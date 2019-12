iPhone 2020 een 5G Apple telefoon zonder notch Nieuwe 5G iPhone 12 modellen in ontwikkeling. Het topmodel lijkt in 2020 zelfs een in-display vingerafdrukscanner én een under-screen camera te krijgen.

Komend jaar lijkt een revolutionair jaar te worden voor Apple. Zo wordt niet alleen de eerste iPhone 5G telefoon verwacht, de toestellen zullen ook een nieuw ontwerp krijgen. Het wordt de eerste grote design update sinds de introductie van de iPhone X in september 2017. Hoewel de Essential Phone de allereerste smartphone was met een notch, was het de Apple iPhone X die ervoor zorgde dat smartphonefabrikanten massaal overstapte op de integratie van een inkeping bovenin het scherm. Zodoende konden de brede schermranden verkleind worden.

De notch is echter nooit geliefd geweest onder smartphonefans en dus gingen fabrikanten massaal op zoek naar nieuwe oplossingen. Om tot een full screen telefoonontwerp te komen hebben we inmiddels tal van alternatieven gezien, denk aan een pop-up camera, een hole-punch-camera en zelfs enkele dual display telefoons.

2020 moet het jaar worden dat al deze alternatieven tot het verleden gaan behoren, want de technologie is inmiddels in een dusdanig ver stadium dat alle nodige componenten – denk aan de vingerafdrukscanner, maar ook de selfie-camera – onder het scherm verwerkt kunnen worden. Oppo en Xiaomi hebben eerder dit jaar al een demonstratie gegeven van een under-screen camera. Zodoende zal alleen de receiver nog zichtbaar zijn, deze is klein genoeg om zelfs in de smalste schermranden verwerkt te kunnen worden.

iPhone 2020 modellen

Halverwege dit jaar ontstond het gerucht dat Apple in 2020 zal kiezen voor een volledig nieuw telefoondesign. China Times wist op MWC Shanghai onthullende informatie te vergaren over een presentatie van Credit Suisse. De Zwitserse financiële dienstverlener meldde dat leveranciers van Apple de laatste hand leggen aan de ontwikkeling van een full screen display voor de iPhone 2020.

Om tot een full screen display te komen zal er een TrueDepth camera onder het scherm verwerkt worden. Ook zal de nieuwe Apple iPhone 12 over een in-display vingerafdrukscanner beschikken. De Face ID functionaliteit komt daarmee te vervallen.

De vingerafdrukscanner zal bij alle nieuwe iPhone modellen onder het scherm geplaatst worden. De under-screen camera zal alleen in het topmodel terug te vinden zijn, zo stond in de publicatie vermeld. Dit klinkt aannemelijk. De goedkope iPhone 12 modellen zullen dan gebaseerd worden op de bestaande iPhone 11 serie. Net zoals in 2017, de iPhone X kreeg een volledig nieuw design, terwijl de gelijktijdig geïntroduceerde iPhone 8 (Plus) het oude ontwerp behielden.

Apple telefoon met camera en vingerafdrukscanner onder het scherm

De redactionele team van LetsGoDigital is er achter gekomen dat dit gerucht niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Apple Inc. heeft in Japan een drietal opmerkelijke designpatenten aangevraagd, waarop een iPhone te zien is zonder notch. De documentatie is op 23 december 2019 gepubliceerd door de JPO (Japan Patent Office) en omvat een viertal afbeeldingen per patent.

Apple Inc filed a patent in Japan for a new smartphone design without a notch and without Face ID. Instead the new iPhone incorporates an in-display fingerprint sensor and an under-screen camera.

De schermranden zijn aan alle vier de zijdes identiek. De receiver wordt centraal in het midden, in de bovenste bezel geplaatst. Er is geen selfie-camera en/of Face ID zichtbaar. Alle essentiële componenten zijn bij dit model onder het scherm geplaatst. De 3D gezichtsdetectiefunctie zal plaatsmaken voor een in-display vingerafdruksensor – een nieuwe vorm van Touch ID. Ook de selfie-camera is onder het scherm geplaatst.

Opmerkelijk is ook de vormgeving van het scherm, deze is niet langer afgerond in de hoeken. Het is een rechthoekig scherm in een ronde behuizing. Net zoals bij de iPhone 8 en alle voorgaande modellen het geval was.

De knoppen structuur is identiek aan de huidige iPhone 11. Aan de rechterzijde zien we een langwerpige multifunctionele Side-knop -die onder andere dient om de telefoon aan- en uit te zetten. Aan de linkerzijde vind je twee volume knoppen en een kleine switch om snel te kunnen wisselen tussen de ring-mode en silent-mode.

Er is geen foto van de achterzijde bijgesloten, waardoor het ontwerp van de hoofdcamera onbekend blijft. Afgaande op de afbeeldingen van de zijkant en bovenzijde lijkt de cameralocatie in ieder geval ongewijzigd te blijven. Deze is nog altijd in de linkerbovenhoek gesitueerd.

Apple heeft de afgelopen jaren veel marktaandeel verloren aan met name Chinese fabrikanten. Merken als Huawei, Xiaomi en Oppo zijn sterk in opmars, hoewel deze fabrikanten in eerste instantie met name als Chinese kopieën van Apple werden beschouwd, zijn de nieuwste modellen juist innovatiever dan die van de Amerikaanse fabrikant.

Als Apple daadwerkelijk in staat is om in 2020 het eerste iPhone model met under-screen camera te presenteren kan het zichzelf terug op de kaart zetten. Hoewel hier wel bij gesteld moet worden dat Apple waarschijnlijk niet de eerste fabrikant zal zijn die deze bijzonder geavanceerde cameratechnologie zal toepassen. De eerste telefoonmodellen met een camera onder het scherm worden eind februari verwacht, deze toestellen zullen tijdens MWC 2020 tentoongesteld worden.

Aangezien de iPhone 2020 modellen rond september geïntroduceerd zullen worden, zal Apple dus waarschijnlijk niet de allereerste fabrikant worden met zo’n innovatieve selfie-camera. Desalniettemin zullen de trouwe Apple fans ongetwijfeld bereid zijn om een half jaartje langer te wachten.

Eerste 5G iPhone arriveert in 2020

Het ligt voor de hand dat de nieuwe Apple telefoons ook 5G ondersteuning zullen bieden. In eerste instantie had het bedrijf zijn vertrouwen gelegd in Intel, deze Amerikaanse chipproducent bleek echter niet in staat te zijn om de gevraagde modems tijdig te leveren. Zodoende bieden de 2019 modellen alleen ondersteuning voor het 4G netwerk.

Inmiddels heeft Apple de onderlinge geschillen met Qualcomm bijgelegd, om zodoende alsnog een 5G iPhone te kunnen produceren in 2020. Ook zou het bedrijf hebben aangeklopt bij Samsung, die eveneens in staat is om de benodigde 5G technologie te leveren.

Voor de (middel)lange termijn lijkt Apple voornemens te zijn een eigen 5G modem te ontwikkelen. Halverwege dit jaar werd de smartphonemodem tak van Intel overgenomen voor een bedrag van $1 miljard USD. Naast de benodigde technologieën werden er ook ruim 2.000 medewerkers van Intel overgenomen.

Prijs van de nieuwe iPhone modellen

2020 belooft in ieder geval een vernieuwend jaar te worden voor Apple. Elke medaille kent echter ook een keerzijde. Want de hamvraag blijft; wat moet dit innovatieve model gaan kosten?

Dit jaar werd het basismodel, de iPhone 11 voorzien van betere specs, tegen een lagere prijs dan zijn voorganger. In Nederland werd de vanaf prijs vastgesteld op €810, wat €50 goedkoper is dan zijn voorganger kostte ten tijde van de lancering.

Toen de iPhone X in 2017 in de markt werd gezet als vernieuwend topmodel werd de prijs ook behoorlijk opgeschroefd. De 64GB variant kostte maar liefst €1.160. Mede hierdoor kon zowel de iPhone 8 als het Plus model rekenen op hogere verkoopaantallen dan het X model. Desalniettemin zijn de topmodellen in de jaren die volgden tegen een onverminderd hoog bedrag in de markt gezet. Zo heeft het huidige vlaggenschip, de iPhone 11 Pro Max een vanaf prijs van €1.259.

De vraag is welke prijsstrategie Apple komend jaar zal hanteren. Ten slotte wordt er nu al over gesproken dat de twee goedkopere modellen niet over een under-screen camera zullen beschikken. Mogelijk dat de iPhone 12 Pro Max dus opnieuw een behoorlijke prijsverhoging zal ondergaan. Want je mag er vanuit gaan dat andere onderlinge verschillen – denk aan de hoofdcamera configuratie zullen blijven bestaan.

Bekijk hier de documentatie van de vernieuwde Apple iPhone 12 – in vergelijking met het oude iPhone model met notch.

