimtevaartkwaliteit en stevig glas. De glazen achterkant met gecentreerd Apple logo is gemaakt met behulp van een 7-laags kleurenproces om precies de gewenste kleur en doorzichtigheid te bereiken. De kleur van de aluminium rand is hierop aangepast. iPhone SE is spat- en stofbestendig en voldoet aan waterbestendigheidsnorm IP67 (tot 1 meter diep en 30 minuten).

Phil Schiller, senior vice president Worldwide Marketing bij Apple zegt: iPhone SE profiteert van de toonaangevende prestaties van de A13 Bionic-chip voor een lange batterijduur, prachtige foto’s met Portretmodus en Slimme HDR en haarscherpe video’s met stereogeluid. Het toestel is perfect voor games en snel internetten en is voorzien van alle veiligheidsfeatures die onze gebruikers verwachten. We zijn ontzettend benieuwd wat onze klanten van de nieuwe iPhone SE vinden.

Op het 4,7-inch Retina HD-display met True Tone-technologie wordt de witbalans aangepast aan het omgevingslicht. Het heldere Retina HD-display met brede kleurweergave biedt natuurgetrouwe kleuren en ondersteunt Dolby Vision en het afspelen van HDR10-content. De iPhone SE 2020 gebruikt Haptic Touch voor Snelle taken, zoals Live Photos animeren, berichten weergeven, apps herschikken en meer, en daarnaast voor contextmenu’s.

iPhone SE heeft ook de vertrouwde thuisknop, voorzien van saffierkristal dat lang mooi blijft en de sensor in de thuisknop beschermt. De stalen ring om de thuisknop heen detecteert de vingerafdruk van de gebruiker. Touch ID is een makkelijke, persoonlijke en veilige manier om zonder toegangscode iPhone te ontgrendelen, wachtwoorden in te vullen met iCloud Keychain, in te loggen bij apps, aankopen in de App Store goed te keuren en betalingen te doen met Apple Pay.

Omdat de A13 Bionic chip is gebouwd met het oog op efficiëntie, gaat de batterij van de Apple iPhone SE lang mee. Daarnaast is de smartphone geschikt voor draadloos opladen met Qi-gecertificeerde opladers en ondersteunt snelladen, zodat klanten al in 30 minuten op 50% batterij zitten. Met WiFi 6 en LTE van Gigabitklasse kan het toestel razendsnel downloaden. Dankzij dual-sim en eSIM hebben gebruikers de flexibiliteit van twee telefoonnummers op één device, bijvoorbeeld voor een verblijf in het buitenland of een apart werk- en privénummer.

De iPhone SE is voorzien van een enkele camera met een 12 megapixel groothoeklens en een diafragma van f/1.8. Het is het beste single-camera systeem van alle iPhones tot nu toe, aldus Apple. Ook de portretmodus en slimme HDR is beschikbaar. Daarnaast zijn er zes belichtingseffecten voorhanden evenals een diepteregeling. Daarnaast kun je haarscherpe video’s met stereogeluid vastleggen. Met QuickTake kunnen gebruikers makkelijk overschakelen op video zonder de Fotomodus te verlaten.

Video’s worden nog meeslepender dankzij het opnemen van stereoaudio en videobeeldstabilisatie, bij gebruik van zowel de camera aan de voor- als de achterzijde. De camera aan de achterzijde ondersteunt het opnemen van hoge kwaliteit 4K-video met maximaal 60 bps. Daarnaast biedt de iPhone SE een uitgebreid dynamisch bereik tot 30 bps voor nog meer detail in lichte stukken. Met de geavanceerde camera- en fotofeatures van iOS 13 wordt videobewerking op de iPhone SE 2020 nog uitgebreider en intuïtiever.

iPhone SE 2020 kopen

De Apple iPhone SE is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en (Product) Red. De prijs is vastgesteld op €490 voor het 64GB model en lopen op tot €660 voor 256GB geheugen. Heb je nog een werkende iPhone om in te ruilen? Dan kun je korting krijgen op je nieuwe smartphone. Bezoek de Apple website voor meer details.

Het is per direct mogelijk om een pre-order te bestellen. Consumenten kunnen de iPhone SE kopen via de Apple Store. Vanaf 24 april zal de nieuwe smartphone officieel verkrijgbaar zijn in ruim 40 landen.

Een deel van de opbrengsten van de iPhone SE (Product) RED-verkopen gaat direct naar het nieuwe Wereldfonds voor de bestrijding van COVID-19. Dat biedt financiële steun voor landen met een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen, diagnostiek, behandeling, lab-apparatuur, veiligheidscommunicatie, ondersteuning van toeleveringsketens en meer. Daarnaast worden hiv/aids-beurzen ondersteund die tests, begeleiding, behandeling en preventie bieden, met de focus op het voorkomen van het overbrengen van het virus van moeders op hun baby’s.