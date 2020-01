iPhone SE 2 (iPhone 9) verwacht in maart 2020 De kleinste en goedkoopste Apple telefoon krijgt binnenkort een opvolger. Wat weten we inmiddels over dit model en wanneer komt de iPhone SE 2 uit?

In maart 2016 werd de iPhone SE geïntroduceerd, als goedkoopste telefoon van Apple kon dit model rekenen op veel succes, met name in opkomende markten zoals India. Maar ook in Amerika en Europa werd het toestel goed verkocht. De smartphone heeft slechts een 4-inch scherm en is daarmee de kleinste Apple telefoon ooit. Er wordt al langer gesproken over een mogelijk opvolger, het lijkt erop dat de iPhone SE 2 in maart 2020 daadwerkelijk geïntroduceerd wordt. Het wordt daarmee het eerste 2020 model van Apple, later dit jaar wordt ook de eerste iPhone 5G verwacht.

De modelnaam is overigens nog niet geheel zeker. De vernieuwde telefoon zal namelijk erg veel gelijkenissen hebben met de iPhone 8, zeker qua ontwerp. Mogelijkerwijs gaat dit toestel dan ook de naam iPhone 9 krijgen. Ten slotte heeft Apple deze serie overgeslagen door in 2017 zowel de iPhone 8, 8 Plus als de iPhone X uit te brengen. Het is echter minstens zo waarschijnlijk dat Apple haar SE-serie wil behouden, dat overigens staat voor Special Edition. Zodoende dat de meeste online journalisten spreken over ‘Apple iPhone SE 2’, andere geloven dat de modelnaam ‘iPhone SE Pro’ wordt.

iPhone SE 2 een kleine en krachtige Apple telefoon

De goedkope Apple telefoon zal waarschijnlijk worden aangedreven door de A13 Bionic chip. Deze chipset werd afgelopen jaar voor het eerst toegepast voor de iPhone 11 serie. Vermoedelijk wordt er 3GB RAM en 64GB opslaggeheugen ingebouwd. Het wordt dus een uiterst krachtige en compacte smartphone. Deze processor is ook beduidend energiezuiniger dan zijn voorganger. Daarnaast lijkt de SE 2 over een iets betere accu te beschikken, er wordt gesproken over een 1.700 mAh batterij.

Om toch op de kosten te besparen krijgt het toestel niet het meest nieuwe ontwerp. Zo wordt verwacht dat de iPhone SE2 over vrij dikke schermranden zal beschikken en net als de iPhone 8 over een 4,7-inch scherm beschikt. Ook zal de mobiele telefoon voorzien worden van een fysieke home-knop met Touch ID. Zodoende kan er bespaart worden op Face ID functionaliteit.

De framerand wordt hoofdzakelijk vervaardigd uit aluminium, aan de achterzijde wordt gekozen voor glimmend glas. Door de glazen achterzijde zal wireless opladen waarschijnlijk ook tot de mogelijkheden beschikken. Ook een 3.5mm koptelefoon aansluiting zal niet ontbreken op dit model. Waarschijnlijk wordt de telefoon uitgebracht in drie kleuren; donkergrijs, zilver en rood.

Op cameragebied zal de iPhone SE 2 wel moeten inleveren ten opzichte van de topmodellen. Verwacht wordt dat het nieuwe toestel over een enkele camera zal beschikken aan de achterzijde. Waarschijnlijk gaat het om een 12 megapixel camera met een diafragma van f/1.8. Voor het maken van selfies zal er vermoedelijk een 5 of 7 megapixel FaceTime camera met Retina flash worden ingebouwd.

Wanneer kun je de nieuwe iPhone kopen en tegen welke prijs?

Wat betreft de verkoopprijs is er nog veel onduidelijkheid. De SE kreeg in 2016 een adviesprijs van €490, wat voor een nieuwe Apple telefoon natuurlijk goedkoop is. Het blijft nog even de vraag of het nieuwe model voor een vergelijkbare prijs in de verkoop gaat. Ten slotte wordt de iPhone 8 nog altijd verkocht via de Apple site voor een vanaf prijs van €540 (2GB RAM / 64GB geheugen).

Als de Apple iPhone SE 2 daadwerkelijk over een nieuwere chipset beschikt met meer RAM geheugen en verder nagenoeg identiek is aan de iPhone 8, dan lijkt het onlogisch dat Apple een lagere adviesprijs zal hanteren. Of zal de SE 2 toch een kleiner display krijgen? Eerder werd er gesproken over een 4,2-inch display. Hoe dan ook, Apple zal het bedrag wel zo laag mogelijk willen houden, ten slotte is de smartphone anders beduidend minder interessant voor opkomende markten.

Het is vooralsnog onbekend wanneer de introductie van Apple’s nieuwste iPhone zal plaatsvinden. Meerdere bronnen hebben gesproken over een lanceringsdatum van eind maart 2020. Mogelijk dat het toestel begin maart wordt aangekondigd.

De getoonde renders in dit artikel zijn gemaakt door OnLeaks voor iGeeksblog.